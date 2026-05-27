La plupart des entreprises travaillent aujourd’hui sur de multiples plateformes de gouvernance, de catalogue, d’observabilité et de métadonnées. Chacune couvre une partie du processus de gouvernance, de la gestion et de la conformité à la surveillance et à l’analyse opérationnelles.

Bon nombre de ces outils peuvent déjà générer des informations sur la traçabilité. Cependant, cette traçabilité reste souvent bloquée sur la plateforme sur laquelle elle a été créée. Son partage entre les systèmes nécessite généralement des API propriétaires, des intégrations personnalisées ou des conversions de formats, autant d’éléments dont la maintenance devient plus difficile au fil du temps.

L’effort d’intégration augmente également au fur et à mesure que les environnements s’étendent, ce qui limite la capacité à garantir une vision cohérente de la traçabilité dans toute l'entreprise. Parallèlement, remplacer les outils existants pour améliorer le partage de la traçabilité est rarement pratique, compte tenu des investissements déjà réalisés dans les plateformes, les workflows et les compétences.

Ces défis peuvent être évités. Les entreprises peuvent mettre en place la portabilité de la traçabilité sans remplacer leurs systèmes existants. Cela leur permet de faire évoluer leurs stratégies de gouvernance et de métadonnées tout en conservant une vision cohérente et fiable de leurs données.