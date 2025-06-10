Transformer la chaîne d’approvisionnement B2B avec IBM Sterling Order Management

Le lancement des capacités B2B améliorées d’IBM Sterling Order Management marque une avancée majeure pour les entreprises qui souhaitent transformer les opérations fragmentées de leur chaîne d’approvisionnement en réseaux unifiés, intelligents et collaboratifs. Alors que les entreprises font face à la complexité croissante du commerce B2B, le besoin de solutions autonomes, pilotées par l’IA, qui rationalisent la prise de décision et automatisent l’exécution, n’a jamais été aussi important.

Les entreprises B2B opèrent souvent dans des environnements très complexes : jongler avec des commandes globales basées sur des contrats, gérer des comptes à forte valeur ajoutée et coordonner des stocks sur plusieurs sites. Contrairement au B2C, les transactions B2B impliquent des conditions complexes, des cycles d’achat longs et un besoin de visibilité en temps réel sur l’exécution des commandes et des contrats.

Pour répondre à ces besoins, IBM a annoncé le lancement de nouvelles capacités B2B avancées dans Sterling Order Management. Ces améliorations sont spécialement conçues pour aider les entreprises de tous les secteurs, tels que la fabrication, le commerce de gros, la distribution et l’automobile, à gérer de façon fluide des workflows B2B complexes.