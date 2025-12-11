Accélérer l’IA sur IBM Z : Watsonx Assistant for Z désormais propulsé par Spyre Accelerator

Le Spyre Accelerator, proposé avec IBM z17 et IBM LinuxONE 5, est conçu pour gérer les grands modèles de langage large et les workloads d’IA générative et agentique en toute sécurité au sein des systèmes d’entreprise.
Il apporte l’inférence de l’IA à l’échelle de l’entreprise directement sur IBM Z, permettant aux grands modèles de langage et aux agents de s’exécuter entièrement sur le mainframe. Cette intégration permet aux entreprises de dimensionner l’IA générative et agentique tout en préservant la confidentialité, la gouvernance et la fiabilité.
Avec watsonx Assistant for Z qui tire désormais parti de Spyre Accelerator, les entreprises bénéficient d'une flexibilité encore plus grande pour déployer de grands modèles linguistiques en mode natif sur IBM Z. Cette version prend en charge les modèles IBM Granite Foundation, à commencer par le modèle Granite 3.3-8B-Instrut, testé et optimisé pour fonctionner sur des cartes IBM Z avec des cartes Spyre pour les déploiements Z17.
Parallèlement, nous continuons à prendre en charge les déploiements Llama pour les clients qui exécutent leurs LLM sur une infrastructure x86, ce qui favorise le choix et l’adaptabilité dans divers environnements. Cela permet aux entreprises de choisir les modèles qui correspondent le mieux à leur stratégie de performance, de conformité et d’infrastructure, tout en tirant parti de l’exécution accélérée sur plateforme de Spyre pour une IA générative et agentique à l’échelle.
Ensemble, watsonx Assistant for Z et Spyre permettent :
- Inférence d’IA sécurisée, sur plateforme, avec résidence et chiffrement des données pris en charge
- Performance évolutive pour les requêtes d’IA simultanées et volumineuses
- Une automatisation fiable, conçue pour les workloads critiques et réglementées
Ensemble, ces avancées permettent à watsonx Assistant for Z de fournir des résultats plus rapides et sécurisés et de réduire la complexité opérationnelle, le tout dans l'environnement fiable d’IBM Z.