Yubico, Auth0 et IBM forment un nouveau partenariat pour sécuriser les applications agentiques

Un modèle inédit qui régit les actions à haut risque liées à l’IA.
Dans tous les secteurs, les entreprises entrent dans une nouvelle ère de productivité portée par des agents IA, où les systèmes peuvent analyser des données, exécuter des workflows et prendre des décisions à une vitesse sans précédent. Des opérations financières au développement de logiciels en passant par la gestion des connaissances des entreprises, l’IA est en passe de devenir une main-d’œuvre numérique capable de travailler aux côtés des humains.
Cette nouvelle capacité soulève une question importante pour les responsables de la technologie, de la finance et du risque : comment faire en sorte que l’automatisation progresse à la vitesse de la machine sans compromettre la confiance, la gouvernance ou la responsabilité ?
La réponse réside dans un nouveau modèle d’autorisation « Human-in-the-Loop » – un modèle qui permet à l’IA d’agir de manière autonome dans la plupart des cas, mais qui nécessite une approbation humaine vérifiée cryptographiquement lorsque les enjeux sont élevés. Yubico, Auth0 et IBM ont formé un partenariat puissant pour sécuriser les applications agentiques afin de tirer parti de la puissance de l’IA tout en garantissant la confiance et la gouvernance.
Les agents IA deviennent ce que les responsables de la sécurité appellent des « travailleurs numériques ». Ils utilisent des identifiants vérifiés, interagissent avec des systèmes sensibles et ont de plus en plus souvent le pouvoir d’exécuter des actions réelles. Les agents IA ne se contentent plus de répondre à des questions, ils prennent des mesures dans les systèmes de l’entreprise :
Ces capacités promettent des améliorations spectaculaires en termes de rapidité, de productivité et de prise de décision, mais elles soulèvent aussi une question fondamentale de gouvernance : comment les organisations prouvent-elles que la bonne personne est intervenue ou a autorisé les décisions critiques prises par l’IA ?
Le paysage des cybermenaces met en évidence la pression croissante en matière de sécurité à laquelle sont confrontées les entreprises qui adoptent des workflows pilotés par l’IA :
À mesure que l’automatisation s’accélère, ces menaces laissent entrevoir la possibilité dangereuse qu’un agent IA fonctionnant avec des identifiants valides puisse exécuter des actions à haut risque à la vitesse d’une machine, sans véritable surveillance humaine. Cela entraîne quelques implications importantes :
Les systèmes d’identité traditionnels n’ont jamais été conçus pour ce modèle, car ils supposent un flux simple : l’utilisateur s’authentifie et autorise → le système accorde l’accès → l’action se produit. Mais lorsque les agents IA agissent de manière autonome, la couche d’identité doit répondre à une question plus complexe : Qui a autorisé l’action et peut-on le prouver ?
« Les agents d’IA sont sur le point de révolutionner la productivité des entreprises, mais les avantages mêmes des agents IA peuvent également présenter un défi », écrivait Ritika Gunnar, directrice générale, Données et IA chez IBM, en juin 2025. « Lorsque ces systèmes autonomes ne sont pas correctement gouvernés ou sécurisés, ils peuvent avoir de graves conséquences. »
La solution ne consiste pas à ralentir l’IA ni à exiger des humains qu’ils approuvent chaque action. Les entreprises doivent plutôt identifier les catégories d’actions pour lesquelles une autorisation humaine est requise. Par exemple :
Dans ces cas, l’autorisation humaine devient un contrôle structurel, et non une préférence de workflow. Et elle doit être appliquée de manière cryptographique, et pas simplement enregistrée dans les journaux après coup.
C’est là que la collaboration entre IBM, Auth0 et Yubico établit un modèle puissant pour gouverner les systèmes d’IA agentique. Ensemble, ces entreprises ont créé un workflow qui combine la rapidité de l’IA avec la responsabilité humaine. Cette capacité déverrouille de nombreux nouveaux cas d’utilisation en entreprise et libère un large éventail de personnes qui peuvent atteindre des niveaux plus élevés de productivité et d’efficacité sans compromettre l’intégrité d’un processus ni de ses résultats.
Les agents watsonx.ai d’IBM analysent les données, raisonnent à travers les tâches et proposent des actions dans les workflows d’entreprise. Chaque action passe par un moteur de consentement piloté par des politiques qui évalue si une autorisation supplémentaire est nécessaire. Pour les opérations de routine, l’IA procède automatiquement et, pour les actions à haut risque, le système passe à l’échelon supérieur.
Lorsque l’escalade se produit, la couche d’orchestration des identités d’Auth0 initie un flux d’approbation sécurisé en utilisant la norme CIBA (Client-Initiated Backchannel Authentication). Ce processus envoie une demande sécurisée et hors bande directement au décideur humain autorisé. La demande inclut de nombreux détails d’autorisation, tels que « Approuver le transfert de 500 000 dollars vers le fournisseur X. » Le décideur peut examiner la demande et approuver ou rejeter l’action.
Pour les actions de grande valeur, à haut risque ou à haut niveau d’assurance, les autorisations nécessitent qu’une personne de confiance et authentifiée autorise un workflow à l’aide d’une racine de confiance matérielle, la YubiKey. L’utilisateur autorisé doit appuyer physiquement sur la clé pour créer une preuve cryptographique de présence et garantir que :
En effet, la YubiKey devient le dernier point contrôlé par l’homme qui protège les actions critiques de l’entreprise. Cela crée de solides garanties en matière de conformité réglementaire, de gestion des risques, de responsabilité financière et de continuité d’activité. Et surtout, cela garantit la non-répudiation, c’est-à-dire la preuve claire qu’un humain vérifié spécifique a autorisé l’action.
La prochaine vague de productivité des entreprises sera stimulée par des agents IA capables d’agir et pas seulement de conseiller. Ils écriront du code, exécuteront des transactions, approuveront les workflows et orchestreront des décisions à travers des systèmes complexes. La vraie question qui se posera aux dirigeants ne sera plus « Pouvons-nous automatiser cela ? » mais « Comment gérer l’automatisation de manière responsable ? »
En combinant l’orchestration de l’IA d’IBM, les flux d’identité d’Auth0 et la clé de sécurité matérielle de Yubico, les entreprises peuvent activer l’automatisation alimentée par l’IA tout en veillant à ce que la bonne personne reste en contrôle et autorise les décisions critiques. Le résultat est une nouvelle base pour l’entreprise autonome : une IA fonctionnant à la vitesse d’une machine, garantie par la confiance humaine.
Si vous participez au RSAC, ne manquez pas notre session en personne ou à la demande le mardi 24 mars 2026 à 17 h au North Expo Briefing Center, où Yubico et IBM expliqueront comment construire une identité fiable, atteindre la cyberrésilience et garantir la continuité d’activité grâce à une stratégie efficace et sécurisée sans mot de passe à l’ère des menaces alimentées par l’IA.