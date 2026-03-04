Terraform Enterprise (TFE) sur IBM Cloud simplifie la manière dont les entreprises configurent et gèrent leur infrastructure en tant que code. Le modèle Bring Your Own License aide les équipes à gérer de manière centralisée les licences entre les unités, améliorant ainsi le contrôle et réduisant le délai de rentabilisation.

Cette approche prend en charge des plans de contrôle multicloud, permettant ainsi une gouvernance et une sécurité cohérentes. Avec une configuration adéquate, elle s’intègre également dans les environnements cloud réglementés et hybrides nécessitant une forte conformité.

Fonctionnant sur l’infrastructure résiliente d’IBM Cloud, elle offre une haute disponibilité et une évolutivité. Elle réduit également les frais opérationnels et permet aux équipes de se concentrer sur les projets stratégiques.