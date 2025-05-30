Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été reconnue comme leader du marché dans le rapport Insurance Services 2025 de HFS Horizons Research. Cette reconnaissance valide notre approche qui consiste à aider les assureurs non seulement à s’adapter au changement, mais aussi à le piloter, en accélérant la modernisation des plateformes, en générant des revenus à partir de données inexploitées, en déployant une IA qui offre un retour sur investissement mesurable, en permettant une collaboration fluide au sein de l’écosystème et en redéfinissant la prestation de services pour créer un avantage concurrentiel.

Les assureurs font face à une vague de défis complexes, allant de la disruption numérique et de l’intensification des pressions réglementaires, aux problèmes de gestion des données, au manque de standardisation et aux préoccupations croissantes autour de la prévention et de la détection de la fraude. Face à ces pressions, il est de plus en plus difficile de rester compétitif et de répondre aux attentes croissantes des clients.

En tant que seul cabinet de conseil mondial au sein d’un grand leader technologique, IBM Consulting obtient des résultats à fort impact en exploitant l’IA avancée et une approche scientifique pour relever les défis les plus critiques. Nous combinons une expertise approfondie des secteurs avec notre plateforme de livraison alimentée par l’IA, IBM Consulting Advantage, pour offrir une transformation fondamentale et un changement durable aux clients. En effet, selon HFS Horizons, IBM se démarque en combinant des plateformes spécialisées par secteur, des capacités de transformation de bout en bout et des modèles de co-innovation. Nous modernisons les systèmes héritage et obtenons des résultats commerciaux grâce à l’IA générative, à la distribution intégrée, à l’analytique avancée et à l’orchestration de l’écosystème. Notre capacité à faire le lien entre le conseil, la technologie et les opérations à grande échelle fait de nous un partenaire de transformation de confiance, tant dans les secteurs des assurances biens et dommages (P&C) que dans les assurances vie et rentes (L&A).