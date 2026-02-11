La valeur stratégique du support sur le nouvel IBM FlashSystem

Le nouveau portefeuille IBM Storage FlashSystem marque le passage d’un stockage géré à une infrastructure axée sur l’intention, conçue pour protéger, s’adapter et fonctionner de manière performante et continue.
Le nouveau portefeuille IBM Storage FlashSystem 5600, 7600 et 9600 marque le passage d’un stockage géré à une infrastructure axée sur l’intention, conçue pour protéger, s’adapter et fonctionner de manière performante et continue.
Grâce aux modules FlashCore de cinquième génération et à FlashSystem.ai, la plateforme intègre la cyber résilience, l’intelligence opérationnelle et l’efficacité directement dans la couche de stockage. Mais la réalisation de cette valeur ne dépend pas uniquement de la technologie. Elle dépend également de la manière dont le système est pris en charge tout au long de son cycle de vie.
Dans l’environnement actuel, les pannes, les ransomwares, les lacunes en matière de conformité et l’échec des modifications constituent des risques métier, et non des détails informatiques sans importance. À mesure que FlashSystem devient plus autonome et assisté par l’IA, le support doit également évoluer. IBM Technology Lifecycle Services applique l’IA et l’automatisation avant que les incidents ne se produisent, en identifiant rapidement les problèmes potentiels et en aidant à prévenir les pannes avant qu’elles ne s’aggravent.
IBM Storage Expert Care Premium est la solution la plus rapide pour passer de la capacité de la plateforme à des résultats métier fiables. Premium combine un chargé de clientèle technique (TAM) dédié au stockage pour une meilleure réponse aux incidents, des chargements de code effectués par IBM (2×/an) et un contrôle de santé du matériel pour réduire les risques liés aux changements et accélérer la stabilité. Pour les environnements où les délais de reprise ne sont pas négociables, les niveaux de service de maintenance convenus (CMSL) ajoutent des objectifs définis de réponse, de contact et de correctifs à Premium.
Nouveautés de Premium sur la dernière génération de FlashSystem :
Storage Expert Care Premium est conçu pour mettre en œuvre les valeurs de FlashSystems Protect, Adapt, Perform tout au long du cycle de vie, comme décrit ci-dessous :
La différence entre « ça fonctionne » et « ça fonctionne quand on en a le plus besoin » ne réside pas seulement dans la plateforme : il s’agit d’une stratégie de support alignée sur l’intention de l’entreprise et intégrée dès le premier jour.
Avant que les incidents ne se produisent, IBM applique l’IA et l’automatisation pour identifier rapidement les problèmes potentiels et éviter que les pannes ne s’aggravent. Electronic Service Agent (ESA) et Call Home assurent une surveillance 24 heures sur 24, des diagnostics automatisés et un routage intelligent, résolvant souvent les problèmes sans création manuelle de tickets (pour les demandes surveillées, plus de neuf sur dix sont traitées par l’automatisation).1
L’expertise humaine reste dans la boucle, soutenue par l’IA. Grâce à l’agent conversationnel, désormais disponible dans l’ensemble du support de l’infrastructure IBM, les ingénieurs peuvent rapidement faire remonter des informations pertinentes et des correctifs antérieurs afin d’éclairer leur analyse.
Pour les tickets FlashSystem, cela reflète la façon dont l’IA est conçue pour faciliter les enquêtes sur les problèmes et aider à la prise de décisions, en renforçant le jugement des experts au lieu de le remplacer. Les capacités de FlashSystem.ai sont accessibles via Storage Insights Pro, apportant deux ans de données d’observabilité, des avis alimentés par l’IA, des contrôles de sécurité proactifs et des intégrations API/webhook pour permettre une amélioration continue.
Les clients qui achètent IBM FlashSystem avec IBM Storage Assurance bénéficient de mises à jour générationnelles complètes du système, de migrations sans interruption, de garanties de performance et d’efficacité énergétique, et d’une tarification prévisible sur une période pouvant aller jusqu’à huit ans. Avec Expert Care Premium inclus, Storage Assurance élimine les frictions du cycle de vie et aide les entreprises à se moderniser sans interruption.
IBM FlashSystem offre les performances, l’efficacité et la cyber-résilience que les entreprises modernes attendent. IBM Expert Care Premium s’assure que la valeur se manifeste au moment le plus important, grâce à des informations proactives, à des changements structurés et à une expertise renforcée par l’IA qui anticipe, s’adapte et protège tout au long du cycle de vie.
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