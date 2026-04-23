OpenSearch est un moteur de recherche et d’analyse distribué open source, sous licence Apache 2.0, basé sur Apache Lucene. Hébergé par la Fondation Linux et développé par une large communauté open source, le projet continue d’évoluer grâce aux contributions de nombreuses entreprises, dont un travail important de la part d’IBM.

Avec OpenSearch intégré à watsonx.data, les entreprises peuvent optimiser les expériences de recherche d’entreprise, les flux de travail analytiques et les applications d’IA grâce à un moteur de récupération unifié et évolutif.

Cette version est également un composant d’OpenRAG, le framework récemment annoncé par IBM, conçu pour transformer les connaissances de l’entreprise en un contexte fiable pour l’IA, en toute sécurité et à l’échelle. OpenRAG réunit trois technologies open source de pointe dans une base composable qui aide les organisations à se connecter aux sources de connaissances de l’entreprise, à traiter des documents complexes et à orchestrer des workflows d’IA agentique. OpenSearch fournit la couche de recherche haute performance qui rend ces systèmes opérationnels.

À mesure que les entreprises développent leur utilisation des données et de l’IA, une capacité devient de plus en plus essentielle : la recherche.