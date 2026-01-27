Sécurisez et automatisez les workloads informatiques hybrides avec le nouveau dispositif DataPower Gateway X4 d’IBM

La protection des actifs clients est une priorité centrale chez IBM. Les dispositifs IBM DataPower Gateway X4 offrent des services robustes de sécurité et d’intégration des applications, avec la facilité d’utilisation et un faible coût total de possession, caractéristiques des appareils physiques IBM DataPower Gateways.

La passerelle prend en charge un cadre de sécurité unifié pour les environnements sur site, cloud et hybrides. Déployé à la périphérie du réseau et dans la DMZ, il aide à bloquer les accès non autorisés, à atténuer les attaques par déni de service et à optimiser l’acheminement du trafic. En association avec DataPower Virtual Edition, les entreprises peuvent étendre le même niveau de protection aux déploiements dans le cloud, garantissant ainsi une sécurité constante des applications dans tous les environnements. La passerelle sécurise les services web traditionnels vers les workloads modernes, y compris les applications basées sur API, les services événementiels et en streaming utilisant Kafka, gRPC et GraphQL.

IBM est un leader reconnu dans les domaines de l’informatique quantique et de la sécurité informatique. Les chercheurs d’IBM ont développé des schémas cryptographiques qui ont été adoptés par le NIST comme normes pour le renforcement du chiffrement à clé publique. Le dispositif DataPower Gateway X4 comprend des fonctions de cryptographie post-quantique (PQC) qui peuvent être configurées pour les connexions entrantes et sortantes à l’aide des profils serveur et client TLS. Des algorithmes de chiffrement hybrides sont également proposés, combinant des méthodes classiques et quantiques sûres pour équilibrer la sécurité et les performances. Avec IBM DataPower, les entreprises peuvent protéger, gérer et optimiser la prestation de services en toute confiance tout en réduisant les efforts de développement et en atténuant les risques commerciaux.