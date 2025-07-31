Bénéficiez d’un accès fluide pour les identités humaines et non humaines avec IBM Verify for Government

31 juillet 2025

IBM Verify for Government a officiellement obtenu l’autorisation FedRAMP, une étape majeure qui renforce notre engagement à fournir des solutions d’identité sécurisées, évolutives et simplifiées pour les agences fédérales.

L’importance de FedRAMP

Le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) place la barre très haut en matière de sécurité du cloud. Avec cette autorisation, IBM Verify for Government répond à des contrôles de sécurité rigoureux et standardisés, donnant aux agences la confiance nécessaire pour garantir la sécurité et la fiabilité de leurs systèmes de gestion des identités et des accès (IAM).

4 avantages d’IBM Verify for gouvernement

  1. Contrôles de sécurité standardisés : l’autorisation FedRAMP impose un ensemble rigoureux de contrôles de sécurité, garantissant un niveau de sécurité supérieur pour les services cloud utilisés par les agences fédérales.
  2. Accès sécurisé et fluide : offrez aux citoyens, aux employés et aux prestataires un accès sans mot de passe grâce à une authentification par clé d’accès, résistante au phishing et préservant la confidentialité. Dites adieu aux mots de passe et réjouissez-vous de voir augmenter le nombre d’inscriptions et de connexions.
  3. Architecture IAM évolutive : qu’il s’agisse de moderniser des systèmes existants ou d’étendre des services numériques, IBM Verify propose un cadre flexible qui évolue avec les besoins de votre agence.
  4. Une expertise de confiance : avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des identités et des accès IAM, IBM est un partenaire reconnu dans la sécurisation des identités humaines et non humaines pour certaines des plus grandes entreprises et infrastructures les plus stratégiques au monde.

3 principaux cas d’utilisation

  1. Moderniser la gestion des identités physiques avec des identifiants numériques : transformez les identifiants physiques en identifiants numériques sécurisés. IBM Verify permet aux agences de vérifier les documents délivrés par le gouvernement comme les passeports, sans obliger les utilisateurs à recréer des comptes ou à se souvenir de leurs mots de passe.
  2. Créer une expérience fiable intégrant la confidentialité et le consentement : instaurez la confiance des citoyens en leur donnant le contrôle sur leurs données et la façon dont elles sont utilisées. Les outils d’IBM aident les agences à respecter les lois sur la protection de la vie privée, à automatiser les règles de consentement et à proposer des options en libre-service pour gérer les préférences en matière de partage des données.
  3. Résoudre les problèmes d’accès hybride grâce à une structure des identités : éliminez les silos d’identité et unifiez l’accès entre les systèmes. IBM Verify s’intègre aux outils IAM existants pour créer une structure d’identité cohérente qui améliore la sécurité et l’expérience utilisateur.

Fournir un accès fluide et sécurisé

IBM a plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de solutions d’accès fluides et sécurisés et de gestion complète des identités et des accès pour certaines des plus grandes entreprises et infrastructures stratégiques au monde. IBM s’est imposé comme un leader dans la sécurisation des identités humaines et non humaines et propose des outils indépendants des fournisseurs pour résoudre les plus grands défis actuels liés à la gestion des identités.

