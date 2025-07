Nous avons récemment introduit une nouvelle ère de productivité d’entreprise avec l’ensemble le plus complet de capacités d’IA agentique dans IBM watsonx Orchestrate conçues pour automatiser le travail réel dans vos systèmes, vos workflows et vos équipes. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale de ces fonctionnalités.

Dans le cadre de ce lancement, IBM ajoute à Agent Catalog watsonx Orchestrate des agents préconfigurés et prêts à l'emploi pour les ventes et les achats. Les agents commerciaux watsonx et les agents d'approvisionnement watsonx sont proposés avec chaque abonnement watsonx Orchestrate Standard et Premium. Ils sont regroupés avec une expertise spécifique au domaine, des intégrations intégrées et des outils prêts à l’emploi, permettant aux équipes d’accélérer l’automatisation et d’obtenir des résultats commerciaux plus rapidement .

Et nous vous facilitons plus que jamais la création et la mise à l’échelle de vos propres agents grâce à la disponibilité générale de l’ Agent Builder et du Flow Builder dans watsonx Orchestrate, des environnements sans code permettant aux utilisateurs professionnels de créer et de déployer des agents et des workflows personnalisés en quelques minutes. Que vous souhaitiez commencer avec un agent pré-créé ou adapté celui-ci à vos besoins exacts, vous disposez désormais des outils nécessaires pour automatiser rapidement et avec précision. Orchestrate prend en charge le cycle de vie complet des agents, de la création à la gestion et à la gouvernance des agents. Nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale d'Analytics , qui permet aux créateurs de surveiller les performances des agents et de déboguer leur exécution directement dans l'expérience de création des agents.

De plus, nous offrons un large éventail de modèles à l’aide de la plateforme AI Gateway, vous permettant d’apporter votre propre modèle ou d’utiliser les modèles Granite d’IBM lors de la création d’agents IA dans watsonx Orchestrate. Désormais disponible, AI Gateway vous permet d’utiliser le LLM le mieux adapté à votre tâche, qu’il s’agisse d’un modèle LLM personnalisé conçu pour un domaine d’activité spécifique ou pour tout autre LLM externe.