Simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride avec IBM Cloud Pak for Integration 16.2

IBM Cloud Pak for Integration est un ensemble complet d’outils d’intégration logicielle fournis sur une plateforme unique offrant une expérience complète et unifiée. Grâce à cet ensemble d’outils, vous pouvez connecter vos applications, vos données, vos systèmes et vos services dans des environnements cloud ou sur site, dans le cadre d’un déploiement résilient, évolutif et sécurisé exécuté sur Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 est une version d’assistance à long terme qui fournit des fonctionnalités améliorées afin de simplifier la gestion et les opérations d’intégration hybride. Cette solution offre aux clients une meilleure visibilité sur les intégrations déployées, une assistance alimentée par l’IA et de nouvelles fonctionnalités d’intégration, avec une prise en charge allant jusqu’à six ans.