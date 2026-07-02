Optimisez l’intégration des cas d’utilisation de l’IA avec IBM watsonx.governance

IBM introduit l’Optimisation des cas d’utilisation dans watsonx.governance, une nouvelle capacité conçue pour aider les organisations à rationaliser l’intégration des cas d’utilisation de l’IA et à accélérer une adoption responsable de l’IA. En combinant interaction en langage naturel, analyse de similarité sémantique et flux de travail automatisés de gouvernance, cette capacité aide les entreprises à réduire les frictions d’intégration, à améliorer la qualité des soumissions, à identifier les risques plus tôt et à faire évoluer la gouvernance de l’IA plus efficacement.

À mesure que les entreprises déploient davantage de systèmes d’IA générative, de machine learning et d’IA agentique, les équipes de gouvernance doivent faire face à un volume croissant de cas d’utilisation, d’examens et d’exigences en documentation de l’IA. De nombreuses soumissions ne sont pas clairement alignées sur les objectifs stratégiques, les résultats commerciaux définis, les avantages attendus ou les informations justificatives complètes, ce qui retarde la révision de la gouvernance et augmente les frais opérationnels.

Bien que les entreprises reconnaissent le potentiel de l’IA, 16 % seulement des initiatives en matière d’IA ont été étendues à l’ensemble de l’entreprise. Dans le même temps, l’étude menée par l’IBM Institute for Business Value* estime qu’une entreprise d’une valeur de 20 milliards de dollars perd environ 140 millions de dollars par an à cause des irrégularités liées à l’IA, la moitié de ces pertes étant directement liées au manque de gouvernance. Les entreprises prévoient également de gérer près de quatre fois plus d’actifs d’IA d’ici 2030.

Pour développer l’IA de manière responsable, les entreprises ont besoin d’un moyen plus efficace de saisir les initiatives en matière d’IA, d’appliquer le contexte de gouvernance plus en amont et d’identifier les risques avant que le développement ne soit trop avancé.