Passer du codage assisté par l’IA à la livraison assistée par l’IA avec IBM Bob

Pour répondre à cette transition, IBM a développé Bob en réponse aux besoins que les équipes d’entreprise nous ont constamment exprimés.

Les organisations ne demandent pas de simples gains de productivité brute. Elles ont besoin de systèmes qui reflètent la manière dont les résultats sont obtenus dans des environnements complexes. Les outils existants résolvent une partie de ce problème, mais obligent toujours les équipes à assembler leurs propres systèmes à partir de différents modèles et outils.

Bob a été conçu différemment : comme un partenaire agentique du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), qui intègre l’orchestration, l’exécution et la gouvernance directement dans le processus de développement, aidant les équipes à passer d’outils isolés à une livraison coordonnée. Bob a été créé pour optimiser la qualité, les coûts et les performances, tout en offrant des expériences fiables aux développeurs.

Cette approche a déjà fait ses preuves dans la pratique. Au sein d’IBM, Bob a été adopté par plus de 80 000 utilisateurs, et les équipes ont enregistré des gains de productivité de 45 % en moyenne sur des workflows complexes en plusieurs étapes.1