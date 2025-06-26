L’intégration de watsonx.data permet aux utilisateurs de créer des pipelines réutilisables dans tous les styles d’intégration( traitement par lots, streaming en temps réel, réplication) et tous les types de données, y compris les données non structurées telles que les PDF, avec l’observabilité intégrée des données. En fin de compte, il s'agit d'aider les équipes à aligner le style d'intégration sur les besoins des cas d'utilisation et de réduire la dépendance à l'égard des outils spécialisés. En fin de compte, il s'agit d'aider les équipes à aligner le style d'intégration sur les besoins des cas d'utilisation et à rationaliser la gestion.

Quelles sont les nouveautés ? L’intégration de watsonx.data est désormais disponible sur IBM Cloud, permettant aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités d’intégration, associées à l’évolutivité et à la flexibilité du déploiement cloud natif.