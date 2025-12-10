Utiliser l’IA agentique pour résoudre les incidents plus rapidement avec IBM Instana Intelligent Incident Investigation
L’investigation intelligente accélère la manière dont les équipes diagnostiquent et corrigent les incidents informatiques.
IBM Instana Intelligent Incident Investigation, alimenté par l’IA agentique, est maintenant disponible. S’appuyant sur la version Preview publique, la disponibilité générale représente une avancée majeure en termes de profondeur et d’exhaustivité des investigations, de workflows de résolution enrichis et d’explicabilité améliorée, aidant les équipes SRE, DevOps et de plateforme de tous niveaux de compétence à résoudre plus rapidement les incidents complexes avec un impact opérationnel limité.
Les applications modernes, qui s’appuient sur des microservices distribués, Kubernetes, des conteneurs et des environnements cloud natifs, sont plus interconnectées et dynamiques que jamais. À chaque nouvelle version, modification de configuration et dépendance, le rayon d’action d’un seul problème s’amplifie. L’adoption de l’IA générative dans ces applications introduit une complexité supplémentaire et de nouveaux modes de défaillance que les équipes informatiques n’ont jamais connus auparavant.
Instana identifie déjà en temps réel les composants de service et d’application qui sont probablement à l’origine d’un incident. Cependant, lors d’un incident, les ingénieurs consacrent encore un temps précieux à analyser les symptômes de ces composants avec l’aide d’indicateurs, d’événements, de journaux et de traces afin de comprendre les causes des défaillances et d’en suivre l’impact sur les dépendances pour identifier l’origine des pannes en cascade.
Intelligent Incident Investigation d’Instana change la donne en s’appuyant sur l’IA agentique pour enquêter de manière exhaustive, formuler des hypothèses, raisonner, diagnostiquer, valider et dresser un tableau complet d’un incident de manière automatique et sous votre supervision. Grâce à cette investigation complète, un expert SRE peut optimiser son temps en examinant les conclusions et passer à l’action rapidement. Les nouveaux SRE peuvent apprendre à enquêter plus facilement, les équipes gagnent du temps et développent leurs compétences.
La version DG, issue de la version Preview, apporte des améliorations qui approfondissent le processus d’investigation, renforcent les workflows de résolution et améliorent l’explicabilité à chaque phase de la réponse à l’incident.
Investigation et raisonnement plus approfondis sur plusieurs entités
La version DG analyse le graphe de dépendances complet, incluant les services, l’infrastructure, les appels, les interactions avec la base de données, les événements Kubernetes, etc., afin de constituer une chaîne de preuves complète. Instana retrace la propagation d’un incident, ses impacts et ses causes, en présentant les résultats de manière claire et explicable.
Des plans de résolution plus solides générés par l’IA
Une fois l’investigation terminée, Instana produit des conseils de résolution entièrement contextualisés, basés sur les résultats de l’enquête. Les équipes peuvent revoir, affiner et exécuter les actions recommandées, ou les convertir en scripts pour une automatisation future.
« Des actions aux scripts » pour une résolution des incidents plus rapide et encadrée
Chaque action recommandée peut désormais être transformée en script Bash ou Ansible prêt à l’emploi, exportable vers GitHub à des fins de contrôle de version, de test ou d’automatisation. Cela comble le fossé entre la compréhension du problème et l’exécution du correctif, surtout lors d’incidents à forte pression.
Résumé et communication instantanés des incidents
Après la résolution du problème, un seul clic génère un résumé complet de l’incident qui comprend la cause, l’impact, les étapes de l’investigation et les actions de récupération, facilitant ainsi les transitions, les analyses rétrospectives, les mises à jour des parties prenantes et les rapports de conformité.
Explicabilité améliorée grâce à un raisonnement de l’IA transparent
Durant l’investigation, Instana affiche le cheminement de raisonnement de l’agent d’IA, permettant aux ingénieurs de valider les résultats, d’explorer le contexte et de maintenir une supervision humaine complète du processus. Cette transparence est l’un des principes fondamentaux de l’approche d’Instana en matière d’IA agentique.
Voici les 4 avantages principaux :
Instana continue de dominer le secteur en combinant observabilité en temps réel, contexte complet, et analyse et résolution pilotées par l’IA agentique. Instana capture l’intégralité des traces en temps réel, prend en charge plus de 300 technologies et fournit des analyses en continu avec une topologie précise du système, garantissant l’absence d’angles morts et des investigations plus rapides et plus précises.
Instana Intelligent Incident Investigation est désormais en disponibilité générale.