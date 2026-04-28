Passer du codage assisté par l’IA à la livraison assistée par l’IA avec IBM Bob

Le mois dernier, nous avons présenté IBM Bob. Depuis, les organisations ont déployé Bob dans leurs environnements de développement, non seulement pour écrire du code plus rapidement, mais aussi pour repenser la manière dont les logiciels sont développés à l’échelle de l’entreprise.
L’IA a accéléré la génération de code, mais les goulets d’étranglement n’ont jamais été uniquement liés à l’écriture de code. Ils proviennent de la compréhension de systèmes complexes, de la coordination des changements entre les équipes et de la gestion des risques tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).
À mesure que les systèmes grandissent, le développement concerne moins les tâches individuelles et davantage la coordination des changements entre des systèmes interconnectés. Cette évolution exige un nouveau modèle où le travail couvre l’ensemble du cycle de vie au lieu de se dérouler en étapes isolées.
Pour répondre à cette transition, IBM a développé Bob en réponse aux besoins que les équipes d’entreprise nous ont constamment exprimés.
Les organisations ne demandent pas de simples gains de productivité brute. Elles ont besoin de systèmes qui reflètent la manière dont les résultats sont obtenus dans des environnements complexes. Les outils existants résolvent une partie de ce problème, mais obligent toujours les équipes à assembler leurs propres systèmes à partir de différents modèles et outils.
Bob a été conçu différemment : comme un partenaire agentique du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), qui intègre l’orchestration, l’exécution et la gouvernance directement dans le processus de développement, aidant les équipes à passer d’outils isolés à une livraison coordonnée. Bob a été créé pour optimiser la qualité, les coûts et les performances, tout en offrant des expériences fiables aux développeurs.
Cette approche a déjà fait ses preuves dans la pratique. Au sein d’IBM, Bob a été adopté par plus de 80 000 utilisateurs, et les équipes ont enregistré des gains de productivité de 45 % en moyenne sur des workflows complexes en plusieurs étapes.1
Bob est conçu pour s’adapter à la manière dont les équipes travaillent réellement. Les modes intégré et personnalisé permettent aux développeurs de passer de façon fluide de la planification au codage et aux révisions, tandis que l’intégration MCP connecte Bob aux outils et systèmes sur lesquels les équipes s’appuient déjà.
À mesure que le développement se décentralise, le maintien du contexte entre les systèmes reste l’un des principaux défis. En permettant des workflows réutilisables, des règles partagées et une meilleure connaissance du système, Bob aide les équipes à coordonner le changement plus efficacement sans sacrifier la flexibilité.
Bob automatise les tâches routinières et facilite les tâches complexes. Concrètement, Bob peut agir comme un développeur junior auprès d’un architecte senior pour accélérer l’exécution, ou comme un architecte senior guidant un développeur junior pour apporter structure, confiance et orientation claire.
À mesure que le recours à l’IA se généralise, les entreprises doivent composer avec un nombre croissant de compromis entre coût, performances et confiance. La difficulté ne réside pas seulement dans le choix du modèle d’IA à utiliser, mais aussi dans la manière d’obtenir systématiquement les meilleurs résultats dans un environnement en constante évolution.
Au lieu d’obliger les équipes à s’en remettre à des essais et des erreurs pour trouver la bonne combinaison de modèles et de paramètres, Bob exploite un mélange de LLM de pointe, de modèles open source et de petits modèles de langage (SLM), notamment ceux de la gamme Granite SLM d’IBM, afin d’automatiser et d’optimiser l’ensemble du cycle de développement logiciel, de la découverte et de la planification à la conception, en passant par le codage et les tests.
Bob repose sur la conviction qu’au-delà des capacités des modèles, l’architecture de déploiement et l’expérience utilisateur sont essentielles pour favoriser une adoption durable et de haute qualité. Grâce à une tarification transparente et à une visibilité sur l’utilisation et les budgets, les entreprises peuvent aligner leurs dépenses sur les résultats réels.
L’IA introduit de nouvelles catégories de risques que les contrôles traditionnels n’étaient pas conçus pour détecter, de l’injection de prompts à l’exposition involontaire de données.
Pour relever ce défi, Bob intègre la sécurité directement dans les workflows de développement. La normalisation des prompts permet de prévenir les instructions non sécurisées, tandis que l’analyse des données sensibles et la détection intelligente des secrets mettent les risques en évidence au moment même où le code est écrit. L’application des politiques est continue, garantissant le respect de la gouvernance du développement jusqu’à la livraison.
La modernisation des systèmes d’entreprise a toujours nécessité de coordonner les modifications entre les différents référentiels, de réécrire le code par étapes et d’évaluer l’impact par essais et erreurs. Même les petites mises à jour peuvent se répercuter sur les services de manière imprévisible.
Bob transforme cette expérience. Il aide les équipes à cerner dès le départ les interdépendances du système, puis met en œuvre des modifications coordonnées au niveau du code, des tests et des pipelines dans le cadre d’un processus structuré. Les équipes peuvent ainsi passer de mises à jour réactives à une modernisation réfléchie à l’échelle du système, même dans des environnements hérités tels que Java, COBOL, PL/I et RPG.
Notre plateforme de commercialisation dédiée aux technologies fiscales (« RevTech ») illustre parfaitement cette amélioration de l’efficacité. Il s’agit d’un système essentiel qui soutient nos ventes mondiales et notre relation client sur des marchés fortement réglementés. Compte tenu de la complexité de ses architectures et des exigences de performance strictes, les phases de test et de validation revêtaient une importance cruciale tout en étant soumises à des contraintes de ressources.
Bob a été introduit pour aider les équipes à améliorer les tests de performance et de sécurité tout en détectant davantage de défauts et de vulnérabilités. Cela s’est traduit par des gains mesurables en vitesse, en échelle et en efficacité, démontrant comment l’IA peut améliorer à la fois la qualité et la fiabilité des systèmes critiques en entreprise :
Ces gains ne se limitent pas à nos équipes internes. Blue Pearl a utilisé Bob pour accélérer la livraison sur sa plateforme BlueApp à fort volume. Ce qui nécessitait habituellement des semaines d’effort d’ingénierie a été réalisé en seulement trois jours, Bob rationalisant l’analyse, le refactoring et la validation au sein des workflows existants. Cela a permis aux équipes d’aller plus vite tout en maintenant la qualité, démontrant comment l’IA peut améliorer la livraison quotidienne sans surcharge supplémentaire. Cela s’est traduit par des gains mesurables en vitesse de livraison et en efficacité d’ingénierie :
Dans d'autres environnements, l'impact prend une autre forme. APIS IT a utilisé Bob pour moderniser des systèmes gouvernementaux critiques accumulant des décennies de dette technique, notamment sur des environnements mainframe et .NET. Avec une documentation limitée et des dépendances complexes, Bob a permis une compréhension rapide des systèmes, la documentation automatisée et un refactoring coordonné. Les résultats montrent un changement radical dans l’efficacité de la modernisation :
Bob peut s’appuyer sur la puissance du portefeuille IBM pour offrir de meilleurs résultats et un niveau de sophistication accru. Nous constatons déjà des usages concrets où les équipes IBM et leurs clients utilisent Bob pour maximiser la valeur des solutions IBM, qu’il s’agisse d’optimiser des agents dans watsonx Orchestrate ou de moderniser des applications sur les plateformes IBM Z et IBM i. Plus tard cette année, nous introduirons des offres Premium afin d’étendre Bob avec des capacités propres aux plateformes, incluant des workflows préconfigurés, une expertise métier et des intégrations fluides à travers les plateformes IBM.
La prochaine phase de la livraison de logiciels sera définie par des systèmes orchestrés par l’IA, et non par une accélération isolée. Bob a été conçu pour accompagner cette transition, collaborant avec les équipes pour relier la planification, l’exécution et la validation tout au long du cycle de vie du développement.
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1 Données internes IBM