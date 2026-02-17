Renforcer les logiciels d'entreprise éprouvés d'IBM pour l'ère de l'IA

La stratégie d'IBM est simple : intégrer l'IA dans les processus opérationnels existants des entreprises.
L'intelligence artificielle redéfinit la façon dont les entreprises tirent parti des systèmes et des données qui alimentent leurs opérations les plus critiques. Dans tous les secteurs, les organisations cherchent à aller au-delà de l'expérimentation en utilisant l'IA pour détecter des modèles, faire émerger des informations et transformer des données stockées de longue date en capacités prédictives d'aide à la décision susceptibles d'améliorer considérablement les résultats commerciaux.
Pour de nombreux clients d'IBM, ces ambitions doivent être réalisées dans des environnements complexes et hautement réglementés. Les données sensibles, les exigences strictes en matière de conformité et les workloads critiques nécessitent une approche de l'IA qui privilégie la sécurité, la gouvernance et la confiance, sans pour autant freiner l'innovation.
C'est pourquoi IBM prévoit d'introduire un large éventail de fonctionnalités d'intelligence artificielle au cours du premier trimestre 2026 dans plusieurs de ses logiciels les plus utilisés. Ces améliorations intègrent directement l'IA agentique dans les plateformes IBM auxquelles les clients font déjà confiance, leur permettant ainsi d'adopter l'IA en toute confiance dans le cadre de leurs infrastructures opérationnelles existantes.
La stratégie d'IBM est simple : intégrer l'IA dans les processus opérationnels existants des entreprises. Plutôt que d'obliger ses clients à changer de plateforme ou à ajouter des outils déconnectés, IBM intègre nativement des agents basés sur l'IA dans ses produits logiciels les plus utilisés, conçus pour simplifier les opérations, accélérer la prise de décision et renforcer la gouvernance.
Ces agents sont conçus pour répondre aux besoins réels des entreprises : automatiser les tâches répétitives, améliorer la visibilité du système, accélérer le dépannage et aider les équipes à prendre de meilleures décisions plus rapidement, tout en maintenant des contrôles dédiés aux entreprises.
Au premier trimestre 2026, IBM propose de nouvelles capacités d’IA significatives dans un large éventail d’offres logicielles, incluant l’intégration, l’analytique, la gestion des données, l’ingénierie, la messagerie et les opérations de la chaîne d’approvisionnement.
Db2 présente une suite complète d'agents basés sur l'intelligence artificielle qui simplifient considérablement l'administration, accélèrent le dépannage et optimisent les performances pour les workloads essentiels. Les capacités conversationnelles telles que AskDb2 Agent et AskDb2 Research Agent permettent une recherche de connaissances en plusieurs étapes et contextuelle, permettant aux équipes de révéler des informations et de mener des enquêtes techniques en utilisant le langage naturel. Les performances et la fiabilité sont renforcées par des agents Db2 spécialisés :
Ensemble, ces fonctionnalités transforment Db2 en une plateforme de données intelligente et auto-optimisée, qui réduit le nombre de tâches administratives et permet aux entreprises de tirer de la valeur de leurs données avec une rapidité et une efficacité sans précédent.
Le système IBM Sterling Order Management introduit des capacités pilotées par l’IA grâce à IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, qui améliore le commerce agentique en renforçant la précision de l'exécution des commandes, en rationalisant les opérations et en améliorant l'expérience client dans des environnements omnicanaux complexes. Construite sur des serveurs MCP pour permettre des flux Agentic AI rationalisés basés sur UCP, la plateforme prend en charge les interactions sécurisées entre agents dans les domaines du commerce, de la vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement. La boîte à outils inclut des agents de la chaîne d'approvisionnement qui guident les praticiens vers une adoption responsable et évolutive de l'IA. En voici quelques exemples :
Ensemble, ces capacités d'IA permettent aux entreprises d'opérer avec plus d'agilité, de précision et d'efficacité, tout en offrant une expérience de commande de bout en bout exceptionnelle dans l'ensemble de l'écosystème du commerce agentique.
IBM Cognos Analytics introduit des capacités d'IA agente qui ouvrent un nouveau chapitre dans l'analyse d'entreprise par l'analytique en faisant passer le reporting de workflows manuels à des workflows intelligents et autonomes.
Ensemble, ces capacités permettent de réduire les frais généraux, de raccourcir les délais d'obtention des informations et de rendre les analyses fiables plus accessibles à l'ensemble de l'entreprise.
IBM MQ présente une suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle, accélérer la résolution des problèmes et renforcer la fiabilité dans tous les environnements de messagerie.
Ensemble, ces fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle aident les entreprises à maintenir des systèmes MQ hautement performants et résilients tout en réduisant les efforts opérationnels et les risques.
Cloud Pak for Integration offre un ensemble étendu de fonctionnalités opérationnelles basées sur l'IA qui facilitent la gestion et l'optimisation des workloads d'intégration sur Kubernetes pour les clients.
Ensemble, ces fonctionnalités apportent une automatisation intelligente, une meilleure compréhension de l'insight et une plus grande confiance opérationnelle aux environnements CP4I, aidant ainsi les entreprises à maintenir des plateformes d'intégration robustes, sécurisées et optimisées.
Le centre d'intelligence artificielle d'IBM Engineering Lifecycle Management élargit son innovation basée sur l'intelligence artificielle avec des fonctionnalités conçues pour améliorer la qualité de la planification et accélérer les workflows d'ingénierie à grande échelle.
Le petit dernier :l'agent de composition des tâches. Il permet aux équipes de générer rapidement des fonctionnalités, des récits d'utilisateurs et des tâches plus clairs et plus complets, directement dans l'interface Engineering Workflow Management. En automatisant la rédaction initiale des tâches et en fournissant des points de départ structurés et de haute qualité, l'agent aide les entreprises à améliorer la précision de leur planification, à réduire le temps consacré à la rédaction répétitive et à maintenir une plus grande cohérence entre les équipes et les projets. Cette capacité vient s'ajouter au portefeuille croissant d'agents de l'Engineering AI Hub, chacun étant spécialement conçu pour rationaliser les tâches d'ingénierie essentielles et permettre aux équipes d'experts de se concentrer sur le développement de produits créatifs et à forte valeur ajoutée.
Ensemble, ces avancées renforcent l'engagement d'IBM à aider les entreprises d'ingénierie à améliorer leur efficacité, leur cohérence et leur innovation tout au long du cycle de vie du développement des produits.
L’intégration B2B SaaS d’IBM Sterling offre des capacités améliorées par l’IA qui aident les clients à maintenir des opérations partenaires fluides et fiables.
Le module complémentaire IBM Sterling B2B Integration SaaS InFlight Agent coordonne de manière intelligente plusieurs agents spécialisés, notamment l'agent de requête de documents, l'agent de détection des anomalies et l'agent de requête d'événements, afin d'offrir une visibilité instantanée et une résolution plus rapide des problèmes. Grâce à la recherche en langage naturel, les clients peuvent rapidement obtenir des détails sur les documents, identifier les échecs d'événements et repérer les anomalies dans les documents.
Ces agents contribuent à accélérer l’analyse des causes profondes, à réduire les risques opérationnels et à renforcer la résilience des opérations B2B à fort volume.
App Connect Enterprise introduit un ensemble puissant de capacités pilotées par l’IA conçues pour simplifier les opérations, accélérer la modernisation et renforcer la gouvernance à travers les environnements d’intégration.
Ensemble, ces capacités d'IA permettent aux entreprises de gérer App Connect avec plus d'intelligence, d'efficacité et de résilience. De plus, App Connect Enterprise permet aux applications et agents d'IA d'interagir avec les systèmes d'entreprise via des outils MCP (Model Context Protocol), exposant ainsi les actions des connecteurs régis par la logique d'intégration existante.
Ces nouvelles capacités élargissent les investissements continus d'IBM dans l'IA, qui seront réalisés en 2025, comme indiqué ci-dessous. Ensemble, elles reflètent une feuille de route cohérente visant à rendre l'IA pratique, fiable et efficace pour les entreprises.
Cloud Pak for Business Automation a introduit des capacités de modélisation décisionnelle assistée par IA qui rationalisent considérablement la création et la gouvernance des business rules. Un agent d'aide à la décision accélère les décisions et la logique de soutien en générant automatiquement des structures décisionnelles initiales à partir de documents de politique générale.
En transformant les politiques en langage naturel en modèles décisionnels exploitables, l'agent réduit les efforts manuels, améliore la cohérence et réduit le temps nécessaire à la mise en œuvre de business rules complexes. Cette capacité permet aux équipes commerciales et techniques de collaborer plus efficacement et de se concentrer sur des activités d'analyse et de conformité à plus forte valeur ajoutée, renforçant ainsi l'agilité et la précision des processus décisionnels automatisés. De plus, Business Automation Workflow a été amélioré pour permettre aux clients de transformer les automatisations de processus existantes en expériences conversationnelles et de les intégrer directement dans l'environnement de travail des utilisateurs, sans avoir à changer de plateforme ni à perdre leurs investissements antérieurs. L'intégration poussée avec watsonx Orchestrate permet aux agents IA de comprendre le contexte des processus et les données commerciales, ce qui accélère l'exécution des tâches, réduit les efforts manuels et permet des workflows plus autonomes.
L’assistant du lieu de travail alimenté par l’agent IA permet aux employés qualifiés de comprendre instantanément les cas, de hiérarchiser les tâches et d'accomplir leur travail en utilisant un langage naturel, ce qui augmente la productivité tout en réduisant la courbe d'apprentissage.
FileNet Content Manager a continué son évolution en proposant des capacités alimentées par l’IA via Content Assistant, conçues pour améliorer la compréhension des documents et favoriser un accès plus efficace aux informations essentielles pour l'entreprise dans le cadre des processus métier à forte valeur ajoutée.
L'agent de comparaison de documents permet de comparer avec précision et efficacité des documents tels que des contrats, des dossiers médicaux, des propositions et des documents juridiques, aidant ainsi les organisations à améliorer la précision et la cohérence tout en réduisant les efforts de révision manuelle. L'agent de comparaison de versions facilite la validation du contenu en caractérisant clairement les modifications entre les différentes versions d'un document, ce qui permet d'accélérer les cycles de révision et d'approbation et de les rendre plus fiables. De plus, l'accès conversationnel au contenu de l'entreprise est rendu possible grâce aux agents Documents et Référentiel, qui fournissent des réponses pertinentes et contextuelles dérivées directement des documents FileNet. Enfin, l'agent de résumés personnalisés génère des résumés concis et spécifiques au contexte qui facilitent la compréhension et la prise de décisions éclairées.
Ensemble, ces agents IA renforcent le rôle de FileNet Content Manager en tant que plateforme de contenu d'entreprise fiable qui améliore la productivité, réduit les risques et aide les organisations à tirer davantage de valeur de leurs informations d'entreprise sans compromettre la conformité et la sécurité.
En 2025, IBM Engineering Lifecycle Management a introduit IBM Engineering AI Hub, une fonctionnalité basée sur l'IA qui a amélioré la qualité des exigences, accéléré la compréhension et renforcé la coordination entre les équipes d'ingénierie, notamment grâce à un agent de quality analysis des exigences qui aide les ingénieurs à améliorer la clarté, à accélérer les revues d'équipe et à donner aux responsables une visibilité sur les tendances et les risques précoces.
L'assistant d'ingénierie permet aux équipes de trouver et de comprendre plus rapidement les exigences des projets internationaux, l'agent de synthèse des tâches génère des résumés des tâches, des défauts et des fonctionnalités afin d'améliorer la communication, et l'agent de découverte de cas d'utilisation MBSE identifie les cas d'utilisation à partir d'exigences en langage naturel et crée les éléments de modèle correspondants dans IBM Rhapsody, accélérant ainsi l'ingénierie des systèmes basée sur les modèles.
La solution Sterling B2B Integration SaaS a fourni des fonctionnalités basées sur l'IA qui ont renforcé la visibilité opérationnelle, simplifié l'intégration des partenaires et amélioré la détection précoce des perturbations sur les réseaux commerciaux mondiaux, notamment l'agent de visibilité qui fournit des informations en temps réel sur les transactions en cours pour aider à identifier les goulots d'étranglement des processus, améliorer l'efficacité et prévenir proactivement les problèmes, et l'agent de détection des anomalies qui ajoute une couche d'intelligence en identifiant automatiquement les schémas inhabituels dans les transactions ou le trafic réseau, permettant aux clients d'enquêter et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
IBM s'engage à aider ses clients à exploiter l'IA de manière sécurisée, fiable et stratégiquement alignée sur leurs objectifs commerciaux. Les fonctionnalités présentées ce trimestre s'inscrivent dans notre démarche d'innovation continue, conçue pour permettre aux entreprises de se moderniser en toute confiance, de libérer une nouvelle intelligence opérationnelle et d'obtenir des résultats exceptionnels. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec nos clients à mesure qu'ils adoptent ces avancées et façonnent l'avenir de la transformation axée sur l'IA dans leurs secteurs respectifs.
À mesure que ces capacités d'IA deviennent disponibles, IBM encourage ses clients à entamer ou à accélérer leurs efforts de préparation à l'IA. La modernisation des applications et de l'infrastructure dès aujourd'hui peut aider les organisations à tirer pleinement parti de l'automatisation et des informations fournies par les agents, dès qu'elles seront disponibles sur les plateformes logicielles IBM.
IBM fournit les outils, les technologies et l'expertise nécessaires pour aider ses clients à aller de l'avant en toute confiance, en alignant l'adoption de l'IA sur les objectifs commerciaux, les exigences de conformité et les stratégies architecturales à long terme.