Mettre en œuvre la confiance pour l'IA à l’échelle avec IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

Gérer la gouvernance de l’IA à l’aide d’outils déconnectés crée des angles morts et ralentit l’adoption. Pour passer de l’expérimentation à une IA à grande échelle, les entreprises ont besoin d’un cadre unifié qui renforce la confiance, garantit la conformité et accélère l’innovation.

Dans watsonx.governance, l’accélérateur de gouvernance en entreprise propose 3 fonctionnalités principales :

Catalogue d’actifs d’IA gouvernés et intégration automatisée : créer un stock gouverné d’actifs d’IA (données, modèles, agents, applications et processus), avec des workflows d’approbation automatisés. Cela permet de renforcer le contrôle des politiques et garantit la conformité dès le début de chaque projet d’IA. Demandes d'utilisation réglementées et évaluations intégrées : Standardisez les approbations de réutilisation des actifs et procédez à des évaluations intégrées en matière de technologie responsable et de conformité, afin de garantir l'auditabilité à chaque étape. Tableau de bord : les dirigeants ont un aperçu des niveaux de risque, du respect des politiques et de la performance des modèles, ce qui permet de prendre des décisions de gouvernance fondées sur les données.

Ces capacités ont un impact direct et concret sur les entreprises. Comment ces dernières appliquent-elles actuellement l’accélérateur de gouvernance d’entreprise dans leurs programmes d’IA ?