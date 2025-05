L’avenir de la gestion de la résilience des applications : annonces importantes concernant IBM Concert

Alors que les entreprises évoluent dans un paysage numérique de plus en plus complexe et imprévisible, la résilience doit être plus qu’une simple stratégie réactive : elle doit être proactive, intelligente et automatisée.

Avec le lancement d’IBM Concert Resilience Posture, les entreprises bénéficient d’informations approfondies, pilotées par l’IA, pour mesurer et renforcer la résilience des applications. IBM Concert Workflows va encore plus loin en transformant la détection des risques en mesures correctives automatisées et contextuelles. Et pour les environnements IBM Z stratégiques, IBM Concert for Z APAR Insights garantit la sécurité et la stabilité grâce à une gestion proactive des risques. Ensemble, ces innovations permettent aux organisations d’anticiper les perturbations, d’optimiser les performances et de renforcer la résilience à grande échelle, car l’avenir appartient à ceux qui s’y préparent.

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de la résilience de vos applications ? Découvrez comment IBM Concert peut aider votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les perturbations et à atteindre l’excellence opérationnelle, et apprenez à transformer la gestion de la résilience grâce à des informations alimentées par l’IA et à l’automatisation.

