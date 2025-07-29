Redéfinir la Business Intelligence avec IBM watsonx BI

29 juillet 2025
Désormais généralement disponible, watsonx BI est un agent d'informations métier qui vous aide à exploiter la valeur de vos données et les transforme en informations claires et exploitables pour prendre des décisions intelligentes et rapides. Il se connecte aux outils que vous utilisez déjà pour fournir des réponses intelligentes adaptées aux besoins de votre entreprise.
Watsonx BI est bien plus qu’un outil de Business Intelligence. C'est un agent d'informations conversationnel qui comprend votre entreprise et fournit des informations instantanées et exploitables. Il vous suffit de poser une question et il analyse toutes vos données pour vous révéler ce qui se passe, pourquoi c’est important, les tendances émergentes et les possibilités futures. Chaque réponse est transparente et affiche les sources de données, les filtres, les colonnes et la logique de requête sous-jacente, ce qui rend les informations explicables et fiables.
Malgré les énormes quantités de données dont disposent les entreprises, de nombreuses équipes commerciales peinent encore à obtenir rapidement des informations exploitables. Les utilisateurs continuent d'expérimenter des difficultés au sein des workflows : trop de tableaux de bord, trop difficiles à gérer et trop lents pour apporter une réelle valeur ajoutée. Or, il arrive trop souvent que les tableaux de bord soient submergés d’indicateurs, ce qui les rend difficiles à utiliser pour l’utilisateur professionnel moyen. En conséquence, les efforts sont consacrés à la manipulation des données plutôt qu'à l'exploitation des informations.
Watsonx BI intègre la puissance de l'IA générative avec un modèle sémantique gouverné pour fournir des informations cohérentes dédiées aux entreprises. En capturant la logique métier dans une couche sémantique centralisée, elle permet aux entreprises de définir des indicateurs qui correspondent à leurs normes et définitions uniques. Chaque information est ainsi fondée sur les définitions de votre entreprise, et non sur des suppositions génériques en matière d’IA. Cela favorise la confiance, la précision et l’alignement au sein des équipes.
Watsonx BI augmente la productivité des équipes chargées des données et de l’analytique en rationalisant l’ensemble du processus de génération d’informations.
Grâce à des connecteurs intégrés à diverses sources de données, il interprète intelligemment les métadonnées pour découvrir les relations, classer les types de données et enrichir les jeux de données grâce au contexte métier. L’automatisation pilotée par l’IA accélère chaque étape, de l’enrichissement à la création d’indicateurs, réduisant les efforts manuels et permettant d’obtenir des informations plus fiables, le tout plus rapidement.
Les intendants des données jouent un rôle clé dans la définition de la logique métier et des indicateurs grâce à un processus de modélisation gouverné. Ils peuvent créer des indicateurs manuellement ou affiner ceux suggérés par l’IA en fonction des schémas de données, pour garantir à la fois précision et contrôle.
Watsonx BI prend en charge une sélection organisée de grands modèles de langage, y compris ceux d’IBM et de ceux d’autres fournisseurs majeurs. Cela donne aux entreprises la flexibilité d’aligner les choix en matière d’IA sur les besoins en matière de conformité et de gouvernance.
Watsonx BI s’intègre facilement à votre infrastructure existante, en se connectant à votre data lakehouse, à vos workflows d’automatisation et à vos outils de reporting. Il fournit des informations contextuelles directement au sein des plateformes que vos équipes utilisent déjà, réduisant ainsi les obstacles à l’adoption et contribuant à améliorer le ROI de vos investissements de vos données et technologies.
Conçu pour l’interopérabilité, watsonx BI prend en charge des modèles d’intégration ouverts, headless et intégrés. Il peut consommer des indicateurs provenant de couches sémantiques tierces et publier ses propres indicateurs pour les réutiliser dans des applications de données externes. Grâce à des API fiables, watsonx BI peut également être intégré à des applications tierces, ce qui permet une intégration transparente, un déploiement plus rapide et un accès cohérent à des informations fiables dans tout votre écosystème.
IBM watsonx BI marque l’aube d’une nouvelle ère dans la prise de décision fondée sur les données. Il offre aux utilisateurs professionnels un moyen simple et intuitif d’obtenir des réponses, sans le bruit des analyses complexes ou des tableaux de bord. Grâce à des informations pilotées par l’IA, fondées sur votre logique métier et vos indicateurs, watsonx BI permet une prise de décision rapide et intelligente dans toutes les unités commerciales.
Donnez à vos équipes les moyens de ne plus chercher de données et de commencer à les exploiter. Découvrez comment IBM watsonx BI peut transformer vos données en informations exploitables. Découvrez ses puissantes fonctionnalités et capacités, et commencez à l’utiliser dès aujourd’hui pour prendre des décisions éclairées et pertinentes.