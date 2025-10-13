Transformez le risque en résilience grâce à IBM Maximo Vegetation Management

IBM Maximo Vegetation Management convertit diverses données en informations exploitables, permettant aux entreprises d’identifier de manière proactive les zones à haut risque, ce qui les aide à hiérarchiser l’élagage des arbres, à réduire les risques et à optimiser l’utilisation des ressources, au lieu de s’en remettre à l’élagage cyclique.
En 2024, les États-Unis ont enregistré plus de 61 000 feux de forêt qui ont brûlé près de 3,7 millions d’hectares, dont beaucoup ont été déclenchés par la prolifération de la végétation à proximité des infrastructures de service public. Ce phénomène est devenu l’une des principales causes d’incendies et de coupures de courant, en particulier dans les États à haut risque comme la Californie et le Texas*.
C’est pourquoi IBM est fière d’annoncer une nouvelle fonctionnalité puissante : IBM Maximo Vegetation Management fait désormais partie de Maximo Application Suite, qui transforme les entrées de données en informations exploitables dans une solution unifiée.
Dans les environnements actuels des services publics, des infrastructures et des opérations, la gestion de la végétation ne se limite pas à l’élagage des arbres ; elle vise à protéger les actifs, à assurer la sécurité publique et à optimiser l’efficacité opérationnelle. La volatilité du climat augmentant le risque d’incendies de forêt et de pannes de courant, les entreprises ont besoin de solutions plus intelligentes et basées sur les données pour gérer la végétation de manière proactive près des lignes électriques, des pipelines et des couloirs de transport.
Une solution moderne de gestion de la végétation permet aux équipes de disposer d’informations en temps réel, d’analyses des données et de workflows automatisés, transformant ainsi la maintenance réactive en une protection proactive des ressources. Ce n’est pas seulement un outil, c’est une garantie de fiabilité, de conformité et de durabilité.
IBM Maximo Vegetation Management convertit diverses données en informations exploitables, permettant aux entreprises d’identifier de manière proactive les zones à haut risque, ce qui les aide à hiérarchiser l’élagage des arbres, à réduire les risques et à optimiser l’utilisation des ressources, au lieu de s’en remettre à l’élagage cyclique.
Les clients peuvent personnaliser leurs informations en utilisant plusieurs sources d’imagerie, qu’il s’agisse de vues satellite 2D, d’analyses LiDAR 3D ou d’une approche hybride, garantissant ainsi le bon niveau de détail pour chaque terrain et actif. Notre moteur d’évaluation des risques alimenté par l’IA analyse les images et les données sur les actifs pour détecter les risques de croissance envahissante, prédire la croissance et prioriser la maintenance au-delà de la détection, en calculant la densité de la végétation et les niveaux de priorité pour identifier les zones à haut risque avant qu’elles ne deviennent des incidents. Par ailleurs, avec l’intégration fluide des bons de travail, les équipes peuvent traduire les informations en actions grâce à un produit unifié qui effectue le suivi de l’exécution, de la conformité et des performances des sous-traitants, le tout en un seul endroit.
La gestion de la végétation évolue, passant d’une maintenance réactive à une atténuation proactive des risques, et l’impact s’étend bien au-delà des forêts.
Il s’agit d’un bond en avant en matière de résilience opérationnelle. En combinant les informations sur la végétation basées sur l’IA avec les capacités robustes de gestion des actifs et des bons de travail, les services publics obtiennent une solution évolutive et de bout en bout pour la prévention des pannes, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les coûts.
Que vous soyez gestionnaire de la végétation, responsable des opérations ou ingénieur en fiabilité des actifs, IBM Maximo Vegetation Management vous permet de :
Découvrez comment transformer les informations en actions concrètes et mettre en place un fonctionnement plus intelligent et plus sûr.