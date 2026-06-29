Illustration numérique de l’offre de services d’intégration de l’IA avec deux carrés infinis interconnectés surlignés d’une bille bleue
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride avec IBM Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 aide les entreprises à simplifier les opérations d’intégration hybride en apportant plus de visibilité, de contrôle et d’intelligence à des environnements de plus en plus distribués.

Publié le 29 juin 2026

IBM Cloud Pak for Integration est un ensemble complet d’outils d’intégration logicielle fournis sur une plateforme unique offrant une expérience complète et unifiée. Grâce à cet ensemble d’outils, vous pouvez connecter vos applications, vos données, vos systèmes et vos services dans des environnements cloud ou sur site, dans le cadre d’un déploiement résilient, évolutif et sécurisé exécuté sur Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 est une version d’assistance à long terme qui fournit des fonctionnalités améliorées afin de simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride. Cette solution offre aux clients une meilleure visibilité sur les intégrations déployées, une assistance alimentée par l’IA et de nouvelles fonctionnalités d’intégration, avec une prise en charge allant jusqu’à six ans.

Principales améliorations dans Cloud Pak for Integration 16.2

1. Gestion unifiée étendue à App Connect sur les machines virtuelles

Les clients qui déploient IBM App Connect sur des machines virtuelles peuvent désormais consulter et gérer toutes leurs instances déployées, à la fois sur les machines virtuelles et les clusters OpenShift, depuis une seule fenêtre d’interface utilisateur de plateforme.

Pour les entreprises aux environnements variés, cela apporte une valeur immédiate : visibilité centralisée, gestion quotidienne simplifiée et dépannage plus rapide sans avoir à modifier les intégrations basées sur les machines virtuelles existantes. Les clients peuvent également déployer uniquement l’interface utilisateur de la plateforme dans OpenShift pour acquérir cette capacité tout en continuant leur parcours de modernisation, même si leurs intégrations demeurent sur les machines virtuelles.

2. L’assistance de l’IA agentique est désormais disponible pour tous

S’appuyant sur l’aperçu technique précédent, les capacités d’IA agentique sont désormais généralement disponibles dans la version 16.2.

Les utilisateurs de Platform UI peuvent poser des questions en langage naturel pour comprendre l’état de leur environnement Cloud Pak for Integration, identifier les problèmes et obtenir des suggestions pour les résoudre rapidement et simplement. Le déploiement des agents est facultatif. S’ils sont déployés, ils nécessitent une licence CP4I ainsi qu’une connexion à IBM watsonx.ai SaaS. À des fins de licence, cinq instances Platform UI avec des capacités d’agent déployées dans un cluster consomment une licence VPC Cloud Pak for Integration. Les utilisateurs conservent le contrôle total et la responsabilité d’agir en fonction des résultats de ces capacités d’IA.

3. Surveillance et traçage de bout en bout des flux d’intégration complexes

De nouvelles fonctionnalités de surveillance et de suivi de bout en bout (auparavant uniquement disponibles dans l’offre IBM WebMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS) sont désormais incluses. Cette fonctionnalité permet de suivre les transactions individuelles au fur et à mesure qu’elles traversent plusieurs instances d’intégration (IBM MQ, App Connect et API Connect), facilitant ainsi le débogage des problèmes et la résolution de problèmes système complexes.

4. Gestion des API fédérée pour une plus grande flexibilité de déploiement

IBM API Connect 12.1, désormais inclus dans Cloud Pak for Integration, prend en charge la gestion fédérée des API, permettant le déploiement de plusieurs passerelles API différentes, y compris la nouvelle passerelle IBM DataPower Nano Gateway et les passerelles API tierces dans différents environnements au sein d’une solution API Connect unique. Cela offre une flexibilité accrue pour les solutions de gestion des API couvrant les systèmes sur site et cloud.

Mises à jour supplémentaires

  1. Version d’assistance à long terme d’IBM MQ 10 pour une résilience, une sécurité et une connectivité renforcées.
  2. Remplacement du serveur Aspera High-Speed Transfer de 1 Gbit/s par Aspera Enterprise 1 Gbit/s (basé sur une machine virtuelle avec des outils Web supplémentaires pour un déploiement et une utilisation simplifiés).
  3. Assistance Red Hat OpenShift 4.21.

Stabilité de l’assistance à long terme

Cloud Pak for Integration 16.2 suit un cycle Support Cycle-2 modifié, offrant 2 ans et demi d’assistance de base, 1 an d’assistance étendue avec de nouveaux correctifs et 2 ans et demi d’assistance étendue sans nouveaux correctifs, offrant un total de six ans d’assistance. Cette version remplacera la version actuelle d’assistance à long terme 16.1, qui restera en assistance de base jusqu’à fin 2026. Les clients peuvent choisir cette version d’assistance à long terme ou profiter des améliorations fonctionnelles plus fréquentes apportées par le biais de versions de modification entre les versions d’assistance à long terme.

3 valeurs commerciales clés apportées par la version 16.2

Ensemble, ces améliorations aident les entreprises à réduire la complexité opérationnelle, à renforcer la résilience et à moderniser les environnements d’intégration avec plus de confiance et de flexibilité.

  1. Simplifiez les opérations d’intégration hybride : obtenez une visibilité et une gestion centralisées entre les clusters OpenShift et les intégrations basées sur une machine virtuelle via un seul plan de contrôle, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et améliorant la cohérence.
  2. Améliorez la résilience opérationnelle grâce à l’IA et à l’observabilité : accélérez le dépannage grâce à une assistance opérationnelle alimentée par l’IA, le traçage des transactions de bout en bout et une meilleure visibilité sur les workloads d’intégration afin de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la fiabilité du service.
  3. Modernisez avec plus de flexibilité : adoptez de nouvelles capacités d’intégration à votre propre rythme grâce à l’assistance pour les modèles de déploiement hybrides, de la gestion fédérée des API et d’une assistance à long terme qui aide à protéger les investissements existants tout en favorisant l’innovation future.

Simplifiez et développez les opérations avec cette nouvelle version puissante

Qu’il s’agisse de gérer les intégrations entre conteneurs et machines virtuelles, de dépanner les flux de transactions complexes ou de gouverner les API sur plusieurs passerelles, IBM Cloud Pak for Integration 16.2 permet aux équipes de travailler plus efficacement, de se moderniser à leur propre rythme et de maintenir la résilience à l’échelle de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur la gestion unifiée, les nouvelles capacités d’IA agentique et les autres améliorations apportées par Cloud Pak for Integration 16.2, réservez une démonstration en direct avec nos experts ou regardez une démonstration interactive.

Nous sommes impatients de vous aider à simplifier et à développer vos opérations d’intégration grâce à cette nouvelle version puissante.

Lire le communiqué complet

S’inscrire au webinaire de juin

Écouter les webinaires récents sur CP4I et DataPower

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration

En savoir plus Lire le communiqué complet S’inscrire au webinaire de juin Écouter les webinaires récents sur CP4I et DataPower
Newsletter What's New at IBM

Découvrez les annonces les plus importantes d’IBM concernant ses produits et fonctionnalités.