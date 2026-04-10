Lorsqu'une équipe de sécurité identifie un appareil compromis, la réaffectation manuelle aux groupes et l'application des règles peuvent prendre des heures, laissant ainsi la menace active et susceptible de se propager sur le réseau. Les appareils qui reçoivent des mises à jour du système d’exploitation ou changent d’emplacement peuvent enfreindre les exigences de conformité pendant des heures, jusqu’à la prochaine mise à jour programmée des groupes, ce qui engendre un risque d’audit et d’éventuelles violations réglementaires.

Les groupes d'appareils intelligents surveillent en permanence les caractéristiques des appareils et les reclassifient automatiquement en temps quasi réel, généralement dans les minutes qui suivent un changement de caractéristique. Les applications, politiques, configurations OEM et règles de conformité mises à jour s’appliquent immédiatement.

Cela permet d'éliminer le décalage dans l'application des politiques qui est à l'origine de failles de sécurité, de manquements à la conformité et de baisses de productivité dans les environnements traditionnels de gestion des appareils mobiles (MDM).