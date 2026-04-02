Un ransomware est déjà présent dans votre Object Storage : identifiez les données saines et effectuez une restauration en toute confiance

Les attaques modernes de ransomware s’appuient rarement sur un chiffrement rapide et manifeste. Au contraire, les assaillants agissent en silence. Avec un seul identifiant compromis, ils peuvent obtenir un accès en écriture sur Object Storage et corrompre les données de manière progressive au fil du temps. Ces changements lents et de faible volume échappent souvent à la détection basée sur les anomalies et se fondent dans le flux des activités.

Au moment où les alertes sont déclenchées, le ransomware est déjà intégré dans les données. Par ailleurs, l’activité des ransomwares et des extorsions continue de s’accélérer, et les violations impliquant le vol d’identifiants sont plus longues à détecter et à contenir.

Il en résulte une lacune courante, mais dangereuse : les entreprises ne sont souvent en mesure de vérifier la fiabilité de leurs données qu’une fois qu’un incident a pris de l’ampleur.