Yubico, Auth0 et IBM forment un nouveau partenariat pour sécuriser les applications agentiques

Dans tous les secteurs, les entreprises entrent dans une nouvelle ère de productivité portée par des agents IA, où les systèmes peuvent analyser des données, exécuter des workflows et prendre des décisions à une vitesse sans précédent. Des opérations financières au développement de logiciels en passant par la gestion des connaissances des entreprises, l’IA est en passe de devenir une main-d’œuvre numérique capable de travailler aux côtés des humains.

Cette nouvelle capacité soulève une question importante pour les responsables de la technologie, de la finance et du risque : comment faire en sorte que l’automatisation progresse à la vitesse de la machine sans compromettre la confiance, la gouvernance ou la responsabilité ?

La réponse réside dans un nouveau modèle d’autorisation « Human-in-the-Loop » – un modèle qui permet à l’IA d’agir de manière autonome dans la plupart des cas, mais qui nécessite une approbation humaine vérifiée cryptographiquement lorsque les enjeux sont élevés. Yubico, Auth0 et IBM ont formé un partenariat puissant pour sécuriser les applications agentiques afin de tirer parti de la puissance de l’IA tout en garantissant la confiance et la gouvernance.