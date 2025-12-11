Accélérer l’IA sur IBM Z : Watsonx Assistant for Z désormais propulsé par Spyre Accelerator

À mesure que les entreprises adoptent des systèmes d’IA alimentés par des LLM, la confidentialité des données devient un impératif. C’est particulièrement vrai pour watsonx Assistant for Z, où les agents IA travaillent directement avec des données opérationnelles sensibles, indicateurs système, journaux, détails de configuration et entrées de workflows, afin d’interpréter l’intention et d’exécuter les tâches. Les environnements IBM Z gèrent les dossiers clients, les transactions financières et les workloads réglementées qui ne peuvent pas risquer d’être exposées. Ces agents IA étant de plus en plus performants, il est d’autant plus important de veiller à ce que les données restent protégées et confinées.

Dans les systèmes d’IA agentique tels que watsonx Assistant for Z, les agents IA accèdent aux données opérationnelles et les exploitent pour effectuer un travail réel, qu’il s’agisse d’analyser la performance du système ou d’automatiser les workflows complexes. Cette autonomie nécessite une architecture permettant d’accélérer l'intelligence tout en préservant la confidentialité des données, leur conformité et leur contrôle par l’entreprise. IBM Z fournit cette base.

L’exécution de l’inférence de l’IA directement sur la plateforme permet de prendre en charge l’hébergement des données, conçu pour minimiser la nécessité de déplacer des informations sensibles vers des serveurs externes ou des clouds publics. Grâce au chiffrement omniprésent, aux capacités d’isolation et à la sécurité matérielle intégrées à la plateforme, IBM Z aide les organisations à faire évoluer l’IA tout en soutenant des exigences strictes en matière de sécurité et de gouvernance.

Grâce à l’ajout du Spyre Accelerator, alimenté par le processeur IBM® Telum II, watsonx Assistant for Z peut exécuter des workloads d’IA agentique et générative en toute sécurité, là où les données se trouvent déjà. Spyre permet une inférence haute performance sur la plateforme et accélère l’analyses tout en garantissant que les informations opérationnelles sensibles restent protégées par IBM Z.