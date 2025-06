IBM étend et améliore les programmes et les mesures incitatives pour les nouveaux clients sur VMware Cloud Foundation on IBM Cloud

Alors que les entreprises cherchent à adopter le cloud hybride et l'IA pour gagner en agilité et favoriser le changement en toute sécurité, les récentes modifications apportées au packaging et à la tarification de VMware Cloud Foundation (VCF) les incitent à réévaluer la manière dont elles peuvent utiliser VMware le plus efficacement à l'avenir, de manière moins complexe et plus rentable.

Avec de nombreux workloads essentiels répartis sur site et dans le cloud, cela peut présenter des obstacles liés à l'emplacement des données, à la manière d'y accéder ainsi qu'à la sécurité et à la gouvernance nécessaires pour garantir la confiance, en particulier lors de l'utilisation de l'IA. Pour les entreprises qui cherchent à développer leurs stratégies de placement des workloads, en particulier pour leurs workloads virtualisés critiques de back-office et de mid-office, il est important de trouver des options de gestion adaptées à chaque besoin, afin de saisir les opportunités futures et d'obtenir des résultats.