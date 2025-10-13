Transformez le risque en résilience grâce à IBM Maximo Vegetation Management

En 2024, les États-Unis ont enregistré plus de 61 000 feux de forêt qui ont brûlé près de 3,7 millions d’hectares, dont beaucoup ont été déclenchés par la prolifération de la végétation à proximité des infrastructures de service public. Ce phénomène est devenu l’une des principales causes d’incendies et de coupures de courant, en particulier dans les États à haut risque comme la Californie et le Texas*.

C’est pourquoi IBM est fière d’annoncer une nouvelle fonctionnalité puissante : IBM Maximo Vegetation Management fait désormais partie de Maximo Application Suite, qui transforme les entrées de données en informations exploitables dans une solution unifiée.