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Licence BYOL Terraform Enterprise (TFE) : simplifier l’automatisation des entreprises avec flexibilité et contrôle

Présentation de la licence BYOL Terraform Enterprise (TFE) : une option puissante pour les entreprises souhaitant combiner les capacités de Terraform Enterprise avec la liberté de déployer sur leur propre cloud, sur site ou sur une infrastructure hybride.

Terraform Enterprise (TFE) sur IBM Cloud simplifie la manière dont les entreprises configurent et gèrent leur infrastructure en tant que code. Le modèle Bring Your Own License aide les équipes à gérer de manière centralisée les licences entre les unités, améliorant ainsi le contrôle et réduisant le délai de rentabilisation.

Cette approche prend en charge des plans de contrôle multicloud, permettant ainsi une gouvernance et une sécurité cohérentes. Avec une configuration adéquate, elle s’intègre également dans les environnements cloud réglementés et hybrides nécessitant une forte conformité.

Fonctionnant sur l’infrastructure résiliente d’IBM Cloud, elle offre une haute disponibilité et une évolutivité. Elle réduit également les frais opérationnels et permet aux équipes de se concentrer sur les projets stratégiques.

Tableau de bord de Terraform Enterprise sur IBM Cloud.

Développer l’automatisation avec le contrôle, la cohérence et la conformité

Les entreprises étendent l’automatisation aux environnements hybrides et multicloud; mais l’incohérence des outils, les workflows fragmentés et les exigences de conformité de plus en plus strictes compliquent le maintien du contrôle à grande échelle. Les équipes ont besoin d’un moyen de fournir un provisionnement rapide et gouverné de l’infrastructure sans accroître la complexité opérationnelle ni risquer une dérive de la sécurité.

Les entreprises adoptent la licence BYOL Terraform Enterprise pour exécuter Terraform Enterprise au sein de leurs propres comptes cloud ou centres de données. Alors que les équipes interagissent avec un workflow IaC familier et simplifié, la licence BYOL Terraform Enterprise fonctionne en coulisses comme une plateforme d’automatisation sécurisée et gouvernée qui centralise politiques, conformité et orchestration.

C’est ici que les entreprises passent d’une « décision de déploiement » à un modèle d’automatisation stratégique.

1. Une couche de contrôle et d’orchestration centralisée

Au cœur se trouve une instance Terraform Enterprise déployée dans l’environnement du client. Son rôle :

  • Appliquer des politiques à l’échelle de l’entreprise
  • Standardiser les workflows dans toutes les équipes
  • Gérer l’orchestration et l’accès à l’espace de travail
  • S’intégrer aux systèmes d’identité et de conformité

Au lieu d’outils d’automatisation éparpillés, la licence BYOL fournit une couche unifiée et gouvernée qui évolue sans compromettre la sécurité.

2. Composants modulaires optimisés pour les besoins des entreprises

Cette architecture permet à des composants distincts et spécialisés de prendre en charge la couche d’orchestration :

  • Environnements d’exécution qui exécutent des plans Terraform en toute sécurité au sein du réseau du client
  • Moteurs de politique en tant que code qui appliquent la gouvernance à chaque étape
  • Modules d’intégration qui connectent Terraform Enterprise aux systèmes cloud, de sécurité et d’audit existants

Cette modularité permet aux entreprises de faire évoluer leurs capacités sans avoir à repenser l’architecture de l’environnement.

3. Une couche de données et de conformité conçue pour la confiance

La licence BYOL Terraform Enterprise garantit que tous les fichiers d’état, de journaux, de secrets et de politiques restent dans la limite du client. Cette approche renforce la conformité, répond aux besoins en matière de résidence des données et garantit que la plateforme peut prendre des mesures, telles que le provisionnement de l’infrastructure, sans exposer de données sensibles à l’extérieur.

Cas d’utilisation : livraison d’infrastructure cohérente et conforme pour les équipes de plateforme

Les ingénieurs en charge des plateformes assistent des milliers de développeurs qui s’appuient sur une infrastructure rapide, sûre et prévisible pour créer et exécuter des applications. Leur objectif est simple : veiller à ce que les équipes obtiennent les ressources dont elles ont besoin, rapidement et sans risque de non-conformité.

La complexité provient de la grande diversité des besoins en infrastructure qui transitent par l’équipe de plateforme, chaque demande étant associée à des niveaux d’urgence, des chemins d’approbation et des exigences de gouvernance différents. Pour respecter les normes métier, trois choses doivent être constamment vraies :

  • Les politiques appropriées sont appliquées automatiquement au moment du provisionnement.
  • Les équipes bénéficient du niveau d’accès adéquat, avec une auditabilité totale.
  • Le provisionnement commence immédiatement, sans problèmes de sécurité ou de conformité.

Avec la licence BYOL Terraform Enterprise, les équipes de plateforme fournissent une infrastructure rapide, gouvernée et cohérente, garantissant la productivité des développeurs et la sécurité de l’entreprise.

Commencer dès aujourd'hui

La licence BYOL Terraform Enterprise vous offre un moyen simple et sécurisé de faire fonctionner Terraform Enterprise dans votre propre environnement, en gardant le contrôle de votre infrastructure, de la conformité et des workflows d’automatisation. Ce modèle vous permet d’aligner les licences sur les besoins de votre entreprise, d’étendre la gouvernance à l’ensemble des équipes et d’accélérer le provisionnement en toute confiance.

Découvrir la licence BYOL Terraform Enterprise dans IBM Cloud

Kumar Kaushlendra

Advisory Product Manager

IBM