Simplifier et faire évoluer les opérations d’intégration avec IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

La prise en charge de la création, de la mise à jour et de la suppression des clusters Unified Management depuis le hub, permettant une gestion de bout en bout sur l’ensemble du cycle de vie. Unified Management a été introduit dans la version 16.1.2 et offre une visibilité et une gestion des instances d’intégration déployées sur plusieurs clusters OpenShift depuis une interface unique.

La version initiale permettait d’accéder aux instances distantes pour activer leur mise à jour et leur gestion. Avec Cloud Pak for Integration 16.1.3, les instances locales et distantes peuvent désormais être gérées directement depuis une seule interface. Les nouvelles instances peuvent être créées, mises à jour et supprimées de manière fluide, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité opérationnelle.

Un bandeau de synthèse d’état est disponible, aussi bien pour Unified Management que pour les interfaces individuelles, offrant une vue simple du nombre d’instances d’intégration déployées et de leur statut.