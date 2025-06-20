StreamSets SDK for Python 6.6 : Plus de puissance, plus de contrôle et plus de collaboration

StreamSets SDK for Python 6.6 regorge de nouvelles fonctionnalités puissantes qui facilitent plus que jamais la création, la sécurisation et la gestion par programmation de leurs pipelines d’intégration de données à grande échelle.

Avec cette version, nous apportons 3 fonctionnalités majeures au SDK : la recherche de valeurs acceptables, la prise en charge de projets et les règles d'accès au réseau. Qu’il s’agisse de créer des pipelines à partir de zéro, de faire évoluer les StreamSets entre les équipes ou de sécuriser l’accès par IP, 6.6 vous offre tous les outils en code.