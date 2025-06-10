Un autre point fort majeur est l’introduction de Model Gateway, une nouvelle solution dédiée aux entreprises qui permet d’accéder en toute facilité à un large éventail de modèles de fondation de premier plan via une interface sécurisée et contrôlée. Cette fonctionnalité est conçue pour éliminer l’enfermement propriétaire en permettant aux organisations d’intégrer les modèles Granite d’IBM aux côtés de modèles de pointe tels qu’Anthropic et OpenAI.

Model Gateway offre une flexibilité inégalée. Il prend en charge pratiquement tous les modèles, n’importe où, qu’ils soient hébergés sur watsonx.ai ou dans des environnements tiers. Les entreprises peuvent choisir le modèle le mieux adapté à leurs besoins et le déployer en toute sécurité grâce à des mécanismes d’inscription et à des contrôles d’accès efficaces. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de garder le contrôle sur leur infrastructure d’IA, de renforcer l’agilité et d’optimiser les coûts, tout en garantissant résilience et sécurité.

En permettant l’utilisation de modèles hébergés par des tiers, Model Gateway permet aux développeurs de créer et de déployer rapidement et efficacement des agents IA sous forme de services. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les entreprises qui cherchent à dimensionner des initiatives en matière d’IA sans être liées à un écosystème unique. Model Gateway sera disponible en avant-première publique à compter du jeudi 12 juin 2025.