Du prototype à la production : Langflow et IBM watsonx Orchestrate simplifient les workflows agentiques

Cette annonce représente une avancée majeure dans le cycle de vie des agents IA : une intégration transparente entre Langflow et watsonx Orchestrate, qui rassemble les développeurs, les équipes informatiques et commerciales au sein d'un pipeline sécurisé, du bac à sable à la mise à l'échelle.

Langflow facilite la création visuelle de RAG et d'agents par les développeurs, leur permettant d'expérimenter localement et d'avancer rapidement. Les développeurs sont déjà familiarisés avec son écosystème, ce qui en fait une extension naturelle de leur chaîne d'outils, tandis que l'intégration offre davantage de possibilités d'ajustement et de débogage.

Tout ce que vous créez dans Langflow devient un outil dans watsonx Orchestrate, immédiatement disponible pour être utilisé ou combiné avec d'autres compétences d'entreprise. Cela crée une puissante couche d'interopérabilité des outils, permettant aux composants créés dans Langflow de s'intégrer de façon fluide dans des workflows plus larges et des automatisations interdomaines.

Lorsqu'il est temps de faire évoluer votre infrastructure, Orchestrate fournit un environnement d'exécution dédiés aux entreprises pour exécuter en toute sécurité les agents créés par Langflow, avec SSO, RBAC, pistes d'audit et orchestration. Les utilisateurs professionnels bénéficient d'une interface no code qui se connecte directement à des systèmes tels que Workday, Salesforce et Slack, tandis que le service informatique conserve un contrôle centralisé sur la gouvernance et la conformité.

Ensemble, Langflow et watsonx Orchestrate offrent non seulement une efficacité technique, mais également une agilité commerciale, en raccourcissant le délai de création de valeur, en réduisant les efforts redondants et en garantissant que l'innovation en matière d'IA soit mise en production, de manière sécurisée et à grande échelle.

Lancez-vous avec Langflow et IBM watsonx Orchestrate