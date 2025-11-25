Pour les entreprises qui exécutent des Workloads sur IBM Z, le chemin vers l'opérationnalisation de l'IA ne consiste pas à savoir si elles peuvent l'exécuter ; il s'agit de savoir comment l'intégrer efficacement et en toute sécurité dans les environnements existants.

Les Workloads d’IA deviennent de plus en plus volumineux et à forte intensité de ressources, en particulier dans le cas des applications basées sur l’IA générative et les applications basées sur LLM. Sur Z, les clients doivent équilibrer :

Workloads sensibles à la latence qui ne peuvent pas quitter la plateforme.

Les exigences en matière de conformité et de résidence des données qui limitent les lieux d'exécution de l'inférence.

Augmentation des coûts de calcul et d'énergie due à un déploiement inefficace des modèles.

IA Optimizer for Z 2.1 est conçu pour s'aligner sur ces réalités, permettant aux entreprises de décider moins manuellement et d'automatiser plus intelligemment lorsqu'il s'agit du placement et de l'optimisation des inférences.