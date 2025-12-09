Intelligence artificielle Automatisation informatique

Mettre en œuvre la confiance pour l'IA à l’échelle avec IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

L’accélérateur de gouvernance d’entreprise watsonx.governance est un nouvel ensemble de capacités qui se concentre sur l’opérationnalisation de la gouvernance et l’amélioration des évaluations responsables de l’IA tout au long du cycle de vie de cette dernière. L’accent est mis sur la transparence, la responsabilité et la confiance. 

Publié le 9 décembre 2025
Gérer la gouvernance de l’IA à l’aide d’outils déconnectés crée des angles morts et ralentit l’adoption. Pour passer de l’expérimentation à une IA à grande échelle, les entreprises ont besoin d’un cadre unifié qui renforce la confiance, garantit la conformité et accélère l’innovation.

Dans watsonx.governance, l’accélérateur de gouvernance en entreprise propose 3 fonctionnalités principales :

  1. Catalogue d’actifs d’IA gouvernés et intégration automatisée : créer un stock gouverné d’actifs d’IA (données, modèles, agents, applications et processus), avec des workflows d’approbation automatisés. Cela permet de renforcer le contrôle des politiques et garantit la conformité dès le début de chaque projet d’IA.

  2. Demandes d'utilisation réglementées et évaluations intégrées : Standardisez les approbations de réutilisation des actifs et procédez à des évaluations intégrées en matière de technologie responsable et de conformité, afin de garantir l'auditabilité à chaque étape.

  3. Tableau de bord : les dirigeants ont un aperçu des niveaux de risque, du respect des politiques et de la performance des modèles, ce qui permet de prendre des décisions de gouvernance fondées sur les données.

Ces capacités ont un impact direct et concret sur les entreprises. Comment ces dernières appliquent-elles actuellement l’accélérateur de gouvernance d’entreprise dans leurs programmes d’IA ? 

Fournir des résultats métier mesurables

L’accélérateur aide les entreprises à faire évoluer l’IA en toute confiance pour obtenir un impact mesurable :

  • Réduire le cycle d’approbation des cas d’utilisation en rationalisant l’intégration et l’automatisation du cycle de vie.
  • Donner aux équipes les moyens de dimensionner de manière responsable, sans ralentir le développement.
  • Renforcer la transparence pour les clients, les régulateurs et les actionnaires grâce à des registres de gouvernance auditables.

Un écosystème de gouvernance unifié

IBM est un leader mondial de l'IA responsable, avec des décennies d'Expérience aidant les entreprises à gouverner les données, à gérer les risques et à construire des systèmes d'IA transparents. Gérée par l'équipe chargée des risques, de la conformité et de l'intégrité, l'approche de gouvernance intégrée d'IBM garantit qu'une IA éthique, sécurisée et conforme est réalisable à l’échelle.

Découvrez comment l’accélérateur de gouvernance d’entreprise peut vous aider à faire de la confiance votre prochain facteur de différenciation.

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM