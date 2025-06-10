10 juin 2025
Lors de la conférence Think 2025, IBM a dévoilé une puissante suite de nouvelles fonctionnalités pour watsonx.ai conçues pour permettre aux générateurs d’IA, aux data scientists, aux ingénieurs et aux développeurs de transformer des idées innovantes en applications prêtes pour la production qui apportent une réelle valeur commerciale. Ces améliorations visent à rationaliser le cycle de vie du développement de l’IA, à améliorer les performances des modèles et à offrir une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur les déploiements d’IA.
L’une des nouveautés les plus intéressantes est Agent Ops, une nouvelle fonctionnalité qui optimise le développement et la gestion de bout en bout de l’IA des agents. Agent Ops apporte une approche structurée et axée sur le cycle de vie au développement d’agent IA. Il englobe tout, de la création et des tests au déploiement et à la gestion des agents en production.
Watsonx simplifie ce processus en intégrant des modèles, des outils, des cadres des exigences et des indicateurs essentiels dans une expérience unifiée pour les développeurs. Cela permet de réduire la complexité tout en préservant la flexibilité dont les développeurs ont besoin pour innover. Avec Agent Ops, les équipes peuvent créer des agents personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise, optimiser leurs performances et assurer la gouvernance et la conformité tout au long du cycle de développement. Le résultat est un moyen plus efficace de fournir des solutions d’IA qui résolvent les défis complexes de l’entreprise tout en optimisant les coûts et la performance.
Un autre point fort majeur est l’introduction de Model Gateway, une nouvelle solution dédiée aux entreprises qui permet d’accéder en toute facilité à un large éventail de modèles de fondation de premier plan via une interface sécurisée et contrôlée. Cette fonctionnalité est conçue pour éliminer l’enfermement propriétaire en permettant aux organisations d’intégrer les modèles Granite d’IBM aux côtés de modèles de pointe tels qu’Anthropic et OpenAI.
Model Gateway offre une flexibilité inégalée. Il prend en charge pratiquement tous les modèles, n’importe où, qu’ils soient hébergés sur watsonx.ai ou dans des environnements tiers. Les entreprises peuvent choisir le modèle le mieux adapté à leurs besoins et le déployer en toute sécurité grâce à des mécanismes d’inscription et à des contrôles d’accès efficaces. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de garder le contrôle sur leur infrastructure d’IA, de renforcer l’agilité et d’optimiser les coûts, tout en garantissant résilience et sécurité.
En permettant l’utilisation de modèles hébergés par des tiers, Model Gateway permet aux développeurs de créer et de déployer rapidement et efficacement des agents IA sous forme de services. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les entreprises qui cherchent à dimensionner des initiatives en matière d’IA sans être liées à un écosystème unique. Model Gateway sera disponible en avant-première publique à compter du jeudi 12 juin 2025.
La personnalisation des modèles de fondation est une étape critique dans le développement de solutions d’IA qui répondent à des besoins spécifiques de l’entreprise. Les nouvelles fonctionnalités de personnalisation des modèles de watsonx.ai rendent ce processus plus accessible et plus efficace. Les développeurs peuvent affiner les modèles en utilisant à la fois les données de l’entreprise et les données générées synthétiquement, améliorant ainsi la précision et la pertinence pour leurs propres cas d’utilisation.
Diverses techniques de personnalisation sont disponibles, notamment l’optimisation et la génération de données synthétiques, permettant aux équipes d’optimiser les performances des modèles tout en gérant les coûts. Qu’il s’agisse de créer un chatbot de service client, un moteur d’analyse prédictive ou un modèle de langage spécifique à un domaine, watsonx.ai vous fournit les capacités nécessaires pour adapter l’IA à vos besoins exacts.
Ces capacités nouvellement annoncées dans watsonx représentent un bond en avant significatif dans le développement de l’IA d’entreprise. D’Agent Ops pour une gestion rationalisée du cycle de vie des agents, à Model Gateway pour un accès flexible et sécurisé aux modèles, en passant par des outils de personnalisation de modèles pour optimiser les performances, IBM fournit aux générateurs d’IA tout ce dont ils ont besoin pour réussir.
Alors que les entreprises continuent à explorer et à développer leurs capacités en matière d’IA, watsonx.ai se distingue comme une plateforme complète qui simplifie le développement, améliore la gouvernance et accélère la création de valeur. Que vous commenciez tout juste à travailler avec l’IA ou que vous étendiez des initiatives existantes, ces nouvelles fonctionnalités peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de manière plus efficace.
Toutes les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.