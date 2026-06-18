OpenRAG sur watsonx.data : Ancrer l’IA dans les connaissances d’entreprise gouvernées

L’utilité des agents IA et des applications dépend des connaissances auxquelles ils peuvent accéder, qu’ils peuvent interpréter et appliquer. Il s’agit d’un défi constant, que vous soyez un employé à la recherche de connaissances en interne, une équipe de support résolvant un problème client ou une équipe fiscale examinant des documents complexes. Et les connaissances requises pour ces workflows sont presque toujours dispersées dans différents documents, formats et systèmes.

OpenRAG sur watsonx.data se connecte aux sources où le contenu est déjà hébergé, comme Google Drive, Microsoft OneDrive et AWS S3, et fonctionne avec les types de fichiers courants, notamment les PDF, les images, les fichiers PowerPoint et les fichiers Excel. À partir de là, OpenRAG prépare ce contenu, le rend consultable et diffuse la bonne information au bon moment.

En pratique, cela signifie aider les équipes à surmonter les obstacles qui empêchent souvent le contenu brut d’alimenter des applications d’IA utiles :

Chemin plus rapide vers une IA ancrée : avec l’ingestion, l’indexation, la récupération et l’orchestration intégrées dans une expérience prête à l’emploi, OpenRAG sur watsonx.data aide à rendre les données non structurées utilisables par les agents IA sans avoir à assembler et gérer une pile RAG de toutes pièces.

Connaissances d’entreprise à grande échelle : la plupart des entreprises disposent déjà des informations dont leurs agents ont besoin, mais celles-ci sont dispersées dans divers documents, systèmes et formats. OpenRAG sur watsonx.data aide les équipes à effectuer des recherches plus efficaces dans ces connaissances dispersées et à utiliser les bonnes informations pour appuyer des réponses d’IA mieux ancrées.

Résultats de l’IA plus fiables : au lieu de dépendre d’une seule étape de récupération, les agents peuvent adopter une approche plus adaptative en comprenant l’intention, en décidant quand effectuer une recherche, en affinant le contexte au fil des étapes et en utilisant des outils si nécessaire.

Sécurité et gouvernance intégrées : tirez parti de la sécurité, de la conformité et de l’isolation intégrées, plutôt que de devoir assembler des contrôles auprès de différents fournisseurs ayant des politiques et des modèles opérationnels divergents.

« Les services fiscaux travaillent avec un volume massif de documents, couvrant souvent plus d’un million de fichiers dans des formats comme Excel, Word et PDF », explique Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services chez EY. « Aujourd’hui, une grande partie du travail des services fiscaux consiste à effectuer des recherches manuelles dans ces fichiers pour trouver les bonnes informations. OpenRAG nous enthousiasme, car il peut aider à rendre cet immense corpus consultable et exploitable par les agents IA. En intégrant OpenRAG à notre couche d’intelligence EY.ai GTP via MCP, nous voyons une opportunité de fournir aux agents le contexte dont ils ont besoin pour localiser, ingérer les informations pertinentes et raisonner dessus de manière bien plus efficace à l’appui de demandes complexes liées à la fiscalité. »