Optimiser votre expérience de données : PostgreSQL 17 est désormais disponible sur IBM Cloud

PostgreSQL version 17 est désormais disponible sur IBM Cloud. La dernière version de IBM Cloud Databases for PostgreSQL, la base de données relationnelle open source la plus avancée au monde, continue sa tradition d'innovation, en s'appuyant sur sa base solide.

PostgreSQL 17 introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances, l’évolutivité, la sécurité et la productivité des développeurs. Les améliorations apportées aux performances des applications incluent une gestion optimisée de la mémoire, une exécution plus rapide des requêtes et une accélération des opérations en masse. C'est un changement de jeu pour déverrouiller des gains de performance considérables, une mise à l'échelle sans effort et une productivité accrue des développeurs

Grâce à l’écosystème d'extensions et de plugins d'IBM Cloud, PostgreSQL 17 permet aux clients de créer et de gérer efficacement des applications complexes et performantes tout en bénéficiant d'améliorations continues dans le traitement des données à n'importe quelle échelle, en tirant avantage des améliorations.