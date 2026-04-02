Un ransomware est déjà présent dans votre Object Storage : identifiez les données saines et effectuez une restauration en toute confiance

Elastio propose la prise en charge de l’inspection approfondie des objets pour IBM Cloud Object Storage. Cette solution offre une détection déterministe des ransomwares et une restauration vérifiable, directement au niveau de la couche de données.
Object Storage est devenu fondamental pour l’entreprise moderne. IBM Cloud Object Storage prend en charge les charges de travail de production, les données de formation relatives à l’IA, les archives réglementaires et les sauvegardes des systèmes essentiels. Il est durable, accessible dans le monde entier et de plus en plus ciblé au fur et à mesure que les ransomwares progressent.
Les attaques modernes de ransomware s’appuient rarement sur un chiffrement rapide et manifeste. Au contraire, les assaillants agissent en silence. Avec un seul identifiant compromis, ils peuvent obtenir un accès en écriture sur Object Storage et corrompre les données de manière progressive au fil du temps. Ces changements lents et de faible volume échappent souvent à la détection basée sur les anomalies et se fondent dans le flux des activités.
Au moment où les alertes sont déclenchées, le ransomware est déjà intégré dans les données. Par ailleurs, l’activité des ransomwares et des extorsions continue de s’accélérer, et les violations impliquant le vol d’identifiants sont plus longues à détecter et à contenir.
Il en résulte une lacune courante, mais dangereuse : les entreprises ne sont souvent en mesure de vérifier la fiabilité de leurs données qu’une fois qu’un incident a pris de l’ampleur.
IBM Cloud Object Storage offre une durabilité, une évolutivité, une immuabilité et une gouvernance des accès de niveau entreprise. Ces capacités sont essentielles, mais elles ne permettent pas d’inspecter le contenu des objets.
Lors d’une attaque par ransomware moderne, cette nuance prend tout son sens. Les équipes chargées de la sécurité et de la récupération ont besoin d’une réponse définitive à la question de savoir quelles données sont saines et où commence la récupération.
L’inspection approfondie des objets comble l’écart d’intégrité en inspectant directement les objets à l’intérieur d’IBM Cloud Object Storage. Disponible auprès d’Elastio en tant qu’option intégrée du catalogue IBM Cloud, le service analyse les données en place, sans modifier l’architecture de stockage ou les charges de travail.
Propulsé par Elastio, le moteur d’inspection analyse le contenu des fichiers, la structure et le comportement de chiffrement. Il est formé à partir de 2 300 familles de ransomwares et 10 000 variantes, sur la base des renseignements sur les menaces au moment de la publication, avec des mises à jour continues pour détecter les modèles de ransomwares et les menaces émergentes et inédites. Chaque objet reçoit un verdict clair et déterministe concernant les familles de ransomware connues (sain ou compromis) offrant une précision allant jusqu’à 99,995 % sans inférence ni supposition.
L’inspection approfondie des objets modernise la réponse aux incidents en apportant une clarté immédiate et une récupération fiable. Chaque objet est scanné, classé et horodaté afin de vérifier l’exactitude des données et d’identifier précisément les actifs compromis, les conclusions étant transmises directement aux outils SIEM et SOC.
En identifiant l’état des données valides le plus récent à partir des versions antérieures, la restauration s’effectue à partir d’un moment précis et vérifiable, plutôt que sur la base de suppositions. Lorsqu’une menace est détectée, les équipes savent instantanément ce qui a été touché, quand l’attaque s’est produite et où la récupération peut avoir lieu en toute sécurité, tandis que l’isolement et les workflows en salle blanche contiennent les données compromises pendant la restauration et l’analyse légale.
Elastio est conçu pour s’intégrer de façon fluide aux solutions IBM Cloud Object Storage, nouvelles ou existantes. L’analyse est auto-gérée et a lieu au sein des objets. Cela signifie :
La couverture couvre les données de production, les données répliquées et les charges de travail de sauvegarde et d’archivage, en étendant la protection contre les ransomwares directement à la couche de données.
Le rapport d’IBM sur le coût des violations de données révèle que le coût d’une attaque ou d’une violation pour une entreprise ne cesse d’augmenter. Les violations de données dans le stockage du cloud public peuvent engendrer certains des coûts d’incident moyens les plus élevés, tandis que le temps d’arrêt lié aux ransomwares continue d’augmenter. Les entreprises ne peuvent plus se permettre de valider l’intégrité des données uniquement après la défaillance des systèmes. Les attaques par ransomware ne reposent plus sur un chiffrement bruyant et rapide. Désormais, les attaquants s’infiltrent discrètement.
IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 a révélé que les groupes actifs de ransomware et d’extorsion ont augmenté de 49 % d’une année sur l’autre, les attaquants utilisant de plus en plus l’automatisation et l’IA pour adapter leurs opérations. Dans le même temps, les violations impliquant le vol d’identifiants sont plus longues que jamais à détecter et à contenir.
Il suffit d’un seul identifiant compromis pour qu’un attaquant obtienne un accès en écriture aux compartiments d’Object Storage et chiffre les données petit à petit, sur plusieurs jours ou semaines. Ces petits changements progressifs échappent à la détection des anomalies et se fondent dans l’activité normale. Au moment où les alertes se déclenchent, le ransomware est déjà intégré dans les données.
Avec IBM Cloud Object Storage et Elastio, les entreprises acquièrent une capacité qui, jusque-là, n’était pas disponible nativement dans IBM Cloud Object Storage.
Une réponse vérifiable à la question qui est au cœur de tout incident lié à un ransomware : quelles données sont intactes, et par où commencer au niveau de la restauration ?
Elastio pour IBM Cloud Object Storage est disponible dès aujourd’hui, permettant aux équipes d’évaluer l’inspection déterministe et la récupération vérifiable dans leurs propres environnements.
Pour un briefing technique ou une démonstration de faisabilité, contactez les experts commerciaux et techniques d’IBM — Elastio dès aujourd’hui.
Elastio assure la protection du stockage en ligne pour les environnements cloud. Sa plateforme inspecte les données en direct, les données répliquées et les données de sauvegarde à la recherche de ransomwares zero-day, de menaces internes et de logiciels malveillants, et assure une récupération vérifiable dans les environnements cloud et hybrides. Elastio répond aux besoins des entreprises et des clients du secteur réglementé qui ont besoin de contrôles de sécurité allant jusqu’à la couche de données.