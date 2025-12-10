Utiliser l’IA agentique pour résoudre les incidents plus rapidement avec IBM Instana Intelligent Incident Investigation

La version DG, issue de la version Preview, apporte des améliorations qui approfondissent le processus d’investigation, renforcent les workflows de résolution et améliorent l’explicabilité à chaque phase de la réponse à l’incident.

Investigation et raisonnement plus approfondis sur plusieurs entités

La version DG analyse le graphe de dépendances complet, incluant les services, l’infrastructure, les appels, les interactions avec la base de données, les événements Kubernetes, etc., afin de constituer une chaîne de preuves complète. Instana retrace la propagation d’un incident, ses impacts et ses causes, en présentant les résultats de manière claire et explicable.

Des plans de résolution plus solides générés par l’IA

Une fois l’investigation terminée, Instana produit des conseils de résolution entièrement contextualisés, basés sur les résultats de l’enquête. Les équipes peuvent revoir, affiner et exécuter les actions recommandées, ou les convertir en scripts pour une automatisation future.

« Des actions aux scripts » pour une résolution des incidents plus rapide et encadrée

Chaque action recommandée peut désormais être transformée en script Bash ou Ansible prêt à l’emploi, exportable vers GitHub à des fins de contrôle de version, de test ou d’automatisation. Cela comble le fossé entre la compréhension du problème et l’exécution du correctif, surtout lors d’incidents à forte pression.

Résumé et communication instantanés des incidents

Après la résolution du problème, un seul clic génère un résumé complet de l’incident qui comprend la cause, l’impact, les étapes de l’investigation et les actions de récupération, facilitant ainsi les transitions, les analyses rétrospectives, les mises à jour des parties prenantes et les rapports de conformité.

Explicabilité améliorée grâce à un raisonnement de l’IA transparent

Durant l’investigation, Instana affiche le cheminement de raisonnement de l’agent d’IA, permettant aux ingénieurs de valider les résultats, d’explorer le contexte et de maintenir une supervision humaine complète du processus. Cette transparence est l’un des principes fondamentaux de l’approche d’Instana en matière d’IA agentique.