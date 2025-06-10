Transformer la chaîne d’approvisionnement B2B avec IBM Sterling Order Management

10 juin 2025
Le lancement des capacités B2B améliorées d’IBM Sterling Order Management marque une avancée majeure pour les entreprises qui souhaitent transformer les opérations fragmentées de leur chaîne d’approvisionnement en réseaux unifiés, intelligents et collaboratifs. Alors que les entreprises font face à la complexité croissante du commerce B2B, le besoin de solutions autonomes, pilotées par l’IA, qui rationalisent la prise de décision et automatisent l’exécution, n’a jamais été aussi important.
Les entreprises B2B opèrent souvent dans des environnements très complexes : jongler avec des commandes globales basées sur des contrats, gérer des comptes à forte valeur ajoutée et coordonner des stocks sur plusieurs sites. Contrairement au B2C, les transactions B2B impliquent des conditions complexes, des cycles d’achat longs et un besoin de visibilité en temps réel sur l’exécution des commandes et des contrats.
Pour répondre à ces besoins, IBM a annoncé le lancement de nouvelles capacités B2B avancées dans Sterling Order Management. Ces améliorations sont spécialement conçues pour aider les entreprises de tous les secteurs, tels que la fabrication, le commerce de gros, la distribution et l’automobile, à gérer de façon fluide des workflows B2B complexes.
Maintenir une vue cohérente des comptes B2B nécessite généralement une analyse approfondie des données, ce qui complique le suivi des commandes, la surveillance de l’exécution et l’anticipation des besoins des clients. Les processus manuels, les systèmes déconnectés et le manque d’automatisation entraînent des retards, des inefficacités et une augmentation des risques liés à l’exécution. En l’absence d’un système de gestion des commandes intelligent et automatisé (OMS), les entreprises peinent à répondre aux attentes des clients, à respecter les conditions contractuelles et à faire évoluer leurs opérations de manière efficace.
Voici en quoi les nouvelles fonctionnalités de Sterling OMS B2B redéfinissent l’efficacité opérationnelle et l’engagement client :
Sterling OMS rationalise la gestion des commandes basées sur des contrats, celles qui sont régies par des conditions prénégociées telles que la tarification, les calendriers de livraison et les niveaux de service. Il permet aux vendeurs de pouvoir exécuter ces commandes avec précision, respecter leurs obligations contractuelles et établir des relations durables et rentables.
Les entreprises peuvent désormais segmenter leurs stocks en fonction du profil des clients, des canaux de vente ou des priorités commerciales. Cela permet une stratégie d’allocation ciblée, contribuant à hiérarchiser les clients clés, à réduire les ruptures de stock et à améliorer la rapidité d’exécution.
Des informations en temps réel sur le statut des commandes, les niveaux de stock et les délais d’exécution permettent aux entreprises de garder le contrôle et de réagir rapidement aux perturbations, garantissant ainsi une prestation de services constante.
Sterling OMS donne aux gestionnaires de compte un tableau de bord personnalisable pour surveiller les performances, configurer les workflows et connecter les sources de données. Cette visibilité améliore la prise de décision quotidienne et l’efficacité opérationnelle.
IBM continue de co-créer avec ses clients pour s’assurer que les nouvelles fonctionnalités répondent aux défis du monde réel. La conception et le développement du nouveau flux de gestion des comptes B2B ont été guidés par les commentaires détaillés des clients, en se concentrant sur ce qui compte le plus pour les entreprises qui l’utilisent.
Qu’il s’agisse d’aider une entreprise mondiale d’électronique à répartir dynamiquement ses stocks entre différentes régions ou de permettre à un fournisseur d’équipements lourds de gérer facilement des commandes de grande valeur, les capacités OMS B2B d’IBM Sterling offrent déjà des résultats mesurables.
Découvrez comment votre entreprise peut rationaliser les opérations B2B, améliorer la conformité des contrats et offrir une expérience client exceptionnelle grâce à IBM Sterling Order Management.