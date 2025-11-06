Intelligence artificielle Automatisation informatique

Du prototype à la production : Langflow et IBM watsonx Orchestrate simplifient les workflows agentiques

L'intégration de Langflow dans watsonx Orchestrate permet d'accéder à des agents IA prêts à l'emploi. Créez rapidement, déployez en toute sécurité et évoluez en toute confiance.

Trois collègues ayant le dos tournés vers les écrans de bureau d’un collègue

Les outils d’IA open source ont permis aux développeurs de réaliser des prototypes plus rapidement que jamais, mais la plupart des agents ne le mettent jamais en production. Les équipes développent des démonstrations remarquables, mais rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de les déployer de manière sécurisée, d'intégrer les workflows et de répondre aux exigences de l'entreprise.

Permettre aux développeurs d’accélérer le prototypage

Les développeurs se demandent : « Où puis-je exécuter ce logiciel en toute sécurité en production ? » et « Comment approfondir l’utilisation des workflows et des LLM ? ». Le problème n’est pas l’innovation, mais le déploiement.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de transition fluide entre le prototypage open source et des systèmes dédiés aux entreprises fiables, conformes et évolutifs. Avec l'adoption croissante de l'open source, les équipes d'IA se heurtent à un obstacle majeur : transformer leurs idées en solutions prêtes à être mises en production.

Nous comblons cette lacune en fournissant aux développeurs l'infrastructure et les workflows nécessaires pour mener à bien leurs projets, du prototype au déploiement en entreprise, sans compromis.

Combler le fossé du développement avec Langflow et watsonx Orchestrate

Cette version permet de combler le fossé entre le prototypage open source et le déploiement en entreprise :

  • Cycles d’innovation plus rapides : les développeurs créent rapidement dans Langflow, puis exécutent ces flux de façon fluide dans watsonx Orchestrate.
  • Sécurité et gouvernance dédiées aux entreprises : le service informatique bénéficie d’un contrôle total grâce à un accès basé sur les rôles, à des pistes d’audit et à des approbations.
  • Impact métier à grande échelle : les équipes commerciales peuvent accéder en toute sécurité aux flux et les enrichir via le chat ou des API, accélérant ainsi l'automatisation dans les domaines des ressources humaines, des finances, du juridique et bien d'autres encore.
  • Un pipeline unifié : de l’expérimentation à la production, les équipes restent alignées, conformes et rapides.

Une étape majeure dans le cycle de vie des agents IA

Cette annonce représente une avancée majeure dans le cycle de vie des agents IA : une intégration transparente entre Langflow et watsonx Orchestrate, qui rassemble les développeurs, les équipes informatiques et commerciales au sein d'un pipeline sécurisé, du bac à sable à la mise à l'échelle.

Langflow facilite la création visuelle de RAG et d'agents par les développeurs, leur permettant d'expérimenter localement et d'avancer rapidement. Les développeurs sont déjà familiarisés avec son écosystème, ce qui en fait une extension naturelle de leur chaîne d'outils, tandis que l'intégration offre davantage de possibilités d'ajustement et de débogage.

Tout ce que vous créez dans Langflow devient un outil dans watsonx Orchestrate, immédiatement disponible pour être utilisé ou combiné avec d'autres compétences d'entreprise. Cela crée une puissante couche d'interopérabilité des outils, permettant aux composants créés dans Langflow de s'intégrer de façon fluide dans des workflows plus larges et des automatisations interdomaines.

Lorsqu'il est temps de faire évoluer votre infrastructure, Orchestrate fournit un environnement d'exécution dédiés aux entreprises pour exécuter en toute sécurité les agents créés par Langflow, avec SSO, RBAC, pistes d'audit et orchestration. Les utilisateurs professionnels bénéficient d'une interface no code qui se connecte directement à des systèmes tels que Workday, Salesforce et Slack, tandis que le service informatique conserve un contrôle centralisé sur la gouvernance et la conformité.

Ensemble, Langflow et watsonx Orchestrate offrent non seulement une efficacité technique, mais également une agilité commerciale, en raccourcissant le délai de création de valeur, en réduisant les efforts redondants et en garantissant que l'innovation en matière d'IA soit mise en production, de manière sécurisée et à grande échelle.

Lancez-vous avec Langflow et IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

