Contexte en temps réel pour l’IA dans les environnements hybrides

À mesure que les systèmes d’IA se rapprochent de l’exécution dans les processus de cœur de métier, les attentes à leur égard évoluent. Les décisions doivent refléter des données à jour, précises et gouvernées, sans dépendre d’une validation manuelle.

Pour y remédier, IBM offre en exclusivité un contexte en temps réel pour l’IA : une compréhension partagée et contrôlée des données d’entreprise actualisées à la minute près (y compris leur signification) avec des politiques d’accès appliquées de manière dynamique au moment où les systèmes d’IA raisonnent ou agissent. Cette fonctionnalité est désormais disponible via Context sur watsonx.data, en association avec le Real-Time Context Engine de Confluent, couvrant les environnements hybrides et s’appuyant sur des technologies ouvertes et interopérables ainsi qu’une intelligence des données gouvernées.

Grâce à l’ajout de la diffusion en temps réel de Confluent et des capacités agentiques au sein de watsonx.data intelligence, watsonx.data évolue d’un lakehouse hybride ouvert vers une plateforme permettant de fournir du contexte à travers des parcs de données distribués. Elle offre aux systèmes d’IA une manière cohérente de travailler avec les données d’entreprise telles qu’elles existent au sein de l’organisation, en reliant les données, leur signification, la gouvernance et les signaux en temps réel afin que les systèmes puissent fonctionner avec une compréhension plus claire de la situation.