Workflows d’ingénierie prêts pour la décision avec IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 aide les équipes d’ingénierie d’entreprise à transformer les modèles SysML v2, passant d’artefacts de conception à des workflows exploitables tout au long du cycle de développement.
Les équipes d’ingénierie modernes conçoivent des systèmes de plus en plus connectés, configurables et définis par logiciel, impliquant des disciplines réparties. Pourtant, le travail des équipes chargées des systèmes, des logiciels, du matériel, de la mécanique, de l’électricité, de la sécurité et de la conformité n’est souvent pas orchestré via un workflow unifié ; il repose au contraire sur des étapes fragmentées, déconnectées ou manuelles. Ce manque de collaboration et de coordination engendre des risques réels.
Les workflows d’ingénierie connectés garantissent que l’architecture système et l’intention de conception sont préservées, depuis l’ingénierie système en amont jusqu’aux domaines en aval. En s’appuyant sur un socle commun fondé sur les modèles qui unifie processus de modélisation, exigences, architecture, comportement, variabilité et collaboration tout au long du cycle de vie de l’ingénierie, les équipes peuvent concevoir des programmes vastes et complexes, tout en assurant la traçabilité et la réutilisabilité des décisions et des preuves de conformité, ainsi qu’une validation facilitée à mesure que les programmes évoluent.
Proposé en disponibilité générale depuis le 9 juillet 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 apporte des améliorations qui aident les équipes à adopter l’ingénierie système SysML v2 dans un environnement web cloud natif. La solution met l’accent sur des priorités critiques déterminantes pour la réussite et le passage à l’échelle de l’ingénierie système basée sur les modèles (MBSE) appliquée à des systèmes stratégiques, notamment la manière dont les équipes analysent les modèles, connectent les chaînes d’outils, rassemblent et gèrent les preuves, et opèrent dans le cadre de programmes et d’environnements de grande envergure.
Pour les équipes techniques, le reporting ne se limite pas à une activité de fin de projet. Ces rapports étayent les revues de conception, fournissent des preuves de conformité, documentent les décisions architecturales, facilitent la communication interdisciplinaire et soutiennent la gouvernance du programme. Toutefois, les ingénieurs perdent souvent du temps à convertir les informations issues des modèles en une documentation prête pour les revues. Rhapsody SE 1.8 introduit des fonctionnalités de reporting avancées grâce à son intégration à IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing, permettant aux équipes de produire des rapports encadrés à partir de données interconnectées issues des modèles et du cycle de vie. En reliant plus directement les workflows de reporting aux informations des modèles système, Rhapsody SE 1.8 aide les équipes à réduire les tâches manuelles et à améliorer la cohérence des données d’ingénierie partagées avec les réviseurs et les parties prenantes.
Le travail d’ingénierie des systèmes s’effectue rarement au sein d’un seul outil. Rhapsody SE 1.8 renforce les workflows d’ingénierie inter-outils en permettant aux outils tiers ou à d’autres mécanismes de la chaîne d’outils des clients de s’intégrer à Rhapsody Systems Engineering grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer entre applications. Cela aide les équipes à réduire les changements de contexte, à préserver l’intention d’ingénierie de manière plus fluide et à transférer les informations d’ingénierie d’une application à l’autre avec moins de coordination manuelle.
L’impact des modifications et la cohérence entre les modèles sont difficiles à évaluer manuellement, en particulier à mesure que les programmes prennent de l’ampleur. Afin de permettre l’analyse d’un seul modèle ou de plusieurs modèles simultanément, cette version prend en charge une API AI MCP qui relie les données de manière sécurisée et dynamique, et permet une analyse tenant compte des modèles sur l’architecture, le comportement, les niveaux de conformité et l’impact des modifications. Elle aide ainsi les équipes d’ingénierie à comparer les modèles et à mettre en évidence les implications potentielles plus tôt dans le cycle de vie.
Les améliorations apportées à HarmonyIQ transforment le guidage des processus en une expérience continue, en temps réel et tenant compte du modèle, entièrement intégrée au développement de celui-ci. Grâce aux vues d’analyse des dépendances entre les activités des processus, les équipes comprennent mieux les liens entre les tâches d’ingénierie, les artefacts et les décisions relatives au modèle, ce qui améliore la visibilité sur les interdépendances avant qu’elles ne se transforment en risques en aval.
Les programmes de grande envergure et réglementés nécessitent un déploiement capable de s’adapter aux contraintes opérationnelles. Afin de faciliter l’adoption et l’exploitation à l’échelle de Rhapsody SE, cette version prend en charge l’utilisation dans des environnements isolés et offre des performances améliorées, adaptées aux entreprises, optimisées pour les modèles volumineux et les vastes équipes d’utilisateurs simultanés.
Rhapsody SE v1.8 offre un accès anticipé à des fonctionnalités d’intégration qui introduisent l’ingénierie de gammes de produits (PLE) dans le processus d’ingénierie système, via PTC Pure Variants. Cela permet aux équipes travaillant avec SysML v2 d’intégrer la modélisation de la variabilité directement dans leurs workflows. S’agissant de la première intégration de la PLE à la modélisation SysML v2, IBM et PTC s’appuieront sur les premiers retours des clients pour affiner et optimiser davantage les workflows d’ingénierie de gammes de produits dans ce contexte.
Ensemble, ces fonctionnalités contribuent à étendre la valeur du modèle système au-delà de la simple création de modèle. Elles permettent aux modèles SysML v2 de s’intégrer dans un workflow global et aux équipes d’ingénierie de transformer les données des modèles en informations exploitables pour la prise de décision, adaptables à des programmes de toute envergure.
L’ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE) génère de la valeur lorsque le modèle devient plus qu’un simple artefact. Pour les ingénieurs systèmes, le véritable objectif n’est pas de créer des modèles, mais de les rendre utiles tout au long du cycle de vie de l’ingénierie. Les équipes ont besoin que l’architecture du système, les exigences, les comportements et les variantes restent connectés à mesure que les conceptions évoluent, que les avis progressent et que les équipes en aval prennent des décisions de mise en œuvre.
IBM Rhapsody Systems Engineering est spécialement conçu pour les équipes d’ingénieurs qui développent des systèmes complexes dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, ou les dispositifs médicaux. Son environnement moderne, cloud natif et basé sur le Web soutient à la fois les spécialistes de l’ingénierie des systèmes et les parties prenantes qui ont besoin d’analyser, de commenter et de consommer les informations des modèles dans leur contexte.
Avec la version 1.8, Rhapsody SE aide les équipes des secteurs réglementés à passer de pratiques centrées sur les documents à une ingénierie des systèmes cohérente et collaborative. Conçu pour les équipes pluridisciplinaires, ce logiciel intègre les modèles SysML v2 dans les processus quotidiens d’analyse, de communication, de réutilisation et de prise de décision au sein de programmes complexes.
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