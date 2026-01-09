Intelligence artificielle Automatisation informatique

Simplifier et faire évoluer les opérations d’intégration avec IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Les améliorations de Unified Management permettent désormais des mises à jour d’intégration directes sur n’importe quel cluster OpenShift, tandis que les agents améliorent la santé opérationnelle et le dépannage, avec en plus une prise en charge fédérale étendue.

Publié le 9 janvier 2026
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration est un ensemble complet d’outils d’intégration logicielle réunis dans une expérience unique et unifiée.

Il permet de connecter applications, données, systèmes et services dans des environnements cloud ou sur site, au sein de déploiements gérés, évolutifs et sécurisés sur Red Hat OpenShift. Cloud Pak for Integration peut être installé aux côtés d’autres IBM Cloud Paks afin de construire et moderniser rapidement des applications sur n’importe quel cloud ou infrastructure informatique.

4 améliorations clés de Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 est une mise à jour de niveau correctif qui apporte quatre capacités clés :

1. Création, mise à jour et suppression des clusters Unified Management

La prise en charge de la création, de la mise à jour et de la suppression des clusters Unified Management depuis le hub, permettant une gestion de bout en bout sur l’ensemble du cycle de vie. Unified Management a été introduit dans la version 16.1.2 et offre une visibilité et une gestion des instances d’intégration déployées sur plusieurs clusters OpenShift depuis une interface unique.

La version initiale permettait d’accéder aux instances distantes pour activer leur mise à jour et leur gestion. Avec Cloud Pak for Integration 16.1.3, les instances locales et distantes peuvent désormais être gérées directement depuis une seule interface. Les nouvelles instances peuvent être créées, mises à jour et supprimées de manière fluide, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité opérationnelle.

Un bandeau de synthèse d’état est disponible, aussi bien pour Unified Management que pour les interfaces individuelles, offrant une vue simple du nombre d’instances d’intégration déployées et de leur statut.

2. Conformité de l’interface Cloud Pak for Integration aux normes fédérales

La prise en charge des normes FIPS (Federal Information Processing Standards), de la loi FISMA (Federal Information Security Modernization Act) de 2014, des exigences d’audit et d’accessibilité, ainsi que d’IPv6. Le respect de ces normes est essentiel pour certains organismes gouvernementaux et fédéraux américains. 

Et nombre de ces fonctionnalités sont également bénéfiques pour toute organisation. Cette version est conforme au Secure Software Development Framework du NIST (National Institute of Standards and Technology) américain.

3. Prise en charge de Red Hat OpenShift 4.19 et 4.20

Cloud Pak for Integration prévoit de prendre en charge les nouvelles versions d’OpenShift dans un délai de 30 jours après leur publication.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 inclut la prise en charge de Red Hat OpenShift 4.19 et 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 intègre Kubernetes 1.33, qui apporte la fonctionnalité de mise à l’échelle verticale des pods en place. Cette fonctionnalité peut offrir des avantages notables aux clients utilisant Cloud Pak for Integration, notamment avec IBM App Connect Enterprise.

4. Aperçu technologique des agents d’IA de Cloud Pak for Integration

Actuellement disponible en IBM Technology Preview, Cloud Pak for Integration 16.1.3 propose des agents d’IA prêts à être déployés. Ces agents sont conçus pour aider les clients à utiliser le langage naturel afin de comprendre ce qui se passe dans leur environnement et comment résoudre les problèmes. La Technology Preview restera disponible jusqu’au 31 mars 2026.

Rejoignez le programme d’accès anticipé aux agents pour une utilisation pratique dans votre propre environnement ou dans un bac à sable IBM.

3 valeurs métier clés apportées par la version 16.1.3

Ces améliorations aident les organisations à rationaliser les opérations d’intégration, à améliorer la prise de décision grâce à des informations alimentées par l’IA et à opérer en toute confiance dans des environnements hybrides et réglementés.

  1. Avec Unified Management, les organisations bénéficient d’une visibilité de bout en bout sur toutes les intégrations et tous les emplacements de déploiement, simplifiant les opérations et réduisant la nécessité de naviguer entre plusieurs systèmes.
  2. Grâce aux agents, les équipes accèdent à des capacités d’IA agentique pré-entraînées, enrichies de l’expertise approfondie d’IBM sur CP4I et OpenShift, offrant des informations opérationnelles sans configuration ni réentraînement. L’utilisation des agents est également transparente et traçable : ce qui est analysé et pourquoi est clairement visible, favorisant la confiance, l’auditabilité et une prise de décision assurée.
  3. Avec la conformité fédérale intégrée, CP4I aide les organisations à connecter données et systèmes en toute sécurité tout en respectant des exigences réglementaires strictes. La solution améliore l’accessibilité, renforce le suivi des audits et prend en charge des architectures modernes telles qu’IPv6, donnant aux équipes la confiance nécessaire pour opérer efficacement dans des secteurs réglementés.

Découvrir Unified Management et les agents d’IA dès aujourd’hui

Découvrez IBM Cloud Pak for Integration avec nos experts métier (SME) pour voir comment Unified Management et les agents aident les entreprises à surmonter la complexité et à accélérer l’automatisation et les initiatives IA. Vous pouvez également constater comment Unified Management gère toutes les intégrations depuis une vue unique.

Réserver une démo en direct

Regarder la démo interactive

