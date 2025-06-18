Bénéficiez d’une IA digne de confiance grâce à une gouvernance et une sécurité intégrées

Les entreprises cherchent à adopter l’IA pour améliorer la productivité de leurs employés, mais elles hésitent à faire confiance à leur IA et à mener leurs expériences en matière d’IA du stade du test jusqu'à la production. L’IA augmente également la surface d’attaque et crée des menaces, des risques et des vulnérabilités uniques qui pourraient entraîner une perte de contrôle. Les entreprises doivent pouvoir gérer, sécuriser et gouverner correctement leur IA afin de disposer de systèmes d’IA auxquels elles peuvent faire confiance.

Selon une enquête menée en 2024 auprès de la direction par l'IBM Institute for Business Value, 82 % des personnes interrogées disent qu'une IA sécurisée et digne de confiance est essentielle à la réussite de leur entreprise, mais seulement 24 % des projets d'IA générative actuels sont sécurisés. En outre, à mesure que les entreprises s'empressent de déployer des agents IA pour améliorer leurs résultats, les risques sont encore amplifiés. En effet, Gartner prédit que « d’ici 2028, 25 % des violations d’entreprise seront à l’origine d’un abus d’agent IA, provenant à la fois d’acteurs internes et externes malveillants ».1

IBM Guardium AI Security permet aux entreprises de découvrir l’IA fantôme, y compris les agents IA, de sécuriser tous les modèles IA et les cas d’utilisation, d’obtenir une protection en temps réel contre les prompts malveillants et d’aligner les équipes sur un ensemble commun d’indicateurs pour une IA digne de confiance.

Grâce à une collaboration avec AllTrue.ai, les nouvelles fonctionnalités d'IBM pour Guardium AI Security incluent la capacité de détecter en continu les nouveaux cas d'utilisation de l'IA dans les environnements cloud, les référentiels de code et les systèmes embarqués, garantissant une visibilité et une protection complètes dans un écosystème de l'IA de plus en plus décentralisé. Une fois identifié, IBM Guardium AI Security l'amène dans watsonx.governance, et les contrôles de risque et de conformité appropriés sont appliqués.