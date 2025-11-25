Lorsque l'AI Optimizer for Z rencontre le watsonx Assistant® for Z sur l'accélérateur Spyre™ d'IBM, les entreprises bénéficient du meilleur des deux mondes : une parfaite harmonie entre l'IA et la performance.
IA Optimizer garantit que chaque requête, inférence et modèle d'appel est acheminé, mis en cache et redimensionné pour une efficacité maximale, tandis que watsonx Assistant for Z propose un engagement conversationnel naturel avec les clients et les employés.
Fonctionnant sur l'architecture de performance et écoénergétique de Spyre, les deux permettent ensemble des réponses plus rapides, une latence réduite et une visibilité de bout en bout, transformant les interactions clients en expériences alimentées par l'IA, plus intelligentes, plus rapides et conçues pour l'échelle de l'entreprise.
