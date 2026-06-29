Simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride avec IBM Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 aide les entreprises à simplifier les opérations d’intégration hybride en apportant plus de visibilité, de contrôle et d’intelligence à des environnements de plus en plus distribués.
IBM Cloud Pak for Integration est un ensemble complet d’outils d’intégration logicielle fournis sur une plateforme unique offrant une expérience complète et unifiée. Grâce à cet ensemble d’outils, vous pouvez connecter vos applications, vos données, vos systèmes et vos services dans des environnements cloud ou sur site, dans le cadre d’un déploiement résilient, évolutif et sécurisé exécuté sur Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 est une version d’assistance à long terme qui fournit des fonctionnalités améliorées afin de simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride. Cette solution offre aux clients une meilleure visibilité sur les intégrations déployées, une assistance alimentée par l’IA et de nouvelles fonctionnalités d’intégration, avec une prise en charge allant jusqu’à six ans.
Les clients qui déploient IBM App Connect sur des machines virtuelles peuvent désormais consulter et gérer toutes leurs instances déployées, à la fois sur les machines virtuelles et les clusters OpenShift, depuis une seule fenêtre d’interface utilisateur de plateforme.
Pour les entreprises aux environnements variés, cela apporte une valeur immédiate : visibilité centralisée, gestion quotidienne simplifiée et dépannage plus rapide sans avoir à modifier les intégrations basées sur les machines virtuelles existantes. Les clients peuvent également déployer uniquement l’interface utilisateur de la plateforme dans OpenShift pour acquérir cette capacité tout en continuant leur parcours de modernisation, même si leurs intégrations demeurent sur les machines virtuelles.
S’appuyant sur l’aperçu technique précédent, les capacités d’IA agentique sont désormais généralement disponibles dans la version 16.2.
Les utilisateurs de Platform UI peuvent poser des questions en langage naturel pour comprendre l’état de leur environnement Cloud Pak for Integration, identifier les problèmes et obtenir des suggestions pour les résoudre rapidement et simplement. Le déploiement des agents est facultatif. S’ils sont déployés, ils nécessitent une licence CP4I ainsi qu’une connexion à IBM watsonx.ai SaaS. À des fins de licence, cinq instances Platform UI avec des capacités d’agent déployées dans un cluster consomment une licence VPC Cloud Pak for Integration. Les utilisateurs conservent le contrôle total et la responsabilité d’agir en fonction des résultats de ces capacités d’IA.
De nouvelles fonctionnalités de surveillance et de suivi de bout en bout (auparavant uniquement disponibles dans l’offre IBM WebMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS) sont désormais incluses. Cette fonctionnalité permet de suivre les transactions individuelles au fur et à mesure qu’elles traversent plusieurs instances d’intégration (IBM MQ, App Connect et API Connect), facilitant ainsi le débogage des problèmes et la résolution de problèmes système complexes.
IBM API Connect 12.1, désormais inclus dans Cloud Pak for Integration, prend en charge la gestion fédérée des API, permettant le déploiement de plusieurs passerelles API différentes, y compris la nouvelle passerelle IBM DataPower Nano Gateway et les passerelles API tierces dans différents environnements au sein d’une solution API Connect unique. Cela offre une flexibilité accrue pour les solutions de gestion des API couvrant les systèmes sur site et cloud.
Cloud Pak for Integration 16.2 suit un cycle Support Cycle-2 modifié, offrant 2 ans et demi d’assistance de base, 1 an d’assistance étendue avec de nouveaux correctifs et 2 ans et demi d’assistance étendue sans nouveaux correctifs, offrant un total de six ans d’assistance. Cette version remplacera la version actuelle d’assistance à long terme 16.1, qui restera en assistance de base jusqu’à fin 2026. Les clients peuvent choisir cette version d’assistance à long terme ou profiter des améliorations fonctionnelles plus fréquentes apportées par le biais de versions de modification entre les versions d’assistance à long terme.
Ensemble, ces améliorations aident les entreprises à réduire la complexité opérationnelle, à renforcer la résilience et à moderniser les environnements d’intégration avec plus de confiance et de flexibilité.
Qu’il s’agisse de gérer les intégrations entre conteneurs et machines virtuelles, de dépanner les flux de transactions complexes ou de gouverner les API sur plusieurs passerelles, IBM Cloud Pak for Integration 16.2 permet aux équipes de travailler plus efficacement, de se moderniser à leur propre rythme et de maintenir la résilience à l’échelle de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur la gestion unifiée, les nouvelles capacités d’IA agentique et les autres améliorations apportées par Cloud Pak for Integration 16.2, réservez une démonstration en direct avec nos experts ou regardez une démonstration interactive.
Nous sommes impatients de vous aider à simplifier et à développer vos opérations d’intégration grâce à cette nouvelle version puissante.
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