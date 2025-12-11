Intelligence artificielle Automatisation informatique

Accélérer l’IA sur IBM Z : Watsonx Assistant for Z désormais propulsé par Spyre Accelerator

Watsonx Assistant pour Z fonctionne désormais avec Spyre Accelerator, apportant une IA générative et agentique à la plateforme IBM Z, conçue pour offrir une option de déploiement fiable et sécurisée aux clients exigeant la confidentialité des données.

Publié le 11 décembre 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Cette amélioration marque la prochaine évolution de la Stratégie d'IBM pour fournir une automatisation et un agent IA sécurisés directement sur IBM Z, aidant les entreprises à exécuter des agents IA alimentés par de grands modèles linguistiques (LLM) de manière native sur site, dans l'environnement IBM Z fiable, avec une confidentialité des données, une gouvernance et un contrôle complets des données.

Renforcer la confiance et la protection des données dans l’IA agentique pour le mainframe

À mesure que les entreprises adoptent des systèmes d’IA alimentés par des LLM, la confidentialité des données devient un impératif. C’est particulièrement vrai pour watsonx Assistant for Z, où les agents IA travaillent directement avec des données opérationnelles sensibles, indicateurs système, journaux, détails de configuration et entrées de workflows, afin d’interpréter l’intention et d’exécuter les tâches. Les environnements IBM Z gèrent les dossiers clients, les transactions financières et les workloads réglementées qui ne peuvent pas risquer d’être exposées. Ces agents IA étant de plus en plus performants, il est d’autant plus important de veiller à ce que les données restent protégées et confinées.

Dans les systèmes d’IA agentique tels que watsonx Assistant for Z, les agents IA accèdent aux données opérationnelles et les exploitent pour effectuer un travail réel, qu’il s’agisse d’analyser la performance du système ou d’automatiser les workflows complexes. Cette autonomie nécessite une architecture permettant d’accélérer l'intelligence tout en préservant la confidentialité des données, leur conformité et leur contrôle par l’entreprise. IBM Z fournit cette base.

L’exécution de l’inférence de l’IA directement sur la plateforme permet de prendre en charge l’hébergement des données, conçu pour minimiser la nécessité de déplacer des informations sensibles vers des serveurs externes ou des clouds publics. Grâce au chiffrement omniprésent, aux capacités d’isolation et à la sécurité matérielle intégrées à la plateforme, IBM Z aide les organisations à faire évoluer l’IA tout en soutenant des exigences strictes en matière de sécurité et de gouvernance.

Grâce à l’ajout du Spyre Accelerator, alimenté par le processeur IBM® Telum II, watsonx Assistant for Z peut exécuter des workloads d’IA agentique et générative en toute sécurité, là où les données se trouvent déjà. Spyre permet une inférence haute performance sur la plateforme et accélère l’analyses tout en garantissant que les informations opérationnelles sensibles restent protégées par IBM Z.

Comment Spyre Accelerator améliore watsonx Assistant for Z

Le Spyre Accelerator, proposé avec IBM z17 et IBM LinuxONE 5, est conçu pour gérer les grands modèles de langage large et les workloads d’IA générative et agentique en toute sécurité au sein des systèmes d’entreprise.

Il apporte l’inférence de l’IA à l’échelle de l’entreprise directement sur IBM Z, permettant aux grands modèles de langage et aux agents de s’exécuter entièrement sur le mainframe. Cette intégration permet aux entreprises de dimensionner l’IA générative et agentique tout en préservant la confidentialité, la gouvernance et la fiabilité.

Avec watsonx Assistant for Z qui tire désormais parti de Spyre Accelerator, les entreprises bénéficient d'une flexibilité encore plus grande pour déployer de grands modèles linguistiques en mode natif sur IBM Z. Cette version prend en charge les modèles IBM Granite Foundation, à commencer par le modèle Granite 3.3-8B-Instrut, testé et optimisé pour fonctionner sur des cartes IBM Z avec des cartes Spyre pour les déploiements Z17.

Parallèlement, nous continuons à prendre en charge les déploiements Llama pour les clients qui exécutent leurs LLM sur une infrastructure x86, ce qui favorise le choix et l’adaptabilité dans divers environnements. Cela permet aux entreprises de choisir les modèles qui correspondent le mieux à leur stratégie de performance, de conformité et d’infrastructure, tout en tirant parti de l’exécution accélérée sur plateforme de Spyre pour une IA générative et agentique à l’échelle.

Ensemble, watsonx Assistant for Z et Spyre permettent :

  • Inférence d’IA sécurisée, sur plateforme, avec résidence et chiffrement des données pris en charge
  • Performance évolutive pour les requêtes d’IA simultanées et volumineuses
  • Une automatisation fiable, conçue pour les workloads critiques et réglementées

Ensemble, ces avancées permettent à watsonx Assistant for Z de fournir des résultats plus rapides et sécurisés et de réduire la complexité opérationnelle, le tout dans l'environnement fiable d’IBM Z.

Exploiter la puissance de watsonx Assistant for Z avec Spyre : disponibilité générale

La prise en charge de Spyre Accelerator pour watsonx Assistant for Z sera disponible pour tous à partir du 12 décembre 2025. Cette étape allie l’innovation d’IBM en matière de matériel et de logiciels d’IA associant le Spyre Accelerator, le processeur Telum II et watsonx Assistant for Z afin de fournir une intelligence sécurisée, sur plateforme, pour le workloads d’entreprise.

Perspectives d’avenir : adoption d’Agent Builder

En raison de l'expansion rapide des capacités de l'Agent Builder, nous supprimons l'Assistant Builder dans cette version et prévoyons de le supprimer complètement dans la prochaine version. Nous encourageons les utilisateurs à passer à Agent Builder pour profiter de ses fonctionnalités améliorées et de sa feuille de route future.

