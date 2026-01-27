Sécurisez et automatisez les workloads informatiques hybrides avec le nouveau dispositif DataPower Gateway X4 d’IBM

S’appuyant sur la lignée éprouvée des passerelles de sécurité IBM, l’appareil DataPower X4 offre des fonctionnalités avec des améliorations significatives en termes de performances, de sécurité et de convivialité.
IBM a lancé la nouvelle génération d’appliance physique, la DataPower Gateway X4, une passerelle de sécurité d’entreprise à haute performance conçue pour sécuriser, intégrer et automatiser les workloads modernes et hybrides, avec de la cryptographie quantique pour protéger les données à long terme contre les menaces futures.
L’appliance X4 offre une passerelle unique et puissante pour protéger, contrôler, optimiser et connecter les applications à travers des environnements sur site, cloud et hybrides.
Les environnements informatiques d’entreprise continuent de gagner en complexité, couvrant plusieurs clouds, centres de données et styles architecturaux. Dans le même temps, les cybermenaces gagnent en ampleur et en sophistication, incluant les risques émergents pour les méthodes de chiffrement actuelles issues des futures avancées de l’informatique quantique.
Pour innover rapidement et en toute sécurité, les entreprises doivent exposer en toute sécurité des services essentiels tout en maintenant visibilité, gouvernance et contrôle. Une intégration sécurisée et évolutive est essentielle non seulement pour offrir de nouvelles expériences en ligne, mais aussi pour permettre une automatisation qui améliore l’efficacité opérationnelle.
Sans une approche moderne de la sécurité des applications, les entreprises risquent de ralentir l’innovation, d’augmenter leurs coûts opérationnels et d’exposer leurs actifs critiques à un paysage de menaces de plus en plus important.
La protection des actifs clients est une priorité centrale chez IBM. Les dispositifs IBM DataPower Gateway X4 offrent des services robustes de sécurité et d’intégration des applications, avec la facilité d’utilisation et un faible coût total de possession, caractéristiques des appareils physiques IBM DataPower Gateways.
La passerelle prend en charge un cadre de sécurité unifié pour les environnements sur site, cloud et hybrides. Déployé à la périphérie du réseau et dans la DMZ, il aide à bloquer les accès non autorisés, à atténuer les attaques par déni de service et à optimiser l’acheminement du trafic. En association avec DataPower Virtual Edition, les entreprises peuvent étendre le même niveau de protection aux déploiements dans le cloud, garantissant ainsi une sécurité constante des applications dans tous les environnements. La passerelle sécurise les services web traditionnels vers les workloads modernes, y compris les applications basées sur API, les services événementiels et en streaming utilisant Kafka, gRPC et GraphQL.
IBM est un leader reconnu dans les domaines de l’informatique quantique et de la sécurité informatique. Les chercheurs d’IBM ont développé des schémas cryptographiques qui ont été adoptés par le NIST comme normes pour le renforcement du chiffrement à clé publique. Le dispositif DataPower Gateway X4 comprend des fonctions de cryptographie post-quantique (PQC) qui peuvent être configurées pour les connexions entrantes et sortantes à l’aide des profils serveur et client TLS. Des algorithmes de chiffrement hybrides sont également proposés, combinant des méthodes classiques et quantiques sûres pour équilibrer la sécurité et les performances. Avec IBM DataPower, les entreprises peuvent protéger, gérer et optimiser la prestation de services en toute confiance tout en réduisant les efforts de développement et en atténuant les risques commerciaux.
DataPower Gateway X4 est une appliance physique prête à l’emploi et rapidement déployable, conçue pour les architectes d’entreprise, les équipes de sécurité et les ingénieurs de plateforme :
Le dispositif DataPower Gateway X4 sera disponible pour tous le 26 mars 2026. DataPower v11.0 sera également disponible à cette date pour un déploiement dans le cadre de l’édition virtuelle de DataPower.
Lire les informations détaillées sur la version
Découvrir IBM DataPower Gateway
Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.