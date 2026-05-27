IBM introduit l’exportation OpenLineage dans watsonx.data intelligence pour permettre aux organisations de partager une traçabilité des données unifiée entre les outils de gouvernance et d’observabilité qu’elles utilisent déjà, sans intégrations personnalisées ni formats exclusifs.
IBM watsonx.data intelligence peut désormais exporter la traçabilité au format OpenLineage, ce qui permet une interopérabilité en format ouvert pour une utilisation sur des plateformes externes de gouvernance, de gestion des métadonnées et d’observabilité.
Cette capacité expose de précieuses métadonnées de traçabilité à utiliser en dehors de watsonx.data intelligence, permettant ainsi aux organisations de les réutiliser dans l’ensemble de leur écosystème de données et de tirer le meilleur parti de leurs investissements existants.
La plupart des entreprises travaillent aujourd’hui sur de multiples plateformes de gouvernance, de catalogue, d’observabilité et de métadonnées. Chacune couvre une partie du processus de gouvernance, de la gestion et de la conformité à la surveillance et à l’analyse opérationnelles.
Bon nombre de ces outils peuvent déjà générer des informations sur la traçabilité. Cependant, cette traçabilité reste souvent bloquée sur la plateforme sur laquelle elle a été créée. Son partage entre les systèmes nécessite généralement des API propriétaires, des intégrations personnalisées ou des conversions de formats, autant d’éléments dont la maintenance devient plus difficile au fil du temps.
L’effort d’intégration augmente également au fur et à mesure que les environnements s’étendent, ce qui limite la capacité à garantir une vision cohérente de la traçabilité dans toute l'entreprise. Parallèlement, remplacer les outils existants pour améliorer le partage de la traçabilité est rarement pratique, compte tenu des investissements déjà réalisés dans les plateformes, les workflows et les compétences.
Ces défis peuvent être évités. Les entreprises peuvent mettre en place la portabilité de la traçabilité sans remplacer leurs systèmes existants. Cela leur permet de faire évoluer leurs stratégies de gouvernance et de métadonnées tout en conservant une vision cohérente et fiable de leurs données.
C’est là qu’IBM watsonx.data intelligence intervient comme une couche unificatrice qui aide les entreprises à capturer automatiquement les flux de données sur différents environnements et à les rassembler dans un graphique unique de transformations, de dépendances et de relations de données. Les équipes peuvent enrichir cette traçabilité avec du contexte technique et des métadonnées supplémentaires pour faciliter l’analyse d’impact, la résolution de problèmes, l’analyse des causes racines et les workflows de qualité des données.
De ce fait, elles acquièrent une meilleure compréhension de la manière dont les données circulent entre les systèmes et de la manière dont les changements ou les problèmes de données se propagent à travers les jeux de données, y compris au niveau des colonnes.
Grâce à cette base, watsonx.data intelligence permet désormais à différents outils d’échanger des informations sur la traçabilité par le biais de la norme OpenLineage.
Dans watsonx.data intelligence, les relations dérivées des scanners sont représentées sous la forme d’une vue de traçabilité connectée qui modélise les jeux de données, les étapes de traitement et les dépendances entre les systèmes.
Dans le cadre de l’exportation OpenLineage, watsonx.data intelligence fait correspondre la représentation automatisée de la traçabilité au modèle de données OpenLineage. Il exprime les étapes de traitement logiques sous forme de tâches OpenLineage et représente leurs entrées et sorties sous forme de jeux de données. Il préserve également les dépendances en émettant les relations définies dans la spécification OpenLineage.
Cette approche permet à watsonx.data intelligence de gérer la complexité de la traçabilité entre différentes technologies et de la rendre disponible dans un format commun que d’autres outils peuvent facilement utiliser. Puisqu’elle est basée sur une norme communautaire indépendante des fournisseurs, elle évite de coupler étroitement les systèmes lors de l’échange de la traçabilité.
Une fois que la traçabilité devient interopérable, les entreprises peuvent repenser la façon dont elles structurent leur architecture de gouvernance. Au lieu de coupler étroitement les flux de données à un catalogue unique ou à une plateforme de gouvernance, la traçabilité peut être traitée comme une infrastructure partagée qui prend en charge plusieurs workflows en aval.
Dans ce modèle, watsonx.data intelligence conserve des informations précises sur les dépendances au sein de l’entreprise, tandis que les autres systèmes se concentrent sur les politiques, la gestion et les processus de gouvernance orientés vers les utilisateurs. Cette séparation permet aux outils de gouvernance et de métadonnées d’évoluer indépendamment de la manière dont la traçabilité est capturée et gérée.
Aujourd’hui, IBM watsonx.data intelligence prend en charge l’exportation et l’importation OpenLineage, ce qui permet une interopérabilité complète de la traçabilité des données.
Avec l’importation OpenLineage, la traçabilité provenant de plateformes modernes et de pipelines personnalisés est intégrée à watsonx.data intelligence et unifiée avec la traçabilité capturée par des scanners automatisés. Cela permet de créer une vue commune de l’environnement de données de l’entreprise.
Ensemble, l’importation et l’exportation permettent aux équipes de consolider la traçabilité provenant de plusieurs sources et de la partager de manière cohérente dans l’ensemble de l’écosystème, positionnant watsonx.data intelligence comme un hub de traçabilité central.
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