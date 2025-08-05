Les agents d’IA ne sont plus seulement des assistants virtuels répondant à de simples prompts, mais deviennent des collaborateurs autonomes qui exécutent des workflows complexes sur des systèmes, des outils et des processus. Cependant, si de nombreuses entreprises ont exploré des projets pilotes, peu sont parvenues à étendre les agents à l’ensemble de leur organisation. Les obstacles sont bien connus : infrastructure fragmentée, lacunes en matière de gouvernance, problèmes de sécurité et longs cycles d’approvisionnement.

C’est pourquoi l’annonce faite lors du AWS Summit New York est si importante : watsonx Orchestrate d’IBM est désormais disponible dans la nouvelle catégorie « Agents et outils d’IA » d’AWS Marketplace. Cette décision stratégique ne simplifie pas seulement le déploiement : elle ouvre également la voie aux entreprises pour étendre l’automatisation de l’IA à tous les secteurs d’activité avec la confiance et l’infrastructure qu’elles attendent.

Voici cinq raisons essentielles pour lesquelles cette démarche est importante et pourquoi les entreprises doivent agir dès maintenant.