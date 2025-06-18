Bénéficiez d’une IA digne de confiance grâce à une gouvernance et une sécurité intégrées

18 juin 2025
L'annonce du lancement de nouvelles capacités dans Guardium AI Security, y compris une intégration améliorée prête à l'emploi avec watsonx.governance, aide les entreprises à maintenir leur IA agentique et d'autres systèmes d'IA générative sécurisés et responsables à l'échelle pour une IA digne de confiance.
Les entreprises cherchent à adopter l’IA pour améliorer la productivité de leurs employés, mais elles hésitent à faire confiance à leur IA et à mener leurs expériences en matière d’IA du stade du test jusqu'à la production. L’IA augmente également la surface d’attaque et crée des menaces, des risques et des vulnérabilités uniques qui pourraient entraîner une perte de contrôle. Les entreprises doivent pouvoir gérer, sécuriser et gouverner correctement leur IA afin de disposer de systèmes d’IA auxquels elles peuvent faire confiance.
Selon une enquête menée en 2024 auprès de la direction par l'IBM Institute for Business Value, 82 % des personnes interrogées disent qu'une IA sécurisée et digne de confiance est essentielle à la réussite de leur entreprise, mais seulement 24 % des projets d'IA générative actuels sont sécurisés. En outre, à mesure que les entreprises s'empressent de déployer des agents IA pour améliorer leurs résultats, les risques sont encore amplifiés. En effet, Gartner prédit que « d’ici 2028, 25 % des violations d’entreprise seront à l’origine d’un abus d’agent IA, provenant à la fois d’acteurs internes et externes malveillants ».1
IBM Guardium AI Security permet aux entreprises de découvrir l’IA fantôme, y compris les agents IA, de sécuriser tous les modèles IA et les cas d’utilisation, d’obtenir une protection en temps réel contre les prompts malveillants et d’aligner les équipes sur un ensemble commun d’indicateurs pour une IA digne de confiance.
Grâce à une collaboration avec AllTrue.ai, les nouvelles fonctionnalités d'IBM pour Guardium AI Security incluent la capacité de détecter en continu les nouveaux cas d'utilisation de l'IA dans les environnements cloud, les référentiels de code et les systèmes embarqués, garantissant une visibilité et une protection complètes dans un écosystème de l'IA de plus en plus décentralisé. Une fois identifié, IBM Guardium AI Security l'amène dans watsonx.governance, et les contrôles de risque et de conformité appropriés sont appliqués.
L’IA générative continuera d’évoluer, apportant à la fois de nouvelles capacités et de nouveaux risques. Les entreprises qui investissent dès maintenant dans un cadre des exigences de sécurité et de gouvernance robuste seront mieux armées pour s’adapter à ces changements et plus résilientes face à l’évolution de l’environnement réglementaire.
Une approche étroitement intégrée de la sécurité et de la gouvernance de l'IA est cruciale. Les équipes chargées de la sécurité et de la gouvernance doivent opérer en phase avec les éléments suivants :
En adoptant ces pratiques intégrées, les entreprises peuvent maximiser le potentiel transformateur de l’IA générative tout en protégeant leurs données, leurs modèles et leur réputation. Avec une stratégie bien exécutée, votre entreprise peut innover en toute confiance, rester en tête des exigences de conformité et gagner la confiance de ses parties prenantes dans un avenir piloté par l’IA.
L'Intégration prête à l’emploi entre Guardium AI Security et watsonx.governance fournit une véritable solution de gestion des risques et de gouvernance pour des équipes disparates afin qu'elles puissent examiner un ensemble unique d'indicateurs pour les risques commerciaux et de sécurité pour une IA digne de confiance.
Guardium AI Security offre une solution robuste dédiée aux entreprises pour gérer la sécurité de vos actifs d’IA et réunir les équipes de sécurité et de gouvernance autour d’un ensemble unique d’indicateurs, pour une IA sécurisée et digne de confiance. Il permet aux entreprises de :
Guardium vous aide à sécuriser votre IA tout au long de son cycle de vie, de la découverte des actifs d'IA à l'évaluation des vulnérabilités et des mauvaises configurations, en passant par la garantie d'une utilisation sûre et la gestion de la conformité. Il vous permet de sécuriser les modèles que vous créez localement, que vous utilisez sur le cloud ou que vous consommez, de réaliser des tests de détection automatisés, d'analyser les prompts d'entrée et de sortie avec le pare-feu de l'IA et de gérer la conformité dans 12 cadres.
Une intégration prête à l’emploi avec IBM watsonx.governance fournit une véritable solution de gestion des risques et de gouvernance permettant à des équipes disparates de consulter un ensemble unique d’indicateurs pour les risques métier et de sécurité. Lorsque l'IA fantôme est détectée par Guardium IA Security, elle est intégrée dans watsonx.governance, aligné avec le cas d’utilisation approprié, et les contrôles de risque et de conformité appropriés sont appliqués. Maintenant, vos équipes de gouvernance et de sécurité examinent le même stock IA et les mêmes risques liés à l'IA pour une IA digne de confiance.
Découvrez le premier logiciel du secteur qui réunit les équipes de sécurité et de gouvernance de l’IA pour fournir une vue unifiée de la posture de risque des entreprises.
1 Communiqué de presse Gartner, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22 octobre 2024.
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’étranger, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.