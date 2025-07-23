Repenser la planification : plus intelligente, plus autonome et véritablement personnalisée

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

23 juillet 2025

Auteurs

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

Pour la première fois, IBM Planning Analytics devient véritablement agentique. Avec cette nouvelle intégration de Planning Analytics avec watsonx Orchestrate, votre système de planification devient plus qu’une source d’information : il devient un acteur de votre entreprise. Pas seulement automatisé, pas seulement intégré, mais intelligent, réactif et en mouvement.

Les workflows qui nécessitaient auparavant une intervention manuelle s’exécutent désormais automatiquement. Les plans s’adaptent, les tâches se déclenchent et les approbations viennent à vous. Aucun codage, aucune refonte du système. Décrivez simplement le résultat recherché et laissez les agents faire le reste. Par exemple : « Envoyer la révision du budget au service commercial lorsque les prévisions baissent », « Déclencher des alertes si les stocks passent en dessous du seuil » ou « Synchroniser automatiquement les services financiers et opérationnels chaque semaine ».

Vous définissez la logique, IBM Watsonx Orchestrate construit l’agent. IBM Planning Analytics fait le travail.

Six raisons pour lesquelles c’est important

Cette intégration permet aux équipes de planification de gagner en agilité, en évolutivité et en intelligence :

  1. Des workflows agentiques qui s’exécutent dans toute votre entreprise: fini les simples tableaux de bord. Automatisez les actions entre les services, les systèmes et les applications.
  2. Des agents personnalisés, conçus pour vous, et non des modèles : ne vous contentez pas d’une IA standardisée. Créez des agents qui reflètent le fonctionnement de votre équipe en utilisant vos modèles, votre logique et vos connaissances.
  3. Une parfaite connexion aux outils que vous utilisez déjà : SAP, Salesforce, Workday. Connectez-les tous. Créez des flux multisystèmes sans changer de plateforme.
  4. Synchronisation en direct entre les plans, les personnes et les performances : maintenez vos plans à jour, vos équipes en phase et vos opérations en temps réel.
  5. Réaction immédiate aux changements de données : si vos revenus diminuent, votre équipe en est informée. En cas de hausse soudaine des coûts, vos prévisions sont mises à jour. Automatiquement.
  6. Une base pour les futurs agents pré-créés : aujourd’hui, vous pouvez utiliser vos propres agents ou ceux disponibles sur IBM watsonx Orchestrate. Bientôt, nous lancerons des agents pré-créés pour des tâches courantes telles que les prévisions, l’analyse de scénarios et la clôture, configurables pour votre entreprise.

Découvrez la puissance de la planification agentique

Avec ses capacités agentiques, IBM Planning Analytics ne se contente pas de soutenir votre entreprise : il décuple ses capacités en vous libérant de certaines tâches pour que vous alliez de l’avant. Plus de retards. Plus de vérifications manuelles. Plus de goulots d’étranglement.

Que vous soyez responsable financier, planificateur des opérations ou architecte d’entreprise, c’est le moment de mettre la planification à votre service, et non l’inverse. Découvrez toutes les possibilités offertes par IBM Planning Analytics IBM watsonx Orchestrate.

Vos données. Vos workflows. Votre avantage concurrentiel, en mode pilote automatique.

En savoir plus

Demander une démo

Essayer l’assistant

En savoir plus Découvrir Planning Analytics Assistant Demander une démo Essayer l’assistant