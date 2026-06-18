OpenRAG sur watsonx.data : Ancrer l’IA dans les connaissances d’entreprise gouvernées

Désormais disponible de manière générale, OpenRAG sur watsonx.data offre aux équipes une solution RAG agentique prête à l’emploi pour transformer des données non structurées en connaissances d’entreprise consultables, des entreprises de premier plan l’appliquant déjà à des cas d’utilisation liés à l’approvisionnement, à la fiscalité et aux connaissances internes.
L’utilité des agents IA et des applications dépend des connaissances auxquelles ils peuvent accéder, qu’ils peuvent interpréter et appliquer. Il s’agit d’un défi constant, que vous soyez un employé à la recherche de connaissances en interne, une équipe de support résolvant un problème client ou une équipe fiscale examinant des documents complexes. Et les connaissances requises pour ces workflows sont presque toujours dispersées dans différents documents, formats et systèmes.
OpenRAG sur watsonx.data se connecte aux sources où le contenu est déjà hébergé, comme Google Drive, Microsoft OneDrive et AWS S3, et fonctionne avec les types de fichiers courants, notamment les PDF, les images, les fichiers PowerPoint et les fichiers Excel. À partir de là, OpenRAG prépare ce contenu, le rend consultable et diffuse la bonne information au bon moment.
En pratique, cela signifie aider les équipes à surmonter les obstacles qui empêchent souvent le contenu brut d’alimenter des applications d’IA utiles :
« Les services fiscaux travaillent avec un volume massif de documents, couvrant souvent plus d’un million de fichiers dans des formats comme Excel, Word et PDF », explique Chris Aiken, Principal, Tax Technology Services chez EY. « Aujourd’hui, une grande partie du travail des services fiscaux consiste à effectuer des recherches manuelles dans ces fichiers pour trouver les bonnes informations. OpenRAG nous enthousiasme, car il peut aider à rendre cet immense corpus consultable et exploitable par les agents IA. En intégrant OpenRAG à notre couche d’intelligence EY.ai GTP via MCP, nous voyons une opportunité de fournir aux agents le contexte dont ils ont besoin pour localiser, ingérer les informations pertinentes et raisonner dessus de manière bien plus efficace à l’appui de demandes complexes liées à la fiscalité. »
OpenRAG sur watsonx.data est conçu pour alimenter une variété d’applications d’IA pour les workflows d’entreprise :
« Nous sommes enthousiastes quant au potentiel d’OpenRAG pour soutenir la recherche dans les connaissances internes d’une agence spatiale, où les équipes doivent trouver des informations fiables dans de vastes collections de documents », déclare Andrea Di Donato, PDG de DiGi ONE. « La première opportunité est d’aider les utilisateurs à accéder plus rapidement aux connaissances dont ils ont besoin, et au fil du temps, nous voyons la possibilité de l’étendre à des cas d’utilisation plus techniques, notamment aux documents liés aux lancements. »
Les équipes d’IBM utilisent également OpenRAG en interne afin de faciliter la recherche et l’exploitation des connaissances de l’entreprise. En approvisionnement, par exemple, les équipes doivent souvent examiner les contrats, les informations fournisseurs et les documents financiers répartis sur plusieurs systèmes avant d’entamer des négociations.
« OpenRAG nous aide à accélérer les travaux nécessaires à la mise en place d’une expérience conversationnelle dans des cas d’utilisation clés », déclare Matt Lyteson, directeur des systèmes d’information (DSI) chargé des plateformes technologiques d’entreprise chez IBM. « Les équipes d’approvisionnement d’IBM s’appuyaient souvent sur un examen manuel des contrats antérieurs, en parcourant des centaines de pages réparties sur plusieurs systèmes, ce qui compliquait une préparation rapide pour les négociations. Avec OpenRAG, nous évoluons vers une expérience conversationnelle unifiée qui rassemble les conditions contractuelles, le contexte fournisseur et les documents financiers en un seul endroit. Cette évolution permettra d’obtenir des informations critiques en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures, de réduire considérablement le travail manuel et de donner aux professionnels de l’approvisionnement davantage de temps pour se concentrer sur les négociations de haut niveau. »
L’objectif principal du RAG est de permettre aux modèles d’IA d’accéder à des informations en dehors de leurs données d’apprentissage. Au lieu de se fier uniquement à ce qu’un modèle connaît déjà, RAG aide les applications d’IA à récupérer les informations pertinentes avant de générer une réponse.
Dans un flux RAG classique, les données sont importées, découpées en petits blocs, indexées et rendues consultables. Lorsqu’un utilisateur pose une question, le système effectue une recherche dans cet index, extrait un ensemble restreint de fragments pertinents et les transmet à un modèle afin de générer immédiatement une réponse.
Cette approche est souvent efficace pour des questions simples lorsque les informations pertinentes sont faciles à trouver et contenues dans un petit nombre de sources. Mais cela met également beaucoup de pression sur une seule étape de récupération. Si la recherche manque un contexte important ou ne récupère qu’une partie de la réponse, le modèle générera tout de même une réponse fondée sur des informations incomplètes. Le système d’IA a également besoin d’un contexte suffisant pour comprendre la signification de ces informations, leur lien avec la tâche à accomplir et déterminer si des éléments supplémentaires sont nécessaires.
Les workflows d’entreprise nécessitent souvent plus d’une recherche ponctuelle. Les utilisateurs posent fréquemment des questions qui doivent être interprétées, divisées en étapes, faire l’objet de recherches dans plusieurs sources et être vérifiées par rapport à différents éléments de preuve. Dans ces cas-là, la récupération des données ne doit pas être une étape statique qui précède le début du raisonnement. Elle doit faire partie du processus de raisonnement lui-même.
Avec OpenRAG, l’agent IA peut décider comment aborder la tâche, rechercher et récupérer selon les besoins, affiner sa requête, appeler les outils et valider s’il dispose de suffisamment d’informations avant de répondre. Au lieu de s’appuyer sur un modèle fixe de recherche et de génération, OpenRAG adapte la recherche à la complexité de la question.
Pour les équipes qui créent des agents IA et d’autres applications fondées sur les connaissances, cela signifie des résultats de l’IA plus fiables.
« Dans nos tests », explique David Tan, CTO chez CrushBank, « OpenRAG sur watsonx.data est bien plus performant face à l’un des problèmes les plus difficiles du RAG traditionnel : une récupération qui reste complète à mesure que le corpus grandit. Les approches conventionnelles fonctionnent bien pour nous avec quelques milliers de documents, mais la précision chute fortement à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de documents, et avec des documents comme les contrats, les bons de travail et les bons de commande, manquer un fichier pertinent peut changer radicalement la réponse. OpenRAG a fait remonter un ensemble de résultats plus complet à cette échelle, ce qui nous donne une base bien plus solide pour des expériences d’IA prêtes à l’emploi. »
OpenRAG sur watsonx.data offre aux équipes un moyen prêt à l’emploi de créer des workflows RAG agentiques sans avoir à assembler et exploiter elles-mêmes la base. Basé sur le framework OpenRAG open source d’IBM, il combine trois puissantes technologies open source en une seule pile :
Avec OpenRAG sur watsonx.data, Les utilisateurs peuvent :
Ensuite, OpenRAG aide les équipes à préparer, à indexer et à orchestrer la récupération dans le contenu de l’entreprise en :
Cette approche permet aux équipes de passer plus rapidement du contenu brut au RAG agentique, ce qui leur permet de consacrer moins de temps à la gestion de la pile et davantage de temps à la création d’applications d’IA qui exploitent efficacement les connaissances de l’entreprise.
« Notre base de connaissances interne comprend des documents hautement techniques avec des formules chimiques, et elle contient des documents en plusieurs langues, pas seulement en anglais », explique Tomoki Nagai, directeur général de l’Initiative MI de JSR Corporation. « L’un des premiers atouts d’OpenRAG réside dans la manière dont il exploite ces connaissances spécialisées pour aider notre équipe à trouver des informations et à raisonner dessus plus efficacement. »
Le RAG en production nécessite une base gouvernée, sécurisée et prête à l’emploi. watsonx.data est la plateforme de données hybride et ouverte d’IBM destinée à fournir un contexte en temps réel à l’IA, aidant les entreprises à rendre disponibles des données structurées et des données non structurées avec la signification métier, la gouvernance et la confiance dont les systèmes d’IA ont besoin.
Avec OpenRAG sur watsonx.data, les équipes peuvent ancrer l’IA dans les connaissances gouvernées de l’entreprise tout en s’appuyant sur les contrôles nécessaires pour gérer l’accès, protéger les données et exploiter les workflows d’IA avec une meilleure visibilité à mesure que l’utilisation augmente. Cela réduit également la charge opérationnelle liée à l’exécution du RAG agentique en regroupant l’infrastructure d’ingestion, d’indexation, de récupération et d’orchestration dans une expérience prête à l’emploi.
OpenRAG sur watsonx.data est désormais disponible sur IBM Cloud et sera disponible pour un déploiement sur site le 24 juin.
Participez à notre prochain webinaire pour en savoir plus sur la manière de créer des workflows RAG agentiques qui transforment les connaissances de l’entreprise en contexte significatif dans lequel l’IA peut effectuer des recherches, raisonner et valider avant de répondre.