23 juin 2025
IBM Guardium et IBM Consulting Cybersecurity Services s’associent pour aider les entreprises à sécuriser et à développer leur utilisation de l’IA agentique et de l’IA générative.
Pour aider les clients à faire évoluer l’IA de manière responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services lance un nouvel ensemble de services, IBM Security for AI Transformation Services, qui réunit des plateformes de sécurité des données, comme IBM Guardium AI Security, avec une expertise approfondie en technologie d’IA et un conseil spécialisé par domaine. Les nouveaux services accompagneront les entreprises tout au long de leur parcours de Transformation de l’IA : de la découverte des déploiements de l’IA et des vulnérabilités potentielles à la mise en œuvre de pratiques sécurisées dès la conception à travers les couches d’IA, en passant par les conseils de gouvernance dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Le pouvoir de transformation de l’IA s’accompagne d’une nouvelle catégorie de menaces. Selon un rapport de 2025 de Gartner, d’ici 2027, plus de 40 % des violations de données liées à l’IA proviendront d’une utilisation inappropriée de l’IA générative, en particulier au-delà des frontières nationales, où les lois sur la localisation des données peuvent être enfreintes. Malgré cela, seuls 24 % des projets d’IA générative incluent aujourd’hui un composant de cybersécurité.
Pour relever ces défis, IBM a étendu ses décennies d’expertise en matière de sécurité des données dans le domaine de l’IA avec Guardium AI Security.
Cette nouvelle plateforme innovante permet aux entreprises de :
Guardium AI Security garantit la conformité réglementaire avec des cadres tels que l’EU AI Act, le NIST, la norme ISO 42001 et d’autres encore, permettant ainsi aux entreprises de garder une longueur d’avance sur l’évolution des normes mondiales.
La technologie à elle seule ne peut pas combler cette faille de sécurité. Un partenaire de confiance est essentiel pour concevoir, mettre en œuvre et gérer efficacement une stratégie de sécurité globale en matière d’IA. Les services de cybersécurité d’IBM Consulting offrent des services de sécurité de l’IA de bout en bout :
Selon une enquête KPMG menée en 2023, 77 % des dirigeants estiment que l’IA générative aura le plus grand impact sur la société dans les trois à cinq prochaines années, plus que toute autre technologie émergente. Pourtant, à mesure que l’adoption s’accélère, les risques s’accroissent également.
IBM Consulting Cybersecurity Services et Guardium AI Security offrent ensemble une solution complète de bout en bout pour sécuriser la mise en œuvre de l’IA. IBM Consulting apporte son expertise approfondie en cybersécurité, guidant les entreprises tout au long du cycle de vie de l’IA – de la stratégie et de la gestion de la posture à l’intégration sécurisée et aux tests.
Guardium AI Security complète cette approche en fournissant des outils robustes pour la visibilité de l’IA, la détection des risques et le contrôle, y compris l’identification de l’IA fantôme.
Cette offre conjointe aide les entreprises à adopter l’IA en toute sécurité, à garantir la conformité aux normes mondiales et à atténuer les menaces émergentes dans leur environnement.
IBM est l’un des principaux fournisseurs de cloud hybride et d’IA à l’échelle mondiale, et dispose d’une expertise en conseil largement reconnue dans le domaine des services de cybersécurité. Avec cette offre conjointe, IBM redéfinit ce que signifie adopter l’IA de manière sécurisée, responsable et à l’échelle.
Adoptez la transformation de l’IA en toute confiance. Associez-vous à IBM Consulting Cybersecurity Services et à Guardium AI Security pour assurer l’avenir de votre IA, dès aujourd’hui. Inscrivez-vous au webinaire en direct « Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security » le 25 juin 2025 à 11 h (ET).