Transformer des flux de données cachés en informations fiables : OpenLineage au sein d’IBM watsonx.data intelligence

Les mappages personnalisés de la traçabilité réunissent les meilleurs atouts : traçage automatisé à partir de scanners, traçage émis par les producteurs OpenLineage existants et traçage personnalisé défini par le biais des charges utiles OpenLineage.

IBM watsonx.data intelligence utilise OpenLineage, un standard ouvert pour décrire comment les données se déplacent au moment de l’exécution ou de la conception. Il permet aux entreprises de définir des événements de lignée pour n’importe quel système, y compris personnalisés et hérités, et de les rassembler dans un graphique de traçabilité unifié et gouverné qui révèle comment les données se déplacent et se transforment tout au long du parcours des données.

Chaque événement OpenLineage décrit comment les données se déplacent : les entrées qu’il lit, la tâche qui les transforme et les sorties qu’il produit. Ces événements peuvent être générés automatiquement par des outils tels que dbt ou Airflow, ou les clients peuvent décider de les émettre automatiquement ou de les documenter manuellement pour les environnements propriétaires et d’héritage. Une fois importés, watsonx.data intelligence aligne ces événements sur les actifs connus et les visualise dans une perspective de lignée plus large.

Pour garantir précision et cohérence, watsonx.data intelligence fournit deux mécanismes principaux :

définissent la manière dont les tâches et les jeux de données définis dans les charges utiles OpenLineage sont interprétés et affichés. watsonx.data intelligence comprend des modèles prédéfinis et vous permet de créer des modèles personnalisés, garantissant ainsi une cohérence entre les différentes technologies. Le mappage des sources de données relie automatiquement les jeux de données et les jobs d’OpenLineage aux actifs existants dans watsonx.data intelligence. Vous pouvez également définir des règles personnalisées pour mapper des espaces de noms spécifiques à des sources de données connues, en intégrant la traçabilité personnalisée de façon fluide dans la vue d’entreprise gouvernée.

Par conséquent, les mappages personnalisés de la traçabilité fournissent un graphique régi et unifié qui intègre une traçabilité automatisée et personnalisée.