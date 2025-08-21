21 août 2025
Nouveau : IBM watsonx Orchestrate a introduit de nouvelles fonctionnalités d’observabilité et de gouvernance des agents visant à rationaliser la gestion des agents d’IA et à améliorer les performances.
La gestion des systèmes multi-agents et le maintien de la visibilité du système sont désormais plus faciles grâce à la nouvelle fonctionnalité de gouvernance des agents d’Orchestrate.
Les outils de surveillance traditionnels sont souvent insuffisants pour assurer le suivi des agents d’IA. Ces derniers nécessitent non seulement une surveillance, mais aussi une boucle de rétroaction pour apprendre et s’améliorer en permanence. La nature distribuée des systèmes d’IA modernes complique encore les choses, rendant indispensable le traçage distribué. C’est là qu’intervient la fonctionnalité d’observabilité des agents de watsonx Orchestrate, qui s’appuie sur des normes telles qu’OpenTelemetry et Traceloop, afin de fournir des informations complètes et en temps réel sur les interactions et le bon fonctionnement des agents d’IA.
De plus, afin de garantir la qualité et l’efficacité des agents d’IA, les capacités de gouvernance d’Orchestrate offrent des indicateurs d’évaluation tels que les taux d’achèvement des parcours, la précision des appels d’outils, l’exactitude des réponses et le respect des instructions. Ces indicateurs permettent de créer un catalogue régulé d’agents d’IA, garantissant que seuls des agents de haute qualité et prêts à l’emploi sont déployés.
IBM watsonx Orchestrate offre des avantages en matière de gouvernance tout au long du cycle de vie des agents, de la création à la production.
L’observabilité des agents fonctionne en capturant et en visualisant les données télémétriques des agents, fournissant ainsi des informations en temps réel. La fonctionnalité s’intègre de manière transparente aux outils existants et respecte les normes sectorielles, garantissant ainsi compatibilité et facilité d’utilisation.
La fonctionnalité d’observabilité, quant à elle, se présente sous la forme d’un processus en plusieurs étapes. Avant le déploiement, les agents sont évalués via l’ADK ou l’Agent Builder, à l’aide de questions explicites définies par l’utilisateur ou de fichiers importés. Le système calcule et affiche ensuite un large éventail d’indicateurs, notamment l’achèvement du parcours, la précision des appels d’outils et la pertinence des réponses.
Une fois que les performances de l’agent sont jugées satisfaisantes, celui-ci peut passer en phase de production, où une surveillance continue et l’application automatisée des politiques permettent de maintenir des performances optimales.
Les nouvelles fonctionnalités d’observabilité et de gouvernance des agents d’IBM watsonx Orchestrate représentent une avancée considérable dans la gestion des systèmes multi-agents complexes. En améliorant la visibilité, la qualité des agents et en garantissant une gouvernance robuste, watsonx Orchestrate contribue à révolutionner la manière dont les entreprises exploitent les agents d’IA, ce qui se traduit en fin de compte par une efficacité et une valeur accrues à l’échelle.