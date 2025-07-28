Depuis plus de dix ans, Verizon et IBM collaborent pour gérer et faire évoluer les opérations financières internationales de Verizon. Avec des centres de distribution en Europe et en Asie, le partenariat prend en charge un large éventail de services, notamment les recouvrements, la gestion des litiges, la facturation et les opérations de récupération, au service des clients dans plusieurs langues et régions.

Cette collaboration de longue date repose sur des valeurs partagées de responsabilité, d’innovation et d’amélioration continue.