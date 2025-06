Optimisez vos environnements VMware et OpenShift avec IBM Turbonomic

IBM Turbonomic offre une solution complète pour gérer intelligemment vos applications, adapter l’offre de ressources à la demande et garantir les performances. Grâce à des fonctionnalités telles que le placement continu des calculs, le redimensionnement des machines virtuelles, la gestion de capacité et l’optimisation entre clusters, Turbonomic peut transformer votre centre de données en un environnement plus efficace et plus productif. Découvrez comment IBM Turbonomic peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats métier et des transitions fluides entre les hyperviseurs et les clouds.

Demander un essai gratuit ou une démo