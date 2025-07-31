Bénéficiez d’un accès fluide pour les identités humaines et non humaines avec IBM Verify for Government

31 juillet 2025
IBM Verify for Government a officiellement obtenu l’autorisation FedRAMP, une étape majeure qui renforce notre engagement à fournir des solutions d’identité sécurisées, évolutives et simplifiées pour les agences fédérales.
Le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) place la barre très haut en matière de sécurité du cloud. Avec cette autorisation, IBM Verify for Government répond à des contrôles de sécurité rigoureux et standardisés, donnant aux agences la confiance nécessaire pour garantir la sécurité et la fiabilité de leurs systèmes de gestion des identités et des accès (IAM).
IBM a plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de solutions d’accès fluides et sécurisés et de gestion complète des identités et des accès pour certaines des plus grandes entreprises et infrastructures stratégiques au monde. IBM s’est imposé comme un leader dans la sécurisation des identités humaines et non humaines et propose des outils indépendants des fournisseurs pour résoudre les plus grands défis actuels liés à la gestion des identités.