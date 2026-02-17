Renforcer les logiciels d'entreprise éprouvés d'IBM pour l'ère de l'IA

L'intelligence artificielle redéfinit la façon dont les entreprises tirent parti des systèmes et des données qui alimentent leurs opérations les plus critiques. Dans tous les secteurs, les organisations cherchent à aller au-delà de l'expérimentation en utilisant l'IA pour détecter des modèles, faire émerger des informations et transformer des données stockées de longue date en capacités prédictives d'aide à la décision susceptibles d'améliorer considérablement les résultats commerciaux.

Pour de nombreux clients d'IBM, ces ambitions doivent être réalisées dans des environnements complexes et hautement réglementés. Les données sensibles, les exigences strictes en matière de conformité et les workloads critiques nécessitent une approche de l'IA qui privilégie la sécurité, la gouvernance et la confiance, sans pour autant freiner l'innovation.

C'est pourquoi IBM prévoit d'introduire un large éventail de fonctionnalités d'intelligence artificielle au cours du premier trimestre 2026 dans plusieurs de ses logiciels les plus utilisés. Ces améliorations intègrent directement l'IA agentique dans les plateformes IBM auxquelles les clients font déjà confiance, leur permettant ainsi d'adopter l'IA en toute confiance dans le cadre de leurs infrastructures opérationnelles existantes.