Repenser la planification : plus intelligente, plus autonome et véritablement personnalisée

Pour la première fois, IBM Planning Analytics devient véritablement agentique. Avec cette nouvelle intégration de Planning Analytics avec watsonx Orchestrate, votre système de planification devient plus qu’une source d’information : il devient un acteur de votre entreprise. Pas seulement automatisé, pas seulement intégré, mais intelligent, réactif et en mouvement.

Les workflows qui nécessitaient auparavant une intervention manuelle s’exécutent désormais automatiquement. Les plans s’adaptent, les tâches se déclenchent et les approbations viennent à vous. Aucun codage, aucune refonte du système. Décrivez simplement le résultat recherché et laissez les agents faire le reste. Par exemple : « Envoyer la révision du budget au service commercial lorsque les prévisions baissent », « Déclencher des alertes si les stocks passent en dessous du seuil » ou « Synchroniser automatiquement les services financiers et opérationnels chaque semaine ».

Vous définissez la logique, IBM Watsonx Orchestrate construit l’agent. IBM Planning Analytics fait le travail.