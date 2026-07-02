Optimisez l’intégration des cas d’utilisation de l’IA avec IBM watsonx.governance

L’optimisation de l’intégration des cas d’utilisation d’IBM watsonx.governance aide les entreprises à rationaliser la saisie des cas d’utilisation de l’IA grâce à l’interaction en langage naturel, à l’analyse des similitudes et à des soumissions de gouvernance structurées.
IBM introduit l’Optimisation des cas d’utilisation dans watsonx.governance, une nouvelle capacité conçue pour aider les organisations à rationaliser l’intégration des cas d’utilisation de l’IA et à accélérer une adoption responsable de l’IA. En combinant interaction en langage naturel, analyse de similarité sémantique et flux de travail automatisés de gouvernance, cette capacité aide les entreprises à réduire les frictions d’intégration, à améliorer la qualité des soumissions, à identifier les risques plus tôt et à faire évoluer la gouvernance de l’IA plus efficacement.
À mesure que les entreprises déploient davantage de systèmes d’IA générative, de machine learning et d’IA agentique, les équipes de gouvernance doivent faire face à un volume croissant de cas d’utilisation, d’examens et d’exigences en documentation de l’IA. De nombreuses soumissions ne sont pas clairement alignées sur les objectifs stratégiques, les résultats commerciaux définis, les avantages attendus ou les informations justificatives complètes, ce qui retarde la révision de la gouvernance et augmente les frais opérationnels.
Bien que les entreprises reconnaissent le potentiel de l’IA, 16 % seulement des initiatives en matière d’IA ont été étendues à l’ensemble de l’entreprise. Dans le même temps, l’étude menée par l’IBM Institute for Business Value* estime qu’une entreprise d’une valeur de 20 milliards de dollars perd environ 140 millions de dollars par an à cause des irrégularités liées à l’IA, la moitié de ces pertes étant directement liées au manque de gouvernance. Les entreprises prévoient également de gérer près de quatre fois plus d’actifs d’IA d’ici 2030.
Pour développer l’IA de manière responsable, les entreprises ont besoin d’un moyen plus efficace de saisir les initiatives en matière d’IA, d’appliquer le contexte de gouvernance plus en amont et d’identifier les risques avant que le développement ne soit trop avancé.
Le contrôle dépend de l’application du contexte de l’entreprise avant que l’IA ne soit approuvée, déployée ou mise à l’échelle.
Dans de nombreuses entreprises, l’introduction des cas d’utilisation de l’IA est lente et se fait manuellement. Les équipes en charge de la gouvernance passent du temps à recueillir les informations manquantes et les examens peuvent prendre des jours, voire des semaines, avant même que l’évaluation des risques ne commence. Les décisions sont souvent prises en l’absence d’un contexte complet concernant des initiatives similaires, des risques existants ou des exigences de gouvernance au sein de l’entreprise.
Ce goulot d’étranglement ne réduit pas les risques ; il le déplace simplement dans un endroit moins visible. Les entreprises ont besoin d’un moyen plus évolutif de capturer les initiatives en matière d’IA, d’appliquer le contexte de gouvernance plus tôt et d’identifier les risques potentiels avant que le développement n’avance trop.
L’optimisation de l’intégration des cas d’utilisation d’IBM watsonx.governance aide les organisations à rationaliser la façon dont les initiatives d’IA sont capturées, comparées et préparées en vue d’une révision de la gouvernance. Les utilisateurs professionnels peuvent décrire les initiatives d’IA proposées en langage naturel, tandis que watsonx.governance pose des questions ciblées, collecte le contexte manquant et génère des soumissions structurées.
Les utilisateurs peuvent interagir via des canaux familiers tels que Slack ou directement sur watsonx.governance. en réduisant les frictions tout en gardant l’accent sur la capture complète et cohérente des cas d’utilisation.
L’expérience est conçue pour donner moins l’impression de remplir des documents de gouvernance que d’avoir une conversation, que les utilisateurs interagissent via Slack ou directement sur watsonx.governance. Le résultat est un processus d’admission plus efficace qui améliore la participation et réduit les efforts administratifs.
À mesure que l’adoption de l’IA se développe dans les unités commerciales, des cas d’utilisation similaires sont souvent proposés par différentes équipes. Sans visibilité sur les soumissions précédentes, les équipes de gouvernance peuvent passer du temps à examiner des initiatives qui se répètent, tandis que les utilisateurs professionnels ne savent pas que des travaux du même type existent déjà.
L’analyse des similarités sémantiques est au cœur de l’optimisation de l’intégration des cas d’utilisation. La solution compare les nouvelles soumissions avec des cas d’utilisation déjà intégrés afin d’identifier des schémas connus, des initiatives associées et des profils de risque similaires.
Plutôt que de se fier uniquement à la correspondance de mots clés, watsonx.governance analyse le contexte et l’intention pour proposer des initiatives similaires. Cela permet aux équipes de gouvernance d’identifier les doublons, de réutiliser les connaissances existantes en matière de gouvernance, d’appliquer des pratiques de gouvernance cohérentes et de réduire les avis en double.
L’efficacité de la gouvernance de l’IA dépend de l’identification des risques avant que les systèmes ne passent en production.
L’analyse de similarité donne aux équipes un point de départ plus solide pour les examens. En faisant apparaître des cas d’utilisation comparables et des modèles de gouvernance connus, watsonx.governance aide les équipes à identifier plus tôt les risques applicables et à acheminer les soumissions plus efficacement.
Une fois un cas d’utilisation soumis, watsonx.governance aide à identifier les risques dans les catégories d’équité, de confidentialité, de conformité, juridiques et opérationnelles. Ces risques peuvent ensuite être intégrés dans les workflows de gouvernance existants à des fins d’examen et d’évaluation. Au lieu de commencer par un formulaire vierge, les analystes débutent par un contexte pertinent, ce qui leur permet de se concentrer sur les risques, les contrôles et les décisions de déploiement responsables.
L’identification des risques en amont devient de plus en plus importante à mesure que les environnements d’IA deviennent plus complexes. Une étude d’IBM IBV a révélé que les entreprises ayant un niveau élevé de prolifération de l’IA et une faible visibilité bénéficient d’une baisse de 22 % de leur chiffre d’affaires, d’une baisse de 19 % de leur impact sur les bénéfices d’exploitation et de 17 % de gains de productivité en moins par rapport à celles ayant un niveau de prolifération de l’IA plus faible.
En aidant les entreprises à identifier et à évaluer les risques plus tôt, les équipes de gouvernance peuvent améliorer la supervision sans créer de nouveaux obstacles à l’adoption de l’IA.
Une gouvernance de l’IA réussie se mesure à l’efficacité avec laquelle la gouvernance devient une partie de l’adoption quotidienne de l’IA, et non par le nombre de politiques qu’une entreprise crée.
IBM watsonx.governance : l’optimisation des cas d’utilisation aide les entreprises à accélérer l’intégration des cas d’utilisation par IA, à améliorer la qualité des soumissions, à réduire les efforts de gouvernance en double et à identifier les risques plus tôt dans le cycle de vie. Les utilisateurs professionnels peuvent décrire les initiatives d’IA proposées en langage naturel, tandis que watsonx.governance identifie des cas d’utilisation similaires existants, présente le contexte de gouvernance pertinent et génère des soumissions structurées pour examen.
En analysant les similitudes entre les cas d’utilisation déjà intégrés, les entreprises peuvent identifier des modèles connus, réutiliser les cadres des exigences établis et améliorer la cohérence de l’évaluation des initiatives d’IA. Les équipes de gouvernance passent moins de temps à collecter des informations et à examiner des soumissions répétitives, ce qui leur permet de se concentrer sur des évaluations et des prises de décisions à plus forte valeur ajoutée.
L’adoption de l’IA continuant à s’accélérer, la gouvernance doit devenir plus facile à utiliser, à dimensionner et à intégrer aux méthodes de travail existantes. L’optimisation du cas d’utilisation contribue à rendre cela possible en transformant la gouvernance de l’IA de prise en charge d’un processus manuel en une expérience intelligente qui combine une interaction en langage naturel, une analyse basée sur les similitudes et l’automatisation pour aider les entreprises à déplacer plus efficacement de l’idée d’IA au déploiement régi de l’IA, tout en préservant la transparence, la responsabilité et la supervision humaine.