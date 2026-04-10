Dites adieu aux retards et failles de sécurité inhérents à la gestion statique des appareils mobiles.
Les groupes d’appareils intelligents IBM MaaS360 introduisent une approche dynamique de la gestion des appareils en classant automatiquement les appareils et en appliquant les applications, politiques et configurations appropriées en temps quasi réel.
Au lieu de s’appuyer sur des groupes d’appareils statiques qui nécessitent des mises à jour manuelles ou des cycles d’actualisation programmés, les groupes d’appareils intelligents garantissent que les appareils reçoivent les bonnes politiques dès que leurs attributs changent, ce qui aide les équipes informatiques à gérer les points de terminaison de manière plus efficace et plus sécurisée.
Les caractéristiques des appareils évoluent en permanence : les mises à jour du système d'exploitation (SE) sont déployées pendant la nuit, les appareils changent d'emplacement, les incidents de sécurité nécessitent une mise en quarantaine immédiate et les employés de première ligne échangent leur équipement de sauvegarde lors des changements d'équipe. Pourtant, la plupart des plateformes de gestion des appareils mobiles (MDM) s'appuient sur des groupes d'appareils statiques qui ne sont actualisés qu'à intervalles fixes de 12 ou 24 heures, ce qui crée des failles dangereuses pendant lesquelles les appareils sont soumis à des politiques obsolètes et où les vulnérabilités de sécurité persistent sans être corrigées.
Les entreprises qui gèrent des flottes d'appareils mobiles sont confrontées à des défis opérationnels critiques avec des groupes d'appareils statiques traditionnels :
Lorsqu'une équipe de sécurité identifie un appareil compromis, la réaffectation manuelle aux groupes et l'application des règles peuvent prendre des heures, laissant ainsi la menace active et susceptible de se propager sur le réseau. Les appareils qui reçoivent des mises à jour du système d’exploitation ou changent d’emplacement peuvent enfreindre les exigences de conformité pendant des heures, jusqu’à la prochaine mise à jour programmée des groupes, ce qui engendre un risque d’audit et d’éventuelles violations réglementaires.
Les groupes d'appareils intelligents surveillent en permanence les caractéristiques des appareils et les reclassifient automatiquement en temps quasi réel, généralement dans les minutes qui suivent un changement de caractéristique. Les applications, politiques, configurations OEM et règles de conformité mises à jour s’appliquent immédiatement.
Cela permet d'éliminer le décalage dans l'application des politiques qui est à l'origine de failles de sécurité, de manquements à la conformité et de baisses de productivité dans les environnements traditionnels de gestion des appareils mobiles (MDM).
Les administrateurs consacrent un temps précieux à corriger manuellement les affectations de groupes d'appareils et à résoudre les problèmes liés à l'application des politiques, au lieu de se concentrer sur les initiatives stratégiques qui génèrent de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Les groupes d'appareils intelligents permettent de remédier à cette inefficacité.
Les groupes d'appareils intelligents s'appuient sur l'interface de recherche d'appareils MaaS360, que les administrateurs connaissent déjà bien. Cela permet :
Les groupes d'appareils intelligents coexistent avec les groupes statiques traditionnels, ce qui permet aux entreprises de mettre en œuvre une gestion dynamique là où elle apporte le plus de valeur, tout en conservant les groupes statiques pour les parcs d'appareils stables.
Les plateformes MDM traditionnelles et de gestion unifiée des points de terminaison (UEM) comportent un nombre restreint de groupes d'appareils statiques et impliquent une gestion manuelle des appareils. IBM MaaS360 peut combiner plus de 40 attributs concernant le matériel, le système d'exploitation, les utilisateurs et les métadonnées personnalisées. Cela permet aux entreprises de classer les appareils de manière beaucoup plus précise et automatique.
Les groupes d’appareils intelligents utilisent une combinaison de plus de 40 attributs d’appareils répartis dans quatre catégories :
Cette diversité d’attributs permet une classification précise des appareils qui reflète les exigences opérationnelles uniques et les processus métier de votre entreprise.
Voici un aperçu des groupes d'appareils intelligents en action dans le portail d'administration MaaS360 :
Voici trois exemples pour améliorer la gestion de vos points de terminaison, accélérer les mises à jour des appareils et combler les failles de sécurité :
Scénario : votre entreprise conserve des appareils de sauvegarde dans des entrepôts avec des politiques de base génériques. Lorsque le personnel d'assistance attribue un appareil de sauvegarde à un travailleur de première ligne, les mises à jour manuelles de la politique retardent la productivité.
Solution intelligente pour les groupes d’appareils : étiquetez les appareils de sauvegarde avec l’attribut personnalisé « Status: Backup » (statut : sauvegarde) et attribuez-les à un groupe d’entrepôt. Lorsque le support assigne un appareil et met à jour cet attribut, les groupes d’appareils intelligents le déplacent automatiquement vers le groupe opérationnel, poussant instantanément les applications spécifiques au rôle et les politiques de borne d’information.
Avantage commercial : le provisionnement sans intervention élimine les tickets d’assistance informatique et permet aux employés d’être immédiatement productifs, réduisant ainsi le délai moyen de mise en productivité de plusieurs heures à quelques minutes.
L'image montre comment créer un groupe d'appareils intelligents pour automatiser ce workflow :
Scénario: votre équipe de sécurité détecte un logiciel malveillant sur un appareil et doit le mettre en quarantaine immédiatement pour empêcher tout mouvement latéral, mais la réaffectation manuelle des groupes entraîne des retards de réponse.
Solution pour les groupes d’appareils intelligents : mettez à jour l’attribut personnalisé « Statut de sécurité » de l’appareil sur « Mis en quarantaine ». La fonctionnalité Groupes d'appareils intelligents transfère immédiatement l'appareil vers un groupe restreint auquel s'applique une politique de conformité des applications bloquant toutes les applications.
Avantage pour l'entreprise : la limitation automatisée des menaces réduit le temps de réponse aux incidents de plusieurs heures à quelques minutes, ce qui minimise les dommages potentiels et permet de contenir les menaces avant qu'elles ne se propagent.
Scénario : les appareils qui sont déplacés d'un site d'entrepôt à un autre nécessitent une mise à jour manuelle des règles afin d'appliquer les configurations, les paramètres réseau et les procédures opérationnelles spécifiques à chaque site.
Solution de groupes d'appareils intelligents : créez des groupes d'appareils intelligents basés sur des plages de numéros de série pour chaque installation. Lorsqu'un appareil change d'emplacement, ajoutez son numéro de série au groupe de l'établissement de destination : les politiques sont mises à jour automatiquement.
Avantage pour l'entreprise : le service informatique élimine la gestion manuelle des politiques pour les transferts d'appareils sur des centaines de sites, ce qui réduit les frais administratifs tout en garantissant une application cohérente des politiques.
Grâce aux groupes d'appareils intelligents, les entreprises peuvent déverrouiller une série d'avantages en matière de sécurité, de conformité et de productivité :
Les groupes d'appareils intelligents sont désormais disponibles et inclus dans toutes les éditions de MaaS360, sans frais supplémentaires, pour tous les clients MaaS360 à travers le monde :
Pour les clients MaaS360 existants, accédez dès maintenant aux groupes d'appareils intelligents via votre console MaaS360 :
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