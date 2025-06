OpenPages as a Service d’IBM : désormais disponible à Sydney

IBM OpenPages as a Service fournit aux entreprises une plateforme GRC performante et flexible, sans la complexité et les coûts associés à sa gestion interne. Elle permet aux entreprises de se consacrer à la gestion efficace de leurs risques et de leurs obligations de conformité dans un environnement cloud. En intégrant des capacités d’IA avancées, en affinant les éléments de l’interface utilisateur et en élargissant le support linguistique et technique, elle dote les entreprises des outils nécessaires pour relever les défis complexes en matière de réglementation et de risques dans le monde actuel fondé sur les données.