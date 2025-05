Le planificateur de données standardisé de notre client du secteur bancaire américain ne répondait pas à ses exigences en matière de DataOps. Le nouvel environnement du client, centré sur le cloud, et l'évolution constante des rapports réglementaires ont posé des problèmes à de nombreuses équipes qui tentaient de répondre à leurs besoins en matière de planification. Le planificateur existant n'était pas optimisé pour une utilisation dans le cloud et manquait de flexibilité pour s'adapter à des planifications personnalisées non basées sur un calendrier.

Comme résultat, plusieurs équipes ont donc commencé à Découvrir Airflow, qui fournit des capacités d'orchestration des workflows programmatiques et adaptées au cloud pour leurs cas d’utilisation limités en matière d'analyse et de reporting. Cependant, lorsque ces workflows et ces pipelines ont commencé à s'étendre à de nombreux projets et équipes, notre client a rencontré de nouveaux problèmes. Airflow a nécessité des ajustements manuels pour dimensionner, et les intégrations ont entraîné des risques en matière de sécurité et de support, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la résilience globale face à ces exigences critiques des DataOps

C’est là que Astronomer with IBM entre en jeu : Astronomer with IBM a mis à niveau son environnement Airflow pour répondre aux besoins de son entreprise en matière d’évolutivité, de sécurité, de support et de résilience du déploiement.