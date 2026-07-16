Pour relever ces défis, HashiCorp et AWS ont codéveloppé une bibliothèque de politiques préécrites couvrant un large éventail de cas d’utilisation, notamment la sécurité, la conformité et l’efficacité opérationnelle. Ces politiques ont été rédigées par des experts ayant des années d’expérience dans le secteur, et ont été testées et validées pour garantir leur fiabilité et leur efficacité. Les politiques sont également personnalisables, ce qui permet aux entreprises de les ajuster rapidement en fonction de leurs besoins spécifiques.

Ces politiques sont rédigées spécifiquement pour les services AWS, conformément aux directives du Center for Internet Security (CIS). Le CIS est une organisation à but non lucratif qui fournit des recommandations de configuration prescriptives qui reflètent l’effort consensuel en matière de cybersécurité à l’échelle mondiale. Nos ensembles de politiques préécrits prennent en charge les benchmarks CIS AWS Foundations v1.2, v1.4 et v3.0, avec des services pris en charge tels que :

EC2

KMS

Cloudtrail

S3

IAM

VPC

RDS

EFS

Les utilisateurs peuvent désormais découvrir les politiques via la bibliothèque de politiques du Terraform Registry ou le dépôt GitHub des politiques CIS. Grâce à l’intégration native de Sentinel, les utilisateurs peuvent rapidement déployer les ensembles de politiques au sein de leurs organisations HCP Terraform. Vous pouvez aussi utiliser le module Terraform pour intégrer des ensembles de politiques CIS.

Pour obtenir des instructions sur la manière d’exécuter des ensembles de politiques Sentinel pré-écrits, consultez notre documentation sur le sujet.