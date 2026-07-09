Workflows d’ingénierie prêts pour la décision avec IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

Les équipes d’ingénierie modernes conçoivent des systèmes de plus en plus connectés, configurables et définis par logiciel, impliquant des disciplines réparties. Pourtant, le travail des équipes chargées des systèmes, des logiciels, du matériel, de la mécanique, de l’électricité, de la sécurité et de la conformité n’est souvent pas orchestré via un workflow unifié ; il repose au contraire sur des étapes fragmentées, déconnectées ou manuelles. Ce manque de collaboration et de coordination engendre des risques réels.

Les workflows d’ingénierie connectés garantissent que l’architecture système et l’intention de conception sont préservées, depuis l’ingénierie système en amont jusqu’aux domaines en aval. En s’appuyant sur un socle commun fondé sur les modèles qui unifie processus de modélisation, exigences, architecture, comportement, variabilité et collaboration tout au long du cycle de vie de l’ingénierie, les équipes peuvent concevoir des programmes vastes et complexes, tout en assurant la traçabilité et la réutilisabilité des décisions et des preuves de conformité, ainsi qu’une validation facilitée à mesure que les programmes évoluent.

Proposé en disponibilité générale depuis le 9 juillet 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 apporte des améliorations qui aident les équipes à adopter l’ingénierie système SysML v2 dans un environnement web cloud natif. La solution met l’accent sur des priorités critiques déterminantes pour la réussite et le passage à l’échelle de l’ingénierie système basée sur les modèles (MBSE) appliquée à des systèmes stratégiques, notamment la manière dont les équipes analysent les modèles, connectent les chaînes d’outils, rassemblent et gèrent les preuves, et opèrent dans le cadre de programmes et d’environnements de grande envergure.