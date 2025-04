Le nouveau IBM z17 est une évolution majeure du système entièrement intégré avec de nouvelles capacités d’IA dans les opérations matérielles, logicielles et système, avec des capacités étendues au-delà de l’IA transactionnelle, permettant à la plateforme d’assumer de nouvelles workloads.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), l’organisation mondiale de support client d’infrastructure d’IBM, possède des décennies d’expertise approfondie en matière de mainframe avec des professionnels qualifiés dédiés à aider la clientèle à optimiser les résultats et l’expérience pour les environnements IBM Z. En assurant le support des systèmes IBM z17 et des versions antérieures tout au long de leur cycle de vie, du déploiement à la maintenance et à la mise hors service, IBM TLS a puisé dans cette expertise pour étendre son support mainframe avec l’IA et des capacités plus proactives.

IBM TLS dispose d’une suite de services pour l’ensemble de la pile IBM Z, allant du support 7 jours sur 7 aux services proactifs, et a appliqué ces compétences essentielles aux technologies environnantes telles que la mise en réseau et le système de stockage IBM Storage DS8K souvent associé afin d’aider les clients à optimiser le fonctionnement de leurs produits et à améliorer la continuité de leurs activités grâce à la disponibilité et à la résilience.