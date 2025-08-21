La gestion des systèmes multi-agents et le maintien de la visibilité du système sont désormais plus faciles grâce à la nouvelle fonctionnalité de gouvernance des agents d’Orchestrate.

Les outils de surveillance traditionnels sont souvent insuffisants pour assurer le suivi des agents d’IA. Ces derniers nécessitent non seulement une surveillance, mais aussi une boucle de rétroaction pour apprendre et s’améliorer en permanence. La nature distribuée des systèmes d’IA modernes complique encore les choses, rendant indispensable le traçage distribué. C’est là qu’intervient la fonctionnalité d’observabilité des agents de watsonx Orchestrate, qui s’appuie sur des normes telles qu’OpenTelemetry et Traceloop, afin de fournir des informations complètes et en temps réel sur les interactions et le bon fonctionnement des agents d’IA.

De plus, afin de garantir la qualité et l’efficacité des agents d’IA, les capacités de gouvernance d’Orchestrate offrent des indicateurs d’évaluation tels que les taux d’achèvement des parcours, la précision des appels d’outils, l’exactitude des réponses et le respect des instructions. Ces indicateurs permettent de créer un catalogue régulé d’agents d’IA, garantissant que seuls des agents de haute qualité et prêts à l’emploi sont déployés.