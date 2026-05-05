Contexte en temps réel pour l’IA dans les environnements hybrides

Fourni grâce aux nouvelles fonctionnalités de Context, OpenRAG et OpenSearch sur watsonx.data et au Real-Time Context Engine de Confluent, combinant des technologies ouvertes et une intelligence des données agentique pour apporter du sens, de la gouvernance et une visibilité en temps réel à l’IA d’entreprise.
L’IA d’entreprise a progressé rapidement, mais la plupart des organisations peinent encore à l’utiliser en production. À mesure qu’elles passent de l’expérimentation de l’IA à son déploiement à l’échelle, un ensemble différent de défis émerge.
La question n’est plus de savoir si les systèmes peuvent générer des réponses, mais si ces réponses sont fiables et peuvent être employées au sein de l’entreprise. Une même question peut donner des résultats différents selon les données consultées, la façon dont les termes varient d’une équipe à l’autre, ou l’évolution de la situation sous-jacente de l’organisation. Ces conditions existent aujourd’hui dans la plupart des environnements d’entreprise et expliquent pourquoi de nombreuses initiatives d’IA s’enlisent avant d’atteindre une utilisation opérationnelle réelle.
À mesure que les systèmes d’IA se rapprochent de l’exécution dans les processus de cœur de métier, les attentes à leur égard évoluent. Les décisions doivent refléter des données à jour, précises et gouvernées, sans dépendre d’une validation manuelle.
Pour y remédier, IBM offre en exclusivité un contexte en temps réel pour l’IA : une compréhension partagée et contrôlée des données d’entreprise actualisées à la minute près (y compris leur signification) avec des politiques d’accès appliquées de manière dynamique au moment où les systèmes d’IA raisonnent ou agissent. Cette fonctionnalité est désormais disponible via Context sur watsonx.data, en association avec le Real-Time Context Engine de Confluent, couvrant les environnements hybrides et s’appuyant sur des technologies ouvertes et interopérables ainsi qu’une intelligence des données gouvernées.
Grâce à l’ajout de la diffusion en temps réel de Confluent et des capacités agentiques au sein de watsonx.data intelligence, watsonx.data évolue d’un lakehouse hybride ouvert vers une plateforme permettant de fournir du contexte à travers des parcs de données distribués. Elle offre aux systèmes d’IA une manière cohérente de travailler avec les données d’entreprise telles qu’elles existent au sein de l’organisation, en reliant les données, leur signification, la gouvernance et les signaux en temps réel afin que les systèmes puissent fonctionner avec une compréhension plus claire de la situation.
watsonx.data et Confluent collaborent pour fournir en continu un contexte actualisé de l’IA grâce à quatre capacités souvent dissociées au sein de l’entreprise.
Le contexte sur watsonx.data permet aux systèmes d’IA d’accéder à des informations pertinentes et d’agir en conséquence, qu’elles soient structurées ou non, en mouvement ou au repos, à travers des environnements distribués sans besoin de consolidation. Les capacités de catalogue et de métadonnées facilitent davantage la découverte et l’organisation dans ces environnements, garantissant que les agents d’IA disposent toujours des données pertinentes à portée de main.
OpenRAG sur watsonx.data est une solution de bout en bout permettant de transformer les données d’entreprise non structurées en connaissances exploitables par les systèmes d’IA. En réunissant Docling pour le traitement des documents, OpenSearch pour la recherche hybride et Langflow pour l’orchestration des agents, elle convertit les documents bruts en un contexte fiable dont les agents ont besoin : elle rassemble les informations pertinentes pour chaque tâche, applique un raisonnement entre les différentes sources et fonde les réponses sur le fonctionnement réel de l’entreprise. Il en résulte des réponses plus précises, une création de valeur plus rapide et une IA ancrée dans l’atout le plus précieux de l’entreprise : ses données.
La plateforme de diffusion en continu de données et le Real-Time Context Engine de Confluent transforment en continu les flux de données d’entreprise en un contexte structuré et adapté à l’IA, mis à la disposition des agents ou des applications via le protocole MCP (Model Context Protocol). Cela remplace l’infrastructure personnalisée que les équipes mettent généralement en place pour faire le lien entre les données en continu et l’IA, par un service entièrement géré qui inclut une authentification intégrée, un contrôle d’accès basé sur les rôles, la journalisation des audits et la gouvernance. Les systèmes d’IA sont désormais orientés événements, raisonnant sur des données qui reflètent l’état actuel de l’entreprise, et non sur des instantanés qui peuvent déjà être obsolètes.
Cela réduit le temps et les efforts nécessaires à la préparation des données pour l’IA et contribue à garantir que les décisions reflètent l’état le plus récent de l’entreprise.
Pour que l’IA agisse correctement, elle doit interpréter les données en fonction de la manière dont l’entreprise les définit et les gère, et pas seulement les récupérer. Le contexte en temps réel pour l’IA applique des définitions partagées, des indicateurs de qualité des données, la traçabilité et la gouvernance au moment même où les systèmes raisonnent ou agissent. Cela permet d’aligner les résultats sur des définitions cohérentes, d’appliquer les politiques et de refléter le fonctionnement réel des activités. Lorsque ces quatre capacités fonctionnent de concert lors de l’exécution, les systèmes d’IA disposent d’une vue plus complète et plus actuelle des données d’entreprise.
Prenons l’exemple d’un système d’IA chargé de gérer les exceptions de la chaîne d’approvisionnement. Pour fonctionner correctement, il doit comprendre comment les niveaux de stock sont définis dans l’ensemble des systèmes, appliquer les règles métier pour la hiérarchisation, respecter les politiques de gouvernance et réagir aux perturbations dès qu’elles surviennent.
Grâce au contexte en temps réel, le système analyse les données fédérées à l’aide de définitions partagées, applique les politiques au moment de l’exécution et intègre des signaux en direct tels que les retards d’expédition ou les variations de la demande. Les décisions reflètent les conditions actuelles et l’intention métier, ce qui réduit la validation manuelle et permet une réponse plus rapide et plus fiable lorsque les conditions changent.
Les données d’entreprise s’étendent sur les clouds, les systèmes sur site, les applications SaaS et les bases de données opérationnelles, façonnées par des années d’investissement et de réglementation. Les approches qui reposent sur la centralisation des données entraînent souvent des coûts, de la complexité et des retards, et ne répondent pas au défi de l’interprétation cohérente des données entre les systèmes.
Le contexte sur watsonx.data intègre l’accès aux données, la diffusion en temps réel, la compréhension sémantique et la gouvernance au sein d’un système unique. Cela permet d’appliquer le contexte métier de manière cohérente dans l’ensemble des environnements, tout en travaillant avec les données là où elles se trouvent.
En conséquence, les entreprises peuvent se concentrer sur l’utilisation efficace des données, avec une signification cohérente, l’application des politiques et la connaissance de l’état actuel intégrées au fonctionnement des systèmes.
Les attentes évoluent à mesure que les systèmes d’IA assument davantage de responsabilités au sein des processus de cœur de métier. Les systèmes ne se contentent plus de générer des réponses ; on attend d’eux qu’ils sélectionnent les bonnes données, les interprètent correctement et déterminent si une action est appropriée avant de la mettre en œuvre.
Cette base soutient également une approche plus agentique de la gestion des données. Au sein de watsonx.data, IBM propose désormais des capacités agentiques couvrant l’intégration, l’intelligence et la gestion des données, avec des agents, des compétences et des outils spécialement conçus pour l’ingénierie, la traçabilité, la qualité et les opérations liées aux données. Des tâches telles que l’intégration, la résolution, l’analyse de la traçabilité et le routage des workloads peuvent être automatisées afin que les consommateurs de données puissent non seulement interpréter correctement les données, mais aussi agir en conséquence. Il en résulte un passage de l’interprétation à l’exécution, au sein d’un même flux, sans nécessiter d’intervention manuelle à chaque étape.
C’est le contexte en temps réel pour l’IA qui rend ce passage fiable. Il fournit aux systèmes les informations dont ils ont besoin pour agir dans le respect des contraintes de l’entreprise, dépasser les cas d’utilisation isolés et commencer à déployer l’IA à l’échelle de l’entreprise.