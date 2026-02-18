Transformer la productivité des entreprises avec les agents IA pour IBM Cloud Pak for Integration

IBM est heureux d’annoncer que les agents IA pour IBM Cloud Pak for Integration seront disponibles le 25 mars 2026, dans le pack de correctifs 16.1.3 à venir.
Les agents IA de Cloud Pak for Integration fournissent des informations grâce à des requêtes en langage naturel, aidant ainsi les équipes à identifier rapidement les problèmes, à analyser les journaux, à comprendre la topologie et à détecter les anomalies dans les environnements hybrides. En transformant des données complexes en conseils clairs et exploitables, ils réduisent le temps de dépannage, améliorent la santé du système et renforcent la résilience tout en permettant aux administrateurs de garder le contrôle.
Les entreprises s’appuient sur une intégration cohérente et performante dans les environnements hybrides pour maintenir leur efficacité opérationnelle et offrir des expériences en ligne fluides. Lorsque les systèmes ralentissent, que ce soit en raison d’une augmentation de la longueur des files d’attente, d’une réduction du débit ou d’une augmentation des temps de réponse, l’impact sur les opérations de l’entreprise peut être important. Pour diagnostiquer ces problèmes, il faut souvent naviguer dans des logs complexes, utiliser des outils spécialisés et avoir une connaissance approfondie des produits.
Pour adresser ces défis, IBM rend les informations opérationnelles basées sur l’IA plus accessibles. Suite à la présentation de technologie introduite à la fin du troisième trimestre 2025, IBM est heureux d’annoncer que les agents IA pour IBM Cloud Pak for Integration sont prévus pour être généralement disponibles le 25 mars 2026, livrés via le pack de correctif 16.1.3 à venir.
Ces nouveaux agents IA sont conçus pour simplifier la manière dont les utilisateurs identifient, comprennent et résolvent les problèmes dans leur Intégration. Au lieu de rechercher manuellement les journaux ou de référencer plusieurs sources de configuration, les utilisateurs peuvent désormais poser des questions en langage naturel directement dans l’interface utilisateur Cloud Pak for Integration Platform. Les agents conversationnels aident à effectuer les bilans de santé, mettent en évidence les anomalies, résument les causes potentielles et fournissent des conseils exploitables.
De nombreux agents spécialisés opèrent en coulisse, chacun ayant une fonction ciblée, tout en proposant une expérience unifiée à l’utilisateur. Les capacités sont les suivantes :
Il est important de noter que ces agents ne fournissent que des conseils. Ils n’effectuent pas de modifications autonomes du système. Les administrateurs conservent le contrôle total des décisions opérationnelles.
Les environnements d’intégration modernes sont de plus en plus distribués, dynamiques et critiques. À mesure que les entreprises s’appuient sur des applications, des API, des événements et des infrastructures de messagerie interconnectées, la capacité à identifier et résoudre rapidement les problèmes devient un facteur direct de la continuité de l’activité et de la performance opérationnelle. Les agents IA apportent de la valeur à l’entreprise en :
Réduisant le temps nécessaire pour obtenir des informations
Les équipes passent moins de temps à parcourir les journaux ou à rechercher de la documentation, ce qui accélère le diagnostic pendant les périodes de pointe ou les incidents.
Augmentant l’efficacité opérationnelle
En consolidant les données provenant de sources multiples et en les présentant dans un langage simple, les agents réduisent la charge cognitive et rationalisent les processus de dépannage.
Soutenant les lacunes en compétences
Tous les utilisateurs ne possèdent pas une expertise Kubernetesapprofondie, en intégration kubernetes ou en diagnostics spécifiques aux produits. Les agents contribuent à démocratiser les connaissances, permettant à des équipes plus larges de s’engager en toute confiance dans les opérations.
Améliorant la santé et la résilience du système
Les bilans de santé proactifs et la détection précoce des anomalies aident les entreprises à maintenir la stabilité et à réduire les temps d’arrêt non planifiés.
Améliorer la productivité des workloads d’intégration
Grâce à une visibilité plus rapide du comportement du système et à des conseils plus clairs en matière de résolution, les entreprises peuvent maintenir leur débit, respecter les accords de niveau de service et assurer le bon déroulement des processus critiques.
L’intégration est le tissu conjonctif des entreprises numériques modernes. Tout appel API, flux de messages, flux d’événements et transformation des données joue un rôle dans l’expérience client, la précision opérationnelle et la réactivité de l’entreprise. Lorsque des problèmes surviennent, même des retards mineurs peuvent avoir des conséquences en aval, qu’il s’agisse de ralentissements de transactions ou de mises à jour manquées dans les systèmes d’enregistrement. Ces défaillances ont un impact sur la confiance des clients, ainsi que sur les bénéfices des entreprises. Les capacités opérationnelles améliorées par l’IA sont importantes, car :
La complexité augmente
Les déploiements hybrides, multiclouds et les modèles d’intégration distribués rendent plus difficile que jamais le diagnostic manuel des problèmes.
Les attentes en matière de réactivité en temps réel augmentent
Les clients attendent des interactions instantanées. Les retards ou les défaillances érodent la confiance et peuvent affecter directement les revenus.
Les équipes opérationnelles sont confrontées à des exigences croissantes
Les équipes des opérations informatiques sont responsables de plus de systèmes, plus d’environnements et de plus de surveillance en temps réel que jamais auparavant. Les agents IA contribuent à accroître leur efficacité sans augmenter le workload.
L’IA transforme les données en informations exploitables
Les fichiers journaux, les indicateurs, les cartes topologiques et la documentation sont riches en informations, mais coûteux à interpréter. Les agents transforment ces informations brutes en évaluations claires et pertinentes.
Les entreprises ont besoin d’une adoption sûre et guidée de l’IA
Les agents améliorent la prise de décision tout en garantissant que les opérateurs conservent un contrôle total, aidant ainsi les entreprises à adopter l’IA de manière responsable et progressive au sein des systèmes critiques.
Les entreprises qui utilisent IBM Cloud Pak for Integration sur Red Hat OpenShift peuvent adopter ces capacités en appliquant le pack de correctif 16.1.3 , dont la publication est prévue le 25 mars 2026, et qui accepte les conditions de licence mises à jour. Étant donné que ces agents tirent parti de watsonx.ai SaaS, un abonnement à ce service est également requis.
Une fois activées, les équipes peuvent immédiatement commencer à utiliser des requêtes en langage naturel pour accélérer l’analyse des causes profondes, améliorer l’efficacité du dépannage et renforcer la santé globale du système.