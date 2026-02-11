La valeur stratégique du support sur le nouvel IBM FlashSystem

Le nouveau portefeuille IBM Storage FlashSystem 5600, 7600 et 9600 marque le passage d’un stockage géré à une infrastructure axée sur l’intention, conçue pour protéger, s’adapter et fonctionner de manière performante et continue.

Grâce aux modules FlashCore de cinquième génération et à FlashSystem.ai, la plateforme intègre la cyber résilience, l’intelligence opérationnelle et l’efficacité directement dans la couche de stockage. Mais la réalisation de cette valeur ne dépend pas uniquement de la technologie. Elle dépend également de la manière dont le système est pris en charge tout au long de son cycle de vie.

Dans l’environnement actuel, les pannes, les ransomwares, les lacunes en matière de conformité et l’échec des modifications constituent des risques métier, et non des détails informatiques sans importance. À mesure que FlashSystem devient plus autonome et assisté par l’IA, le support doit également évoluer. IBM Technology Lifecycle Services applique l’IA et l’automatisation avant que les incidents ne se produisent, en identifiant rapidement les problèmes potentiels et en aidant à prévenir les pannes avant qu’elles ne s’aggravent.