IBM annonce OpenSearch sur watsonx.data, en intégrant OpenSearch, un moteur d’analyse open source avec plus de 700 millions de téléchargements, directement dans la plateforme hybride de données d’IBM pour l’IA.
OpenSearch est un moteur de recherche et d’analyse distribué open source, sous licence Apache 2.0, basé sur Apache Lucene. Hébergé par la Fondation Linux et développé par une large communauté open source, le projet continue d’évoluer grâce aux contributions de nombreuses entreprises, dont un travail important de la part d’IBM.
Avec OpenSearch intégré à watsonx.data, les entreprises peuvent optimiser les expériences de recherche d’entreprise, les flux de travail analytiques et les applications d’IA grâce à un moteur de récupération unifié et évolutif.
Cette version est également un composant d’OpenRAG, le framework récemment annoncé par IBM, conçu pour transformer les connaissances de l’entreprise en un contexte fiable pour l’IA, en toute sécurité et à l’échelle. OpenRAG réunit trois technologies open source de pointe dans une base composable qui aide les organisations à se connecter aux sources de connaissances de l’entreprise, à traiter des documents complexes et à orchestrer des workflows d’IA agentique. OpenSearch fournit la couche de recherche haute performance qui rend ces systèmes opérationnels.
À mesure que les entreprises développent leur utilisation des données et de l’IA, une capacité devient de plus en plus essentielle : la recherche.
La recherche a toujours été essentielle pour accéder aux données de l’entreprise, mais son importance s’accroît à mesure que les volumes de données augmentent et que l’adoption de l’IA s’accélère.
Les employés attendent des expériences de recherche rapides et intuitives dans les systèmes de l’entreprise, similaires à celles qu’ils utilisent sur le Web. Parallèlement, les systèmes d’IA modernes s’appuient sur une recherche de haute qualité pour accéder aux informations dont ils ont besoin pour produire des réponses et des informations utiles.
À mesure que les données d’entreprise gagnent en complexité, couvrant à la fois des bases de données, des systèmes de fichiers, des applications SaaS et des plateformes de données, sous des formats structurés, semi-structurés et non structurés, le défi consiste à regrouper ces différents types de données au sein d’un système permettant de les indexer, de les rechercher et de les analyser à grande échelle.
Cela signifie qu’il faut combiner une correspondance précise des mots clés avec une compréhension sémantique, ce que les approches de recherche traditionnelles ont souvent du mal à faire. C’est là qu’OpenSearch intervient.
Avec OpenSearch, désormais intégré à watsonx.data, les équipes peuvent activer des capacités de recherche avancées directement dans leur plateforme de données.
OpenSearch prend en charge plusieurs techniques de récupération complémentaires :
Ensemble, ces capacités améliorent la qualité de la recherche pour un large éventail de charges de travail, allant de la découverte de connaissances en entreprise aux application piloté par l’IA.
OpenSearch sur watsonx.data est conçu pour prendre en charge des charges de travail à haut débit à l’échelle de la production dans de nombreux cas d’utilisation différents.
Les entreprises peuvent utiliser OpenSearch pour :
Comme OpenSearch s’exécute sur watsonx.data, il peut indexer et interroger des données provenant de sources structurées et non structurées tout en bénéficiant des capacités de gouvernance, de sécurité et d’intégration de la plateforme.
OpenSearch est rapidement devenu l’un des moteurs de recherche open-source les plus largement adoptés, avec une communauté en pleine expansion et des centaines de millions de téléchargements dans le monde entier.
En intégrant OpenSearch à watsonx.data, IBM combine la flexibilité de l’open source avec les capacités opérationnelles requises pour les déploiements en entreprise. Les entreprises peuvent bénéficier d’un moteur de recherche ouvert et extensible tout en obtenant les fonctions de gouvernance, de sécurité et d’intégration nécessaires à l’exécution des charges de travail critiques.
Avec OpenSearch sur watsonx.data, IBM aide les entreprises à exploiter la valeur de leurs données en alimentant les applications de recherche, d’analyse et d’IA à partir d’une seule plateforme de données ouverte.