En novembre, IBM a annoncé étendre la prise en charge d’OpenLineage au sein de watsonx.data intelligence, permettant ainsi aux clients d’importer et de consommer des événements de traçabilité au format OpenLineage. Cette capacité a permis d’étendre la couverture de la traçabilité aux systèmes externes.

Par le biais de cette extension, IBM boucle la boucle : watsonx.data et watsonx.data integration génèrent désormais des événements OpenLineage au moment de l’exécution. Ensuite, watsonx.data intelligence les consomme.

En résulte un modèle producteur-consommateur reposant sur une spécification pilotée par la communauté. Plutôt que de coupler étroitement les produits via des formats de traçabilité internes, IBM les a alignés par l’intermédiaire d’OpenLineage, une norme partagée favorisant l’interopérabilité entre les fournisseurs et les outils.

Ce choix est important.