Présentation de l'accélération GPU pour IBM Watsonx.data : Aperçu technique privé

Chez NVIDIA GTC, IBM, Nvidia et Nestlé ont montré ce qui est possible lorsque l’accélération GPU rencontre l’architecture open data —démontrant des Workload analytique jusqu’à 5 fois plus rapides tout en réduisant les coûts de 83 %. C’était un signal clair de ce à quoi peut ressembler l’avenir des workloads à forte intensité de données lorsque la performance et l’efficacité sont repensées ensemble.

Aujourd’hui, IBM s’appuie sur cet élan avec l’annonce officielle de l’aperçu technique privé du traitement accéléré des requêtes par GPU pour watsonx.data — conçu pour aider les entreprises à relever l’un de leurs défis les plus urgents : la hausse des coûts de l’analytique et de l’IA à l’échelle.

Alors que les entreprises continuent à développer l'IA et l'analytique dans des environnements de données distribuées de plus en plus complexes, les systèmes traditionnels basés sur le CPU peinent à suivre le rythme. Résultat : des informations plus lentes, une augmentation des coûts d’infrastructure et une pression croissante sur les équipes chargées des données pour fournir plus de valeur avec moins de ressources. L'accélération par GPU représente une nouvelle voie à suivre.