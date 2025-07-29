Redéfinir la Business Intelligence avec IBM watsonx BI

Watsonx BI est bien plus qu’un outil de Business Intelligence. C'est un agent d'informations conversationnel qui comprend votre entreprise et fournit des informations instantanées et exploitables. Il vous suffit de poser une question et il analyse toutes vos données pour vous révéler ce qui se passe, pourquoi c’est important, les tendances émergentes et les possibilités futures. Chaque réponse est transparente et affiche les sources de données, les filtres, les colonnes et la logique de requête sous-jacente, ce qui rend les informations explicables et fiables.

Malgré les énormes quantités de données dont disposent les entreprises, de nombreuses équipes commerciales peinent encore à obtenir rapidement des informations exploitables. Les utilisateurs continuent d'expérimenter des difficultés au sein des workflows : trop de tableaux de bord, trop difficiles à gérer et trop lents pour apporter une réelle valeur ajoutée. Or, il arrive trop souvent que les tableaux de bord soient submergés d’indicateurs, ce qui les rend difficiles à utiliser pour l’utilisateur professionnel moyen. En conséquence, les efforts sont consacrés à la manipulation des données plutôt qu'à l'exploitation des informations.

Watsonx BI intègre la puissance de l'IA générative avec un modèle sémantique gouverné pour fournir des informations cohérentes dédiées aux entreprises. En capturant la logique métier dans une couche sémantique centralisée, elle permet aux entreprises de définir des indicateurs qui correspondent à leurs normes et définitions uniques. Chaque information est ainsi fondée sur les définitions de votre entreprise, et non sur des suppositions génériques en matière d’IA. Cela favorise la confiance, la précision et l’alignement au sein des équipes.