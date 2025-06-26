26 juin 2025
Pour relever des défis de longue date que les solutions existantes ne parviennent pas à résoudre, tels que la prolifération des outils, l’intégration de données non structurées, les reprises constantes de pipeline et l’aggravation du déficit de compétences, IBM a lancé l’intégration de watsonx.data. Il fournit un plan de contrôle unifié qui offre une valeur alignée sur les piliers fondamentaux, chacun renforcé par de nouvelles annonces qui étendent les avantages pour les clients.
L’intégration de watsonx.data permet aux utilisateurs de créer des pipelines réutilisables dans tous les styles d’intégration( traitement par lots, streaming en temps réel, réplication) et tous les types de données, y compris les données non structurées telles que les PDF, avec l’observabilité intégrée des données. En fin de compte, il s'agit d'aider les équipes à aligner le style d'intégration sur les besoins des cas d'utilisation et de réduire la dépendance à l'égard des outils spécialisés. En fin de compte, il s'agit d'aider les équipes à aligner le style d'intégration sur les besoins des cas d'utilisation et à rationaliser la gestion.
Quelles sont les nouveautés ? L’intégration de watsonx.data est désormais disponible sur IBM Cloud, permettant aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités d’intégration, associées à l’évolutivité et à la flexibilité du déploiement cloud natif.
Grâce à la prise en charge des expériences no-code, low code et pro-code, les utilisateurs peuvent créer des pipelines à l’aide des outils et des interfaces qui correspondent à leur expertise, ce qui permet de combler un déficit de compétences croissant.
Quoi de neuf ? Un nouvel assistant de pipeline alimenté par l’IA permet aux utilisateurs de créer des pipelines en utilisant le langage naturel, accélérant ainsi le développement et étendant l’accès en libre-service à l’intégration pour les utilisateurs moins expérimentés.
Créez des pipelines avec un déploiement hybride qui s’adaptent à l’évolution des environnements de stockage et d’exécution, réduisant ainsi le besoin de réécritures constantes et augmentant la réutilisation et la maintenabilité à long terme.
Quoi de neuf ? Les capacités ETL/ELT sur AWS avec exécution de moteur sans serveur ou à distance permettent aux clients de concevoir une seule fois et de déployer partout où leurs données se trouvent.
Le lancement de l'intégration de watsonx.data et les nouvelles améliorations soulignent l'investissement continu d'IBM pour fournir des capacités d'intégration de classe mondiale et de pointe qui aident à répondre aux besoins en constante évolution des entreprises modernes.
Voyons en détail comment ces nouvelles annonces améliorent la puissance de la nouvelle offre.
Aujourd'hui, l'équipe est heureuse de permettre aux utilisateurs d'accéder à un éventail complet de fonctionnalités d'intégration grâce à la disponibilité générale de watsonx.data integration as a Service sur IBM Cloud, exploitant ainsi les pleins avantages de la nouvelle offre et du déploiement cloud natif. Avec ce lancement, les utilisateurs bénéficient d’un accès cloud natif à la solution d’intégration de données la plus complète d’IBM, qui rassemble DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication et l’intégration des données non structurées dans un seul et même plan de contrôle.
87 % des entreprises s’appuient sur trois outils d’intégration ou plus, ce qui crée complexité et inefficacité. L'intégration de watsonx.data simplifie cela en prenant en charge tous les styles d'intégration et tous les types de données, y compris les données non structurées, sur une seule plateforme. Les équipes peuvent désormais automatiser l'ingestion, la transformation et le traitement des données structurées et non structurées avec n'importe quel style d'intégration, offrant ainsi la flexibilité d'adapter les styles au cas d'utilisation plutôt que d'assembler manuellement des solutions ponctuelles fragmentaires.
Grâce à l'assistant d'intégration de données d'IBM, désormais disponible dans DataStage, les utilisateurs de tous niveaux peuvent tirer parti d'un assistant alimenté par la genAI pour créer des pipelines plus rapidement et plus facilement que jamais, en utilisant le langage naturel. Optimisé par watsonx Assistant et Granite 3.1, décrivez simplement votre intention, et l’assistant générera des pipelines, recommandera des fonctions exécutables et affichera la documentation pertinente. Les utilisateurs peuvent commencer dès aujourd’hui à utiliser l’assistant pour créer des pipelines ETL/ELT pour des cas d’utilisation d’intégration par lots sur DataStage, et à mesure que leurs besoins évoluent, watsonx.data integration évoluera avec eux, étendant ainsi la prise en charge à d’autres styles d’intégration.
Face à l'augmentation des volumes de données et à leur complexité, les équipes chargées des données sont aujourd'hui contraintes de travailler plus vite avec moins de ressources. Plus de 51 % des organisations signalent déjà les effets négatifs de la pénurie de compétences informatiques, et nombre d'entre elles n'ont pas l'expertise technique nécessaire pour gérer l'outillage traditionnel. L'assistant d'intégration de données comble ce fossé en permettant aux utilisateurs de tous les niveaux de compétences, y compris les équipes de la ligne de métier et de la technologie d'entreprise, de se servir eux-mêmes et d'apporter une valeur ajoutée immédiate. Il s'agit d'une étape majeure vers la démocratisation de l'intégration des données et l'élimination du besoin d'outils multiples et spécialisés.
Aujourd’hui marque la disponibilité de DataStage as a Service (aaS) sur AWS, posant les bases de l’intégration de watsonx.data. Avec ce lancement, les utilisateurs peuvent commencer à construire des pipelines par lot, ETL et ELT sur un environnement DataStage entièrement géré au sein d'AWS, en tirant parti d'outils d'intégration modernes tout en optimisant les investissements existants sur le cloud. Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités d'intégration de watsonx.data sont déployées sur AWS, les équipes peuvent étendre leur champ d'action en toute transparence.
Avec l'évolution du stockage des données, des entrepôts de données sur site aux lacs de données cloud natif, les équipes d'ingénierie ont été contraintes de s'adapter en permanence. Aujourd’hui, la plupart des ingénieurs de données consacrent plus de 50 % de leur temps à la simple maintenance des pipelines existants. IBM résout ce problème grâce à des options de déploiement flexibles donnant la priorité au cloud et à une exécution hybride. Grâce à la prise en charge de l’exécution des moteurs à distance, les utilisateurs peuvent concevoir des pipelines dans AWS, mais les exécuter partout où les données se trouvent : sur site, dans toutes les zones géographiques ou dans n’importe quel centre de données.
Ce modèle hybride réduit le mouvement des données, réduit la latence et les coûts et améliore la sécurité, tout en éliminant la dépendance à l’égard d’une architecture de stockage unique. Cette solution offre le meilleur des deux mondes : un développement de pipeline cloud natif avec une exécution adaptée à votre environnement, réitérant ainsi l'engagement d'IBM à répondre aux besoins de ses clients, quel que soit leur lieu d'activité.
Ces lancements marquent des tournants pour les clients qui mettent en œuvre une technologie moderne d'intégration de données et constituent une occasion unique de démarrer leur parcours. Ensemble, la disponibilité de watsonx.data integration SaaS sur IBM Cloud, et un nouvel assistant de pipeline d'IA pour l'intégration des données, et le lancement de DataStage aaS sur AWS, reflètent l'investissement continu d'IBM dans l'intégration des données et la réponse aux besoins en constante évolution des entreprises modernes.