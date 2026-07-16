La bibliothèque de politiques préécrites développée conjointement par HashiCorp et AWS vise à réduire les obstacles à l’adoption des workflows d’infrastructure basés sur la politique en tant que code (« policy as code »).
Les ensembles de politiques Sentinel préécrites pour AWS sont désormais disponibles pour tous et prêts à l’emploi dans le Terraform Registry. Rédigés spécifiquement pour aider les entreprises à se conformer aux normes sectorielles, ils facilitent l’adoption de mécanismes d’application des politiques d’infrastructure.
Avec cette version, nous visons à fournir une solution clé en main aux défis complexes de gouvernance et à permettre aux entreprises d’avancer plus rapidement sans faire de compromis entre rapidité et sécurité. Cet effort conjoint met en lumière la valeur unique de combiner l’infrastructure cloud d’AWS aux capacités d’automatisation et de sécurité de HashiCorp.
Sentinel est un framework intégrable de policy as code qui permet d’appliquer des politiques basées sur la logique aux configurations d’infrastructure dans HashiCorp Terraform et aux autres configurations de produits HashiCorp. Cette approche permet aux entreprises de traiter les politiques comme du code d’application, ce qui signifie que le code peut être versionné, audité, testé et compris par les parties prenantes dans toute l’entreprise.
Les politiques Sentinel aident les entreprises à contrôler ce que les utilisateurs de Terraform sont autorisés à faire, en veillant à ce que certains seuils de provisionnement d’infrastructure ne soient pas dépassés et en bloquant les configurations non sécurisées ou non conformes.
Bien que Sentinel puisse être utilisé comme un outil puissant pour garantir la gouvernance du cloud à grande échelle, nous comprenons que l’adoption de workflows de politique en tant que code peut être un processus fastidieux et intimidant. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui n’ont pas les ressources et l’expertise nécessaires pour rédiger des politiques en partant de zéro. Partir de zéro peut entraîner des retards importants dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, et augmenter le risque d’erreurs humaines et de mauvaises configurations.
Pour relever ces défis, HashiCorp et AWS ont codéveloppé une bibliothèque de politiques préécrites couvrant un large éventail de cas d’utilisation, notamment la sécurité, la conformité et l’efficacité opérationnelle. Ces politiques ont été rédigées par des experts ayant des années d’expérience dans le secteur, et ont été testées et validées pour garantir leur fiabilité et leur efficacité. Les politiques sont également personnalisables, ce qui permet aux entreprises de les ajuster rapidement en fonction de leurs besoins spécifiques.
Ces politiques sont rédigées spécifiquement pour les services AWS, conformément aux directives du Center for Internet Security (CIS). Le CIS est une organisation à but non lucratif qui fournit des recommandations de configuration prescriptives qui reflètent l’effort consensuel en matière de cybersécurité à l’échelle mondiale. Nos ensembles de politiques préécrits prennent en charge les benchmarks CIS AWS Foundations v1.2, v1.4 et v3.0, avec des services pris en charge tels que :
Les utilisateurs peuvent désormais découvrir les politiques via la bibliothèque de politiques du Terraform Registry ou le dépôt GitHub des politiques CIS. Grâce à l’intégration native de Sentinel, les utilisateurs peuvent rapidement déployer les ensembles de politiques au sein de leurs organisations HCP Terraform. Vous pouvez aussi utiliser le module Terraform pour intégrer des ensembles de politiques CIS.
Pour obtenir des instructions sur la manière d’exécuter des ensembles de politiques Sentinel pré-écrits, consultez notre documentation sur le sujet.
Essayez gratuitement HCP Terraform et découvrez les avantages des workflows basés sur les politiques en tant que code. Pour plus d’informations sur le langage et les spécifications Sentinel, pour connaître les étapes à suivre afin d’exécuter ces politiques pré-écrites ou pour échanger avec la communauté sur les cas d’utilisation de Sentinel et les bonnes pratiques associées, consultez les ressources ci-dessous.
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