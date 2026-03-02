Cette annonce marque une étape importante dans l’approche d’IBM en matière de traçabilité interopérable : les produits IBM s’intègrent les uns aux autres en utilisant une norme open source plutôt qu’un modèle de métadonnées exclusif.
En novembre, IBM a annoncé étendre la prise en charge d’OpenLineage au sein de watsonx.data intelligence, permettant ainsi aux clients d’importer et de consommer des événements de traçabilité au format OpenLineage. Cette capacité a permis d’étendre la couverture de la traçabilité aux systèmes externes.
Par le biais de cette extension, IBM boucle la boucle : watsonx.data et watsonx.data integration génèrent désormais des événements OpenLineage au moment de l’exécution. Ensuite, watsonx.data intelligence les consomme.
En résulte un modèle producteur-consommateur reposant sur une spécification pilotée par la communauté. Plutôt que de coupler étroitement les produits via des formats de traçabilité internes, IBM les a alignés par l’intermédiaire d’OpenLineage, une norme partagée favorisant l’interopérabilité entre les fournisseurs et les outils.
Ce choix est important.
Les architectures de données modernes résident rarement dans un seul système : les requêtes structurées s’exécutent dans un seul moteur, les pipelines d’ingestion traitent le contenu non structuré sur un autre emplacement, les outils d’orchestration coordonnent les workflows et les plateformes de gouvernance assemblent les vues de traçabilité après coup.
La traçabilité au moment de la conception et de l’exécution servent des objectifs complémentaires : la traçabilité de la conception fournit une vue structurelle des pipelines et des dépendances, tandis que la traçabilité au moment de l’exécution ajoute du contexte opérationnel, en capturant les éléments réellement exécutés, les jeux de données utilisés et les sorties produites au cours d’une exécution spécifique.
watsonx.data distribue désormais des événements OpenLineage à partir de ses moteurs d’interrogation et de traitement, capturant la traçabilité au moment de l’exécution des workloads structurés. De son côté, watsonx.data integration distribue des événements OpenLineage à partir de pipelines d’ingestion et de transformation, y compris ceux traitant des données non structurées.
À mesure que les entreprises combinent l’analytique, les pipelines d’ingestion et les architectures de data lakehouse, la visibilité doit s’étendre aussi bien aux parcours de données structurées qu’à ceux de données non structurées. Distribuer une traçabilité standardisée lors de l’exécution ajoute une profondeur opérationnelle à la traçabilité dans son ensemble.
Les environnements de données modernes reposent sur plusieurs moteurs et plusieurs clouds. Lorsque les métadonnées de traçabilité sont définies dans des formats exclusifs, leur intégration devient rigide et difficile à étendre. Chaque connexion nécessite un mappage personnalisé et chaque extension accroît la complexité.
OpenLineage propose un modèle différent : un vocabulaire partagé pour décrire les tâches, les exécutions et les jeux de données. Le graphique de traçabilité relie les systèmes car ils partagent un vocabulaire commun, et non parce qu’ils partagent le même fournisseur.
En distribuant une traçabilité au format OpenLineage, watsonx.data et watsonx.data integration rendent ces métadonnées portables. Les plateformes de gouvernance et d’observabilité en aval qui prennent en charge la norme peuvent l’ingérer directement, sans adaptateur exclusif.
Les clients s’attendent de plus en plus à voir cette posture. Elles veulent s’assurer que les métadonnées décrivant leurs flux de données restent portables, durables et indépendantes des fournisseurs. L’interopérabilité ne peut pas être assurée par une seule plateforme : elle découle d’un engagement commun dans l’ensemble de l’écosystème.
Les normes ouvertes ne se contentent pas de réduire l’enfermement : elles créent les conditions qui favorisent l’innovation.
En séparant la spécification de traçabilité des outils qui la mettent en œuvre, l’écosystème préserve sa flexibilité. Les fournisseurs peuvent innover en matière de visualisation, de gouvernance et d’automatisation tout en s’appuyant sur une base commune pour l’échange de métadonnées.
Lorsque la traçabilité est standardisée :
watsonx.data et watsonx.data integration opérant désormais en tant que producteurs OpenLineage et watsonx.data intelligence consommant ces événements, IBM assoie son rôle dans l’écosystème OpenLineage tout en renforçant son engagement envers l’interopérabilité ouverte.
Alors qu’IBM a étendu la prise en charge d’OpenLineage à watsonx.data et watsonx.data integration, certains scénarios de traçabilité avancés ont nécessité une couverture de métadonnées supplémentaire et des détails plus précis que les versions de spécifications autrefois prises en charge.
IBM a contribué à l’amélioration de la spécification OpenLineage afin de capturer des métadonnées enrichies et une traçabilité plus granulaire dans ces scénarios. Ces contributions améliorent l’exhaustivité et la qualité des événements de traçabilité, non seulement pour les produits IBM, mais aussi pour d’autres producteurs de l’écosystème.
En étendant la spécification en collaboration avec la communauté OpenLineage, IBM appuie l’évolution continue de la norme et encourage des niveaux plus élevés de fidélité de traçabilité sur l’ensemble des mises en œuvre.
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