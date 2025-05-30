Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été reconnue comme leader du marché dans le rapport Insurance Services 2025 de HFS Horizons Research. Cette reconnaissance valide notre approche qui consiste à aider les assureurs non seulement à s’adapter au changement, mais aussi à le piloter, en accélérant la modernisation des plateformes, en générant des revenus à partir de données inexploitées, en déployant une IA qui offre un retour sur investissement mesurable, en permettant une collaboration fluide au sein de l’écosystème et en redéfinissant la prestation de services pour créer un avantage concurrentiel.
Les assureurs font face à une vague de défis complexes, allant de la disruption numérique et de l’intensification des pressions réglementaires, aux problèmes de gestion des données, au manque de standardisation et aux préoccupations croissantes autour de la prévention et de la détection de la fraude. Face à ces pressions, il est de plus en plus difficile de rester compétitif et de répondre aux attentes croissantes des clients.
En tant que seul cabinet de conseil mondial au sein d’un grand leader technologique, IBM Consulting obtient des résultats à fort impact en exploitant l’IA avancée et une approche scientifique pour relever les défis les plus critiques. Nous combinons une expertise approfondie des secteurs avec notre plateforme de livraison alimentée par l’IA, IBM Consulting Advantage, pour offrir une transformation fondamentale et un changement durable aux clients. En effet, selon HFS Horizons, IBM se démarque en combinant des plateformes spécialisées par secteur, des capacités de transformation de bout en bout et des modèles de co-innovation. Nous modernisons les systèmes héritage et obtenons des résultats commerciaux grâce à l’IA générative, à la distribution intégrée, à l’analytique avancée et à l’orchestration de l’écosystème. Notre capacité à faire le lien entre le conseil, la technologie et les opérations à grande échelle fait de nous un partenaire de transformation de confiance, tant dans les secteurs des assurances biens et dommages (P&C) que dans les assurances vie et rentes (L&A).
Le succès en assurance ne se définit plus par des opérations autonomes, il est déterminé par votre capacité à orchestrer un écosystème dynamique et interconnecté.
Chez IBM, nous sommes à la pointe de ce changement, en aidant les assureurs à repenser leur façon de fonctionner, de collaborer tout au long de la chaîne de valeur, de transformer la distribution et de déverrouiller une croissance rentable. Notre système propriétaire IBM Insurance Services HubTM accélère l’Intégration des systèmes centraux avec un réseau de partenaires externes et de systèmes internes, permettant des workflows transparents entre l’administration des polices, les sinistres, les centres de contact et la facturation. Ce niveau d’orchestration est rendu possible grâce à notre compréhension de la manière de maximiser l’utilisation des données, permettant des expériences intégrées, centrées sur l’humain et à valeur ajoutée pour les clients, agents et partenaires.
L’Intégration de l’IA et de l’IA générative est une tendance clé dans le secteur de l’assurance, et IBM est à l’avant-garde de cette transformation.
Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, les assureurs qui utilisent largement l’IA générative dans leurs systèmes clients constatent des améliorations marquées de la satisfaction client par rapport aux assureurs qui n’utilisent pas du tout l’IA générative, notamment un taux de fidélisation supérieur de 14 % et un score de recommandation client (Net Promoter Score) supérieur de 48 %. Les solutions alimentées par l’IA d’IBM, telles que watsonx, le traitement cognitif des documents et la plateforme d’informations sur l’assurance, sont déjà profondément intégrées dans les workflows critiques du secteur de l’assurance. De la souscription à la détection des fraudes en passant par le triage et la gestion des sinistres, nos modèles de fondation préentraînés basés sur l’IA accélèrent la prise de décision et fournissent des résultats mesurables à nos clients. HFS Horizons souligne qu’IBM n’intègre pas seulement des capacités d’IA, nous aidons les clients à réaliser des gains réels en efficacité, en croissance et en expérience client.
Alors que la modernisation des plateformes existantes reste une priorité pour de nombreux assureurs, le cadre de cloud hybride d’IBM offre un chemin pragmatique et peu perturbant pour moderniser, optimiser et migrer les workloads principales de l’assurance vers des environnements plus agiles, plus sûrs et plus évolutifs.
Nous aidons nos clients à obtenir des gains rapides, que ce soit par l’optimisation du workflow ou par une prise de décision plus rapide, tout en garantissant l’alignement sur les exigences de sécurité, de risque et de conformité réglementaire en constante évolution. Nous investissons également dans des technologies prêtes pour l’avenir, telles que l’informatique quantique, pour adresser la modélisation complexe, la prévision des risques et l’analyse des catastrophes. Ces innovations posent les fondations de la nouvelle génération de capacités et de résilience d’entreprise.
IBM est bien plus qu’un fournisseur d’externalisation des technologies et des processus métier. Nous sommes un partenaire d’innovation et de création de valeur. Nous aidons les assureurs Dommages (P&C), Vie et Rentes (L&A) et Group avantage à rendre opérationnel l’avenir du travail en améliorant le potentiel humain grâce à l’automatisation intelligente et à l’actif numérique pour co-créer des modèles de service. En outre, alors que nous continuons à dimensionner nos capacités BPO et à étendre nos collaborations Insurtech, IBM reste concentré sur le fait d’être le partenaire de confiance en matière de transformation pour les assureurs qui naviguent dans la complexité d’aujourd’hui et les possibilités de demain.
Le secteur de l’assurance connaît un changement significatif vers des écosystèmes de plateformes et des solutions modulaires, où les assureurs recherchent des solutions personnalisables adaptées à des besoins spécifiques.
Nos clients du secteur de l’assurance bénéficient des partenariats stratégiques d’IBM avec AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe et Palo Alto, ainsi que des collaborations avec des plateformes spécifiques au secteur et des Insurtechs de premier plan. Cette approche écosystème aide les transporteurs à commercialiser plus rapidement de nouvelles solutions, qu’il s’agisse d’assurance embarquée, d’expériences client ou de gestion numérique des sinistres fondés sur l’IA.
HFS Horizons met en avant le leadership d’IBM dans les expériences données et IA, reconnaissant notre engagement à aider les assureurs à prendre des décisions plus intelligentes, rapides et conformes qui génèrent des résultats commerciaux mesurables.
L’avenir de l’assurance appartient aux entreprises capables d’exploiter la technologie, les données et les écosystèmes pour proposer des expériences exceptionnelles tout en gérant les risques et en stimulant une croissance rentable. Construisons ensemble l’avenir de l’assurance.
En savoir plus sur la reconnaissance d’IBM
HFS Horizons Research est un cabinet de recherche de premier plan qui aide les entreprises citées au classement Fortune 500 dans leur transformation opérationnelle et commerciale grâce à des informations et des stratégies exploitables.
Les nouveautés dans la newsletter IBM
Obtenez les plus grandes annonces de produits et de fonctionnalités, y compris les récents chats vidéo sur les produits, et les offres de formation d'IBM et de nos partenaires de formation. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.