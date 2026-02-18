Transformer la productivité des entreprises avec les agents IA pour IBM Cloud Pak for Integration

Les agents IA de Cloud Pak for Integration fournissent des informations grâce à des requêtes en langage naturel, aidant ainsi les équipes à identifier rapidement les problèmes, à analyser les journaux, à comprendre la topologie et à détecter les anomalies dans les environnements hybrides. En transformant des données complexes en conseils clairs et exploitables, ils réduisent le temps de dépannage, améliorent la santé du système et renforcent la résilience tout en permettant aux administrateurs de garder le contrôle.

Les entreprises s’appuient sur une intégration cohérente et performante dans les environnements hybrides pour maintenir leur efficacité opérationnelle et offrir des expériences en ligne fluides. Lorsque les systèmes ralentissent, que ce soit en raison d’une augmentation de la longueur des files d’attente, d’une réduction du débit ou d’une augmentation des temps de réponse, l’impact sur les opérations de l’entreprise peut être important. Pour diagnostiquer ces problèmes, il faut souvent naviguer dans des logs complexes, utiliser des outils spécialisés et avoir une connaissance approfondie des produits.

Pour adresser ces défis, IBM rend les informations opérationnelles basées sur l’IA plus accessibles. Suite à la présentation de technologie introduite à la fin du troisième trimestre 2025, IBM est heureux d’annoncer que les agents IA pour IBM Cloud Pak for Integration sont prévus pour être généralement disponibles le 25 mars 2026, livrés via le pack de correctif 16.1.3 à venir.