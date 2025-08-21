Révolutionner la gestion des agents d’IA grâce aux fonctionnalités d’observabilité et de gouvernance des agents dans IBM watsonx Orchestrate

Intelligence artificielle

21 août 2025

Auteurs

Mithun Katti

Technical Product Manager, IBM watsonx Orchestrate

IBM

Nouveau : IBM watsonx Orchestrate a introduit de nouvelles fonctionnalités d’observabilité et de gouvernance des agents visant à rationaliser la gestion des agents d’IA et à améliorer les performances. 

La gestion des systèmes multi-agents et le maintien de la visibilité du système sont désormais plus faciles grâce à la nouvelle fonctionnalité de gouvernance des agents d’Orchestrate.

Les outils de surveillance traditionnels sont souvent insuffisants pour assurer le suivi des agents d’IA. Ces derniers nécessitent non seulement une surveillance, mais aussi une boucle de rétroaction pour apprendre et s’améliorer en permanence. La nature distribuée des systèmes d’IA modernes complique encore les choses, rendant indispensable le traçage distribué. C’est là qu’intervient la fonctionnalité d’observabilité des agents de watsonx Orchestrate, qui s’appuie sur des normes telles qu’OpenTelemetry et Traceloop, afin de fournir des informations complètes et en temps réel sur les interactions et le bon fonctionnement des agents d’IA.

De plus, afin de garantir la qualité et l’efficacité des agents d’IA, les capacités de gouvernance d’Orchestrate offrent des indicateurs d’évaluation tels que les taux d’achèvement des parcours, la précision des appels d’outils, l’exactitude des réponses et le respect des instructions. Ces indicateurs permettent de créer un catalogue régulé d’agents d’IA, garantissant que seuls des agents de haute qualité et prêts à l’emploi sont déployés.

Les 3 principales fonctionnalités d’IBM watsonx Orchestrate :

IBM watsonx Orchestrate offre des avantages en matière de gouvernance tout au long du cycle de vie des agents, de la création à la production.

  • L’observabilité des agents fournit aux développeurs une vue d’ensemble de leur environnement d’agents. Ils peuvent facilement surveiller l’utilisation, les taux de réussite et les latences à partir d’un tableau de bord unifié. Cette fonctionnalité permet notamment d’accéder au niveau des transactions individuelles, et de disposer ainsi d’informations détaillées sur la qualité des résultats de chaque agent.
  • La fonctionnalité de gouvernance des agents de watsonx Orchestrate fournit un cadre solide pour l’évaluation des agents avant leur déploiement. À l’aide du kit de développement d’agents (Agent Development Kit ou ADK) ou du créateur d’agents no-code (Agent Builder), les développeurs peuvent évaluer leurs agents selon plusieurs critères, notamment l’achèvement du parcours, la pertinence des réponses et la précision des appels d’outils. Orchestrate prendra également en charge la gouvernance de l’intégration des agents grâce à une zone de préparation qui permet de tester rigoureusement la qualité, la sécurité, le coût et la latence avant qu’un agent ne soit ajouté au catalogue. Le système calcule un score de qualité basé sur ces évaluations, fournissant ainsi une référence transparente pour évaluer la préparation des agents.
  • La surveillance de la production des agents d’IA garantit l’application automatique des garde-fous et des politiques prédéfinis, empêchant ainsi des problèmes tels que les attaques par injection de prompts et l’accès non autorisé aux données.

Fonctionnement

L’observabilité des agents fonctionne en capturant et en visualisant les données télémétriques des agents, fournissant ainsi des informations en temps réel. La fonctionnalité s’intègre de manière transparente aux outils existants et respecte les normes sectorielles, garantissant ainsi compatibilité et facilité d’utilisation.

La fonctionnalité d’observabilité, quant à elle, se présente sous la forme d’un processus en plusieurs étapes. Avant le déploiement, les agents sont évalués via l’ADK ou l’Agent Builder, à l’aide de questions explicites définies par l’utilisateur ou de fichiers importés. Le système calcule et affiche ensuite un large éventail d’indicateurs, notamment l’achèvement du parcours, la précision des appels d’outils et la pertinence des réponses.

Une fois que les performances de l’agent sont jugées satisfaisantes, celui-ci peut passer en phase de production, où une surveillance continue et l’application automatisée des politiques permettent de maintenir des performances optimales.

La gestion des systèmes multi-agents est désormais plus facile 

Les nouvelles fonctionnalités d’observabilité et de gouvernance des agents d’IBM watsonx Orchestrate représentent une avancée considérable dans la gestion des systèmes multi-agents complexes. En améliorant la visibilité, la qualité des agents et en garantissant une gouvernance robuste, watsonx Orchestrate contribue à révolutionner la manière dont les entreprises exploitent les agents d’IA, ce qui se traduit en fin de compte par une efficacité et une valeur accrues à l’échelle.

Explorez watsonx Orchestrate

Essayer watsonx Orchestrate gratuitement

