Présentation de la licence BYOL Terraform Enterprise (TFE) : une option puissante pour les entreprises souhaitant combiner les capacités de Terraform Enterprise avec la liberté de déployer sur leur propre cloud, sur site ou sur une infrastructure hybride.
Terraform Enterprise (TFE) sur IBM Cloud simplifie la manière dont les entreprises configurent et gèrent leur infrastructure en tant que code. Le modèle Bring Your Own License aide les équipes à gérer de manière centralisée les licences entre les unités, améliorant ainsi le contrôle et réduisant le délai de rentabilisation.
Cette approche prend en charge des plans de contrôle multicloud, permettant ainsi une gouvernance et une sécurité cohérentes. Avec une configuration adéquate, elle s’intègre également dans les environnements cloud réglementés et hybrides nécessitant une forte conformité.
Fonctionnant sur l’infrastructure résiliente d’IBM Cloud, elle offre une haute disponibilité et une évolutivité. Elle réduit également les frais opérationnels et permet aux équipes de se concentrer sur les projets stratégiques.
Les entreprises étendent l’automatisation aux environnements hybrides et multicloud; mais l’incohérence des outils, les workflows fragmentés et les exigences de conformité de plus en plus strictes compliquent le maintien du contrôle à grande échelle. Les équipes ont besoin d’un moyen de fournir un provisionnement rapide et gouverné de l’infrastructure sans accroître la complexité opérationnelle ni risquer une dérive de la sécurité.
Les entreprises adoptent la licence BYOL Terraform Enterprise pour exécuter Terraform Enterprise au sein de leurs propres comptes cloud ou centres de données. Alors que les équipes interagissent avec un workflow IaC familier et simplifié, la licence BYOL Terraform Enterprise fonctionne en coulisses comme une plateforme d’automatisation sécurisée et gouvernée qui centralise politiques, conformité et orchestration.
C’est ici que les entreprises passent d’une « décision de déploiement » à un modèle d’automatisation stratégique.
Au cœur se trouve une instance Terraform Enterprise déployée dans l’environnement du client. Son rôle :
Au lieu d’outils d’automatisation éparpillés, la licence BYOL fournit une couche unifiée et gouvernée qui évolue sans compromettre la sécurité.
Cette architecture permet à des composants distincts et spécialisés de prendre en charge la couche d’orchestration :
Cette modularité permet aux entreprises de faire évoluer leurs capacités sans avoir à repenser l’architecture de l’environnement.
La licence BYOL Terraform Enterprise garantit que tous les fichiers d’état, de journaux, de secrets et de politiques restent dans la limite du client. Cette approche renforce la conformité, répond aux besoins en matière de résidence des données et garantit que la plateforme peut prendre des mesures, telles que le provisionnement de l’infrastructure, sans exposer de données sensibles à l’extérieur.
Les ingénieurs en charge des plateformes assistent des milliers de développeurs qui s’appuient sur une infrastructure rapide, sûre et prévisible pour créer et exécuter des applications. Leur objectif est simple : veiller à ce que les équipes obtiennent les ressources dont elles ont besoin, rapidement et sans risque de non-conformité.
La complexité provient de la grande diversité des besoins en infrastructure qui transitent par l’équipe de plateforme, chaque demande étant associée à des niveaux d’urgence, des chemins d’approbation et des exigences de gouvernance différents. Pour respecter les normes métier, trois choses doivent être constamment vraies :
Avec la licence BYOL Terraform Enterprise, les équipes de plateforme fournissent une infrastructure rapide, gouvernée et cohérente, garantissant la productivité des développeurs et la sécurité de l’entreprise.
La licence BYOL Terraform Enterprise vous offre un moyen simple et sécurisé de faire fonctionner Terraform Enterprise dans votre propre environnement, en gardant le contrôle de votre infrastructure, de la conformité et des workflows d’automatisation. Ce modèle vous permet d’aligner les licences sur les besoins de votre entreprise, d’étendre la gouvernance à l’ensemble des équipes et d’accélérer le provisionnement en toute confiance.
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