5 août 2025
Les agents d’IA ne sont plus seulement des assistants virtuels répondant à de simples prompts, mais deviennent des collaborateurs autonomes qui exécutent des workflows complexes sur des systèmes, des outils et des processus. Cependant, si de nombreuses entreprises ont exploré des projets pilotes, peu sont parvenues à étendre les agents à l’ensemble de leur organisation. Les obstacles sont bien connus : infrastructure fragmentée, lacunes en matière de gouvernance, problèmes de sécurité et longs cycles d’approvisionnement.
C’est pourquoi l’annonce faite lors du AWS Summit New York est si importante : watsonx Orchestrate d’IBM est désormais disponible dans la nouvelle catégorie « Agents et outils d’IA » d’AWS Marketplace. Cette décision stratégique ne simplifie pas seulement le déploiement : elle ouvre également la voie aux entreprises pour étendre l’automatisation de l’IA à tous les secteurs d’activité avec la confiance et l’infrastructure qu’elles attendent.
Voici cinq raisons essentielles pour lesquelles cette démarche est importante et pourquoi les entreprises doivent agir dès maintenant.
Le déploiement de logiciels d’entreprise a toujours été un processus long et fragmenté, nécessitant des approbations internes complètes, des tests d’intégration et des négociations d’approvisionnement. Maintenant que watsonx Orchestrate est accessible sur AWS Marketplace, une grande partie de cette complexité est éliminée.
Les entreprises peuvent déployer watsonx Orchestrate directement dans leur environnement AWS existant, en utilisant des contrats préapprouvés, des dépenses engagées et une infrastructure que leurs équipes comprennent déjà. Il n’est pas nécessaire de procéder à une longue vérification de la sécurité ou de mettre en place un nouveau processus d’intégration des fournisseurs. Au lieu de cela, les entreprises peuvent passer directement de l’intégration à l’implémentation en quelques jours.
La création de valeur est ainsi considérablement accélérée. Dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, la capacité de migrer rapidement, sans compromettre la qualité, est un avantage appréciable. Lorsqu’une unité commerciale identifie un workflow répétitif prêt pour l’automatisation, elle n’a plus besoin d’attendre des mois que le service informatique s’en charge. Avec watsonx Orchestrate sur AWS, les équipes peuvent démarrer immédiatement.
Faire évoluer les agents d’IA ne consiste pas seulement à les faire travailler, mais aussi à les rendre sûrs, conformes et fiables. C’est pourquoi la sécurité et la gouvernance sont au cœur de la conception de watsonx Orchestrate.
Lorsqu’il est déployé via AWS, watsonx Orchestrate hérite de toutes les pratiques de sécurité cloud sur lesquelles les entreprises s’appuient. Cela inclut la gestion des identités et des accès, le chiffrement des données, les contrôles réseau et la journalisation des audits. Mais IBM va plus loin avec watsonx.governance, une couche intégrée qui assure la supervision de l’entraînement, du déploiement et de la surveillance des agents.
Cette couche de gouvernance offre une transparence sur le comportement des modèles, garantit l’explicabilité et aide à gérer les risques réglementaires. Pour des secteurs tels que les services financiers, la santé et le gouvernement, il ne s’agit pas seulement d’un atout, mais d’une nécessité. L’IA responsable n’est plus un sujet de débat. C’est un impératif opérationnel.
En combinant le meilleur de l’infrastructure AWS avec les outils de gouvernance d’IBM, les entreprises peuvent migrer avec confiance, sachant que leurs agents d’IA sont non seulement efficaces, mais aussi responsables.
Les entreprises modernes ne fonctionnent pas dans des systèmes fermés. Elles utilisent des plateformes SaaS, des outils propriétaires, des technologies open source et des services cloud natifs, souvent tout cela en même temps. C’est pourquoi watsonx Orchestrate est conçu dans une optique d’intégration hybride.
Sur AWS, watsonx Orchestrate se connecte à un large éventail de services et d’applications, notamment Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack et bien d’autres. Il fonctionne également avec les outils natifs AWS tels que SageMaker, Bedrock et RDS. Qu’une entreprise orchestre un workflow qui extrait les données de Workday ou qu’elle automatise un processus financier qui interagit avec des systèmes ERP internes, watsonx Orchestrate agit comme un hub central qui unifie ces expériences.
Il permet également d’employer plusieurs modèles, que vous souhaitiez utiliser les modèles Granite d’IBM ou les intégrer à des modèles de fondation externes. Cette flexibilité permet aux entreprises de déployer des agents profondément intégrés dans le workflow, dans des environnements structurés comme non structurés.
Les agents ne servent à rien s’ils ne peuvent pas comprendre comment vos équipes travaillent. Watsonx Orchestrate accompagne les entreprises là où elles se trouvent.
De nombreuses entreprises réussissent avec de petits projets pilotes d’IA, mais rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de passer à l’échelle supérieure. Gérer des dizaines, voire des centaines d’agents dans l’ensemble des services nécessite plus que de la puissance de calcul. Cela exige de la normalisation, de l’observabilité et une discipline opérationnelle.
Watsonx Orchestrate offre les trois. Il fournit un catalogue d’agents réutilisables, un générateur low-code pour le prototypage rapide, une surveillance et une analyse intégrées et une prise en charge de la gestion des versions. Cela permet aux entreprises de concevoir en une seule étape, de tester, puis de répliquer dans toutes les zones géographiques ou fonctions métier.
Lorsqu’elle est exécutée sur AWS, la plateforme bénéficie d’un scaling élastique, d’une portée mondiale et d’une intégration approfondie aux services cloud natifs. Les entreprises peuvent se développer sans réécrire le code, repenser l’architecture des pipelines ou ajouter des frais opérationnels importants.
Cette évolutivité transforme l’automatisation d’un centre de coûts en un levier de croissance. Que vous déployiez 10 agents dans l’approvisionnement ou mille agents dans le service client, watsonx Orchestrate sur AWS peut vous aider à gérer la complexité sans heurt.
La technologie à elle seule n’est pas un gage de réussite. Ce qui fait vraiment avancer les choses, c’est l’exécution, et c’est là que le partenariat stratégique entre IBM et AWS joue un rôle crucial.
Les clients qui déploient watsonx Orchestrate via AWS Marketplace bénéficient d’un avantage de support de mise sur le marché conjoint. Cela inclut l’accès aux deux équipes commerciales, des ressources techniques partagées, des accélérateurs de solutions spécifiques au secteur et une visibilité sur les feuilles de route communes. Ce niveau d’alignement se traduit par des résultats opérationnels concrets : déploiements plus rapides, intégrations plus fluides et meilleure adhésion des dirigeants.
Cela vous permet également d’accéder aux vastes écosystèmes de partenaires IBM et AWS. Que vous ayez besoin d’une assistance pour l’implémentation, de services de conseil ou d’une personnalisation sectorielle, l’écosystème est conçu pour accélérer (et non freiner) votre adoption de l’IA.
Pour les entreprises, cela signifie que vous n’obtenez pas seulement une plateforme. Vous bénéficiez d’un partenariat stratégique avec deux des noms les plus fiables en matière de technologies d’entreprise, axés sur votre réussite.
Les agents d’IA évoluent rapidement, passant des outils d’aide à l’exécution des tâches aux systèmes autonomes qui exécutent des workflows complets. Watsonx Orchestrate représente la nouvelle phase de cette évolution. Il permet aux équipes de se décharger des tâches répétitives, d’accélérer les processus et d’améliorer la précision, sans avoir à repenser leur façon de travailler.
Grâce à son lancement sur AWS Marketplace, watsonx Orchestrate est désormais plus accessible, plus sécurisé et plus évolutif que jamais. Les entreprises peuvent le déployer en mode natif dans les environnements cloud auxquels elles font déjà confiance, en bénéficiant de la gouvernance, de la flexibilité et de la rapidité dont elles ont besoin pour prospérer dans l’économie actuelle alimentée par l’IA.
Cela marque un changement stratégique, des interfaces de chat aux moteurs d’exécution, de l’expérimentation à la mise à l’échelle. Les agents d’IA ne se contentent plus d’aider. Ils agissent.
Catégorie Agents et outils d’IA d’AWS Marketplace