IBM Guardium et IBM Consulting Cybersecurity Services s’associent pour aider les entreprises à sécuriser et à développer leur utilisation de l’IA agentique et de l’IA générative.

Pour aider les clients à faire évoluer l’IA de manière responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services lance un nouvel ensemble de services, IBM Security for AI Transformation Services, qui réunit des plateformes de sécurité des données, comme IBM Guardium AI Security, avec une expertise approfondie en technologie d’IA et un conseil spécialisé par domaine. Les nouveaux services accompagneront les entreprises tout au long de leur parcours de Transformation de l’IA : de la découverte des déploiements de l’IA et des vulnérabilités potentielles à la mise en œuvre de pratiques sécurisées dès la conception à travers les couches d’IA, en passant par les conseils de gouvernance dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Le pouvoir de transformation de l’IA s’accompagne d’une nouvelle catégorie de menaces. Selon un rapport de 2025 de Gartner, d’ici 2027, plus de 40 % des violations de données liées à l’IA proviendront d’une utilisation inappropriée de l’IA générative, en particulier au-delà des frontières nationales, où les lois sur la localisation des données peuvent être enfreintes. Malgré cela, seuls 24 % des projets d’IA générative incluent aujourd’hui un composant de cybersécurité.

Pour relever ces défis, IBM a étendu ses décennies d’expertise en matière de sécurité des données dans le domaine de l’IA avec Guardium AI Security.