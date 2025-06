Bénéficiez de l’avenir de l’orchestration d’agents d’IA avec IBM Agent Connect

Le catalogue d’agents IBM joue le rôle de hub central au sein de watsonx Orchestrate, facilitant la recherche d’agents innovants d’IBM et de son vaste écosystème de partenaires. Ces agents, construits de manière native et avec n’importe quel cadre d’exigences externe, éliminent les barrières et permettent une création de valeur plus rapide pour les développeurs et les utilisateurs finaux.

Grâce à IBM Agent Connect, les partenaires peuvent facilement intégrer leurs agents spécialisés dans l’environnement watsonx Orchestrate et répertorier leurs agents et leurs outils dans le catalogue d’agents. Cela permet aux partenaires de donner accès à des agents spécialisés dans des domaines particuliers et d’offrir des pré-créations d’intégration qui augmentent la productivité et simplifient les processus. Cette intégration permet aux clients utilisant watsonx Orchestrate d’accéder facilement aux solutions des partenaires et de les acheter, ce qui favorise la croissance et l’innovation pour tous.