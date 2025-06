Afin d'améliorer l'efficacité de la modélisation, une interface intuitive et modernisée pour une meilleure expérience utilisateur a été introduite dans Rhapsody v10.0.2.

Dans le cadre des initiatives de modernisation, des fonctionnalités d'édition complètes sont désormais disponibles dans les fenêtres flottantes. Cette amélioration permet de modifier facilement les modèles sur place, d’améliorer la productivité et la flexibilité. La barre d’édition est intégrée à la fenêtre flottante, offrant ainsi une expérience plus riche en matière de formatage et d’alignement des éléments du modèle. Les icônes de la barre d'outils de dessin sont alignées sur la gauche, conformément aux tendances modernes d'interface utilisateur/expérience, offrant aux utilisateurs plus d'espace pour dessiner et modéliser efficacement avec la mise en page de grille activée par défaut, permettant un meilleur alignement et une expérience de dessin plus fluide.

Des mises à jour de l'état des modèles en temps réel sont disponibles, afin d'améliorer la sensibilisation. Les notifications de modèles à la demande sont désormais accessibles dans la barre de progression et la fenêtre de journal, tenant les utilisateurs informés en temps réel.

La page d'accueil a été remaniée afin d'offrir une expérience plus intuitive et conviviale, ainsi qu'une prise en main et une navigation plus rapides.